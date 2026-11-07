El Elche - Betis, un partido con billete "sólo de ida"

Martín Anselmi analiza el encuentro que este domingo disputarán franjiverdes y verdiblancos en el Estadio Martínez Valero de la capital ilicitana, en la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports

"Un partido de sólo ida", sin la vuelta. Así es como imagina Martín Anselmi, entrenador del Elche CF, el encuentro que enfrentará a su equipo con el Real Betis en el Martínez Valero durante la sobremesa de este domingo. Después de encajar el miércoles en Dortmund su primera derrota en cuatro partidos de UEFA Champions League, el conjunto verdiblanco visita al peor local de LaLiga EA Sports: sólo un punto de 15, con el empate frente al RC Celta de Vigo del pasado 11 de octubre; precedido de las derrotas contra FC Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3) o Real Madrid (2-3) y con el nuevo duelo perdido la semana pasada en el duelo regional frente al Valencia CF (0-1).

"Bueno, ojalá que sea un partido de ida. Creo que, si nos vamos a poner en un partido de ida y vuelta, le estamos dando al Betis una de las cosas que mejor hace, que es la transición. Me parece que tenemos que ser inteligentes, controlar el partido desde la tenencia, finalizar jugadas, jugar con calma como lo venimos haciendo últimamente, estar muy presentes en el juego, sin ansiedad, y estar bien balanceados para lo que pueda suceder. Entonces, ojalá que no sea de ida y vuelta". Así analizaba Anselmi este encuentro de la jornada 12 en LaLiga EA Sports.

El "gran presente del Betis": para Ansemi, es "uno de los mejores equipos de LaLiga"

"Creo que el Betis está pasando por un gran presente, por algo el seleccionador español ha decidido convocar a dos de sus jugadores (Marc Roca y Álvaro Valles). El otro día, el portero sostuvo situaciones de calidad y es uno de esos arqueros de equipo grande que responden cuando se los necesita. Lo viene haciendo muy bien. También sostuvo contra el Madrid y creo que bien merecida tiene su citación", recordaba este pasado sábado Anselmi, apoyándose en la lista de Luis de la Fuente para argumentar su positiva opinión sobre los pupilos de Pellegrini.

"Vi el partido contra el Dortmund y me pareció muy buena la actuación del Betis en Alemania. Jugó un partido de alto voltaje contra un gran rival y le compitió hasta el final por llevarse la victoria. Fue un partido de mucha ida y vuelta, de bastantes situaciones de peligro y donde también hubo bastante rotación. Pellegrini tiene profundidad de plantel para rotar porque tiene muy buenos jugadores. Es un equipo que en muy pocos puestos tiene titulares claros. Puede entrar uno u otro que sabes que lo va a hacer bien. Me parece un rival que no por casualidad está disputando la Champions después de tanto tiempo. Lo viene haciendo muy bien en las últimas temporadas y esa consistencia lo está llevando a ser, para mí hoy, uno de los mejores equipos de la Liga", añadió.

El plan del Elche para combatir el estilo de juego del Betis

"Creo que un equipo de fútbol tiene que estar capacitado para enfrentar los diferentes contextos que se dan en el partido, porque aparte esos contextos cambian durante el partido. Entonces, preparar los partidos desde la especulación de lo que puede hacer el rival es complejo porque esas intenciones cambian con el resultado. Yo siempre digo que el resultado vicia tus intenciones. Si nos gusta preparar los partidos en función del perfil del rival, del sistema del rival o de las ventajas que podemos llegar a encontrar, de dónde son peligrosos ellos, cómo hacen daño, cómo les podemos hacer daño nosotros...", explicó Martín Anselmi.

"Me parece que es un equipo muy completo. Me gusta mucho lo que hace. Vengo siguiendo el trabajo de Pellegrini, vengo siguiendo al Betis y creo que es un rival que sabe lo que está haciendo. Parece que por momentos defiende bajo, pero es porque está dejando jugadores descolgados para contragolpearte rápido. Tiene mucha gente muy poderosa en ataque, saben salir a la contra y, cuando tienen el balón, demuestran mucha jerarquía y circulan muy bien. Tenemos que ser inteligentes, saber atacar para no sufrir esas transiciones y saber estar juntos cuando para defender como equipo para que minimizar esa jerarquía del rival", analizó el técnico del Elche CF en la rueda de prensa de este pasado viernes.