Ambiente caldeado en el Málaga, con pintadas contra el director deportivo y el entrenador: "Eres la ruina"

Loren Juarros es el principal señalado por la afición blanquiazul, nerviosa tras ver cómo su equipo sigue sin conocer la victoria en LaLiga, pero Juanfran Funes tampoco se libra de las críticas tras la última derrota frente al Real Betis

El Málaga sigue siendo el único equipos de LaLiga que aún no conoce la victoria después de 11 jornadas disputadas. El cuadro blanquiazul volvió a caer en su visita al Real Betis (2-1), aunque dio la cara en la segunda mitad, y solo suma cinco puntos fruto de otros tantos empates, la misma distancia que le separa en estos momentos de una salvación que marca el Elche. Pero la paciencia comienza a agotarse entre sus aficionados, algunos de los cuales han expresado su malestar con pintadas ofensivas en los alrededores de La Rosaleda.

Del "Loren, fuera" al "pelota de Loren"

En concreto, las iras de los seguidores malaguistas se han centrado en dos figuras. De un lado, el principal señalado ha sido el director deportivo, Loren Juarros, a quien se le critica la confección de una plantilla en la que solo ha podido invertir 300.000 euros para realizar siete fichajes, los que costó la cesión de Juan Cruz procedente del Leganés. "Loren, fuera", o "Loren eres la ruina del Málaga" son algunos de los mensajes que se podían leer en unos muros cercanos al estadio.

Pero tampoco el entrenador del ascenso, Juanfran Funes, se libra de las críticas de una hinchada que ha caído en la desesperación, tildando al técnico granadino, con contrato hasta 2029, de "pelota de Loren", tal y como rezaba en otra de las pintadas, que ya han sido borradas.

Juanfran Funes no se rinde: "Va a ser difícil tirarnos"

La tensión es evidente en torno a un equipo que en La Cartuja hizo incluso méritos para lograr el empate. "Hemos jugado contra un auténtico equipazo y hemos estado cerca de sumar", señaló al respecto el propio Juanfran Funes tras el encuentro, advirtiendo de que nadie va a tirar la toalla y que lucharán con todas sus fuerzas por tratar de revertir la actual situación: "Nos costó llegar hasta aquí, y de aquí va a ser difícil tirarnos".

Una 'final' ante el Racing de Santander

De este modo, el choque del próximo sábado, a las 14:00 horas, ante el Racing de Santander, se antoja vital. El momento es delicado y el duelo que tendrá lugar en La Rosaleda ante otro recién ascendido puede adquirir tintes de 'final'. Sobre el papel, se trata de un rival directo por la permanencia que tiene seis puntos más en su casillero, por lo que la importancia de lograr un triunfo no escapa a nadie en el seno del club costasoleño.

Pese a las dificultades económicas del Málaga, la afición siente que en verano no se supo rearmar la plantilla con jugadores de experiencia que acompañen a los jóvenes canteranos del plantel y algunos ya han estallado. Solo un resultado positivo podría lograr que las aguas se calmen. Por ello, los cinco sentidos están puestos en el choque ante los cántabros, pues ya se ha superado el primer cuarto de la temporada y el margen de reacción cada vez se va estrechando más.