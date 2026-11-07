Málaga - Racing de Santander: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

El Málaga recibe al Racing en La Rosaleda en busca del primer triunfo del curso. Los de Funes, colistas del campeonato liguero, reciben a un conjunto cántabro que busca romper su mala racha y empezar a sumar como visitante

La Rosaleda se viste de gala para albergar el primer partido del sábado de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Un duelo de recién ascendidos que llega marcado por las urgencias del conjunto malagueño, que todavía no ha logrado estrenar su casillero de victorias pese a situarnos ya en el mes de noviembre, y por la necesidad de un Racing de empezar a sumar lejos de El Sardinero.

El conjunto de un Juanfran Funes muy cuestionado, afronta otra nueva jornada con la necesidad urgente de cambiar el rumbo de una temporada que se le está complicando desde el comienzo. El Málaga ocupa actualmente el último puesto de la clasificación, con cinco puntos, y es el único equipo de la competición que todavía no ha conseguido ganar en liga

El Málaga busca su primera victoria de la temporada

La situación obliga a los malagueños a reaccionar cuanto antes. Después de conseguir el ascenso la pasada campaña, el equipo no ha encontrado todavía la fórmula para trasladar sus buenas sensaciones de Segunda División a la máxima categoría. La visita del Racing supone una oportunidad importante para empezar a cambiar esa dinámica, especialmente al jugar ante su afición y frente a otro recién ascendido.

Enfrente tendrá a un rival que también conoce las dificultades de la categoría, aunque llega con una situación clasificatoria algo más tranquila. El Racing ocupa la decimosexta posición, con once puntos, seis más que un Málaga que ha cosechado únicamente cinco empates en estas once jornadas. Sin embargo, los cántabros necesitan mejorar sus prestaciones a domicilio para evitar que su buena dinámica como locales quede empañada por sus resultados lejos de Santander.

El Racing, ante el reto de puntuar lejos de El Sardinero

El conjunto de José Alberto López llega a Málaga después de sufrir una dura derrota ante el Real Madrid. Los blancos se impusieron por 0-3 en El Sardinero, los tres goles encajados en la primera parte. El conjunto cántabro afronta una salida que puede ser importante ante un rival directo que comparte sus mismos objetivos.

Y es que el Racing comparte con el Getafe una estadística muy negativa, ninguno de los dos ha conseguido sumar un solo punto como visitante en lo que va de campeonato. Los cántabros buscarán romper esa racha en La Rosaleda, ante un Málaga que todavía no ha ganado y que necesita convertir su estadio en un fortín para comenzar a escalar posiciones.

Horario y dónde ver en TV el Málaga - Racing de LaLiga EA Sports

El partido entre el Málaga y el Racing de Santander, correspondiente duodécima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 7 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio de La Rosaleda.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque, así como el minuto a minuto, en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Málaga: Herrero. Rafita, Recio, Galilea, Aznou, Puga, Enriquez, Dotor, Lorenzo, Larrubia y Adrián Niño.Racing de Santander: Aguirrezabala, Salinas, Belocian, Pedro Felipe, Pablo Ramón, Prati, Iván Martín, Canales, Iñigo Vicente, Luque y Zabiri