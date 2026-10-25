Larrubia en el momento más delicado de su temporada con el Málaga: "Soy el primero en exigirme el máximo"

David Larrubia no atraviesa su mejor momento en el Málaga y ha dado la cara tras el empate ante el Alavés, reconociendo que es el primero en exigirse más para recuperar su nivel. Funes ha salido en defensa del atacante, mientras el malagueño busca reencontrarse con su mejor versión antes de visitar al Betis

David Larrubia no está viviendo el inicio de temporada que había imaginado. El futbolista del Málaga CF, uno de los jugadores que más ilusión despertaba ante el reto de competir en Primera División, no termina de encontrar la continuidad que esperaba en su juego y es consciente de que su rendimiento está por debajo de las expectativas. Después del empate frente al Alavés, el atacante ha decidido pronunciarse públicamente y lanzar un mensaje de compromiso tanto al equipo como a la afición.

Lejos de esconderse, Larrubia ha reconocido que atraviesa una etapa complicada y ha asumido su parte de responsabilidad. El malagueño sabe que se espera mucho de él, pero mantiene la confianza en que podrá recuperar el nivel que le ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por el malaguismo. "Situación complicada, pero nunca dudaré de este equipo y esta afición. El compromiso de todos es máximo y este grupo lo ha demostrado y volverá a hacerlo", escribió en sus redes sociales. Un mensaje en el que también quiso dejar claro que es consciente de las dificultades que está encontrando sobre el césped. "Por mi parte, soy consciente de que no estoy en un buen momento y soy el primero en exigirme el máximo, y solo hay un camino: el del trabajo", añadió. El futbolista se comprometió a seguir dando todo lo que está en su mano para recuperar su mejor versión y se mostró convencido de que podrá conseguirlo "más pronto que tarde". También tuvo palabras de agradecimiento para una afición que continúa respaldándole pese a las dificultades.

Funes pide tranquilidad con Larrubia

El mensaje del jugador llega después de que Funes también se pronunciara sobre su situación en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Alavés. El entrenador malaguista quiso rebajar la presión sobre uno de sus futbolistas más talentosos y recordó que ya vivió una situación parecida durante la pasada temporada, cuando tampoco consiguió mostrar todo su potencial. "Hay que estar tranquilos con él, sabemos de su talento", señaló el técnico, que considera que el atacante necesita recuperar la confianza para volver a ser determinante en los metros finales. Funes recordó que el propio Larrubia ya había mostrado su frustración en otra etapa complicada, cuando pidió perdón tras marcar ante el Andorra porque sentía que no estaba pudiendo ofrecer a la afición todo su fútbol.

El entrenador también puso en valor una faceta que considera fundamental para entender al futbolista: su capacidad de trabajo. "A David le admiro que no para de correr y trabajar. Es difícil ver a un jugador de talento que pueda mostrarte eso", destacó. Para Funes, la solución pasa por mantener la confianza en sus condiciones y permitir que el jugador vuelva a disfrutar sobre el terreno de juego. El técnico está convencido de que, cuando consiga liberarse de la presión, volverán a aparecer las acciones que le han convertido en una pieza importante para el Málaga.

La presión de Primera, un reto para el talento de Martiricos

Larrubia sigue siendo uno de los nombres propios del conjunto blanquiazul, aunque su influencia ofensiva no está alcanzando el nivel que muchos esperaban. El futbolista mantiene su compromiso en tareas defensivas y acumula minutos, pero le está costando encontrar la inspiración necesaria para marcar diferencias en el último tercio del campo.

El salto a Primera División supone una exigencia importante para una plantilla que necesita competir cada jornada ante rivales de mayor nivel. En ese contexto, las expectativas depositadas sobre el atacante pueden convertirse en una carga añadida, especialmente cuando las acciones individuales no terminan de salir como desea. Pese a ello, el malagueño continúa apareciendo en posiciones destacadas de algunas estadísticas de LaLiga EA Sports, una muestra de que su aportación no se limita únicamente a los goles o las asistencias. Ahora, el desafío pasa por transformar ese esfuerzo en una mayor incidencia ofensiva y recuperar la confianza que necesita para desplegar su fútbol.

La Copa y el duelo ante el Betis, próximas oportunidades

El calendario ofrecerá pronto nuevas oportunidades para que Larrubia dé un paso adelante. El Málaga afronta el martes un compromiso de Copa del Rey y después tendrá otra cita exigente en Sevilla frente al Betis, donde el atacante se reencontrará con Isco, uno de sus referentes futbolísticos. Serán dos escenarios diferentes, pero igualmente importantes para un jugador que necesita recuperar sensaciones y demostrar que puede marcar diferencias en la máxima categoría. Mientras tanto, el respaldo de la afición sigue siendo uno de sus principales apoyos.

Larrubia ha dado el primer paso al reconocer públicamente sus dificultades y comprometerse a trabajar para superarlas. Ahora, el objetivo será que ese mensaje encuentre continuidad sobre el césped y que el talento que le ha llevado hasta Primera vuelva a aparecer con regularidad. En el Málaga mantienen la confianza en él y Funes tiene claro que la paciencia puede ser clave para recuperar a uno de los futbolistas con mayor potencial de la plantilla.