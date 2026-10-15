El Málaga vuelve a perder a Juan Cruz ante la Real Sociedad

El Málaga CF apura su preparación para recibir a la Real Sociedad este domingo con Juan Cruz como principal incógnita. El atacante sigue sin entrenarse con el grupo tras recaer de su lesión muscular, mientras Murillo, Aaron Ochoa y Julen Lobete también continúan al margen

El Málaga CF encara la recta final de su preparación para recibir a la Real Sociedad este domingo en La Rosaleda con varias incógnitas en el apartado físico. La principal preocupación está en Juan Cruz, que volvió a quedarse fuera del trabajo con el grupo durante la sesión de este jueves y continúa pendiente de su evolución para conocer si podrá estar disponible ante el conjunto donostiarra.

El atacante sigue recuperándose de la recaída que sufrió en la lesión muscular del bíceps femoral de la pierna derecha. A solo tres días del encuentro, el futbolista continúa realizando trabajo específico y todavía no ha podido reincorporarse a la dinámica habitual del equipo. Su situación obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución durante las próximas horas, ya que las sesiones que restan antes del partido serán determinantes para valorar sus opciones de llegar a tiempo.

Por el momento, no hay garantías de que pueda estar disponible el domingo. El Málaga esperará a comprobar cómo responde el jugador antes de tomar una decisión definitiva, con la prioridad de que pueda recuperarse sin asumir riesgos que puedan agravar sus problemas musculares.

Juan Cruz, la principal incógnita del Málaga

La ausencia del atacante vuelve a centrar la atención en una semana en la que el conjunto malaguista necesita aprovechar cada entrenamiento para preparar un compromiso exigente. Juan Cruz continúa trabajando al margen mientras trata de superar las consecuencias de una recaída que ha frenado su disponibilidad.

La sesión de este viernes será especialmente importante para comprobar si puede dar algún paso adelante en su recuperación. Con el encuentro cada vez más cerca, el tiempo juega en contra del futbolista, aunque su presencia dependerá de su evolución y de las sensaciones que transmita en los próximos días. El cuerpo técnico tendrá que valorar las alternativas disponibles en caso de que finalmente no pueda entrar en la convocatoria. Mientras tanto, el jugador mantiene su trabajo específico con la esperanza de llegar a tiempo para el duelo en La Rosaleda.

Murillo, Aaron Ochoa y Julen Lobete también siguen al margen

Juan Cruz no fue el único futbolista que trabajó fuera de la dinámica colectiva. Murillo, Aaron Ochoa y Julen Lobete también continúan con sus respectivos procesos de recuperación y realizaron trabajo específico, por lo que los cuatro jugadores siguen pendientes de su evolución.

La situación obliga al Málaga a vigilar de cerca el estado físico de varios integrantes de la plantilla en la recta final de la semana. El objetivo es recuperar efectivos siempre que sea posible, aunque sin precipitar los plazos de quienes todavía no están en condiciones de trabajar con normalidad. En el caso de Juan Cruz, su situación es la que más atención concentra por la cercanía del partido y por la recaída muscular que arrastra. Las próximas horas ayudarán a aclarar si puede volver progresivamente al grupo o si, por el contrario, tendrá que esperar para regresar a la competición.