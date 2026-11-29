El doblete del delantero georgiano decidió un encuentro en el que los castellonenses supieron aprovechar sus momentos para llevarse tres puntos de Balaídos, mientras los de Claudio Giráldez prolongan su mala racha y ya acumulan cinco jornadas sin ganar

El Villarreal sigue dando pasos al frente y encontró en Georges Mikautadze al hombre decisivo para asaltar Balaídos.

El atacante georgiano firmó los dos tantos de su equipo, uno desde el punto de penalti y otro tras aprovechar un error de Jutglà, para castigar a un Celta que volvió a quedarse sin premio pese a sus intentos. Los gallegos encadenan cinco jornadas sin ganar y ven cómo la zona baja se acerca peligrosamente.

Mikautadze golpea primero de penalti

El encuentro apenas había echado a andar cuando el Villarreal encontró la forma de adelantarse. Los de Iñigo Pérez salieron con más intensidad y provocaron un córner en los primeros segundos. La acción terminó con una revisión del VAR por unas manos de Javi Rueda, que saltó con el brazo demasiado separado del cuerpo. Mikautadze asumió la responsabilidad y no falló desde el punto de penalti para colocar el 0-1 cuando solo se habían disputado tres minutos.

El tanto obligó al Celta a tomar la iniciativa. Los de Giráldez se hicieron con la posesión y comenzaron a buscar profundidad por las bandas, aunque durante muchos minutos les faltó encontrar un rematador para sus centros. El Villarreal, por su parte, se sintió cómodo defendiendo su ventaja y apenas consiguió enlazar posesiones largas.

Jutglà iguala la contienda

La insistencia local tuvo premio superado el ecuador del primer tiempo. Swedberg dispuso de una buena ocasión ﻿tras una combinación en la frontal, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Fue el aviso de lo que estaba por llegar. El Celta encontró el empate con una buena jugada colectiva que terminó con Jutglà conectando un remate de primeras, ajustado al palo, imposible para Gulacsi.

El 1-1 cambió el partido. El Villarreal intentó recuperar el control del balón, pero el conjunto gallego terminó la primera parte con mejores sensaciones y amenazando con más continuidad cerca del área rival.

Jutglà se equivoca y Mikautadze no perdona

La segunda mitad comenzó con un contratiempo importante para los visitantes. Renato Veiga se lesionó en la rodilla derecha después de un salto con Jutglà y tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando su sitio a Mouriño. El Celta quiso aprovechar el momento y estuvo cerca de ponerse por delante con un disparo de Javi Rueda que casi sorprende a Gulacsi.

Pero el fútbol volvió a castigar a los de Giráldez. Jutglà bajó a recibir y perdió el balón ante Comesaña, que recuperó y encontró a Mikautadze. El georgiano no desaprovechó el regalo y definió con mucha calidad por encima de Radu, que había salido para intentar cerrar el espacio. Segundo tanto de la tarde para el delantero y 1-2 para el Villarreal.

Esta vez, los castellonenses no se limitaron a proteger su ventaja. Buscaron un tercer gol que les permitiera cerrar el encuentro, mientras Giráldez movía el banquillo para intentar cambiar el rumbo. Pablo Durán y Burcio fueron los primeros en entrar, antes de que Iago Aspas también saltara al césped para buscar una reacción.

El Celta aprieta hasta el final, pero se queda sin premio

Los locales no dejaron de intentarlo. Hugo Álvarez tuvo una buena ocasión dentro del área, pero Mouriño apareció para evitar el empate. También lo intentó el propio Álvarez con un lanzamiento de falta, en un tramo final en el que el Celta acumuló efectivos ofensivos con las entradas de Borja Iglesias y El-Abdellaoui.

El Villarreal respondió con cambios para recuperar el control y proteger su ventaja. Moleiro y Cardona reforzaron al equipo, mientras que Ayoze y Gerard Moreno entraron en los últimos minutos para ayudar a cerrar el partido.

Balaídos empujó hasta el final, pero el marcador ya no se movió. El doblete de Mikautadze permitió al Villarreal sumar tres puntos importantes y confirmó su mejoría, mientras el Celta volvió a marcharse de vacío. Los de Giráldez acumulan cinco jornadas sin ganar, se quedan a un punto de los puestos de descenso y ven cómo su situación se complica también en Europa.

Ficha técnica

Celta: Radu; Álvaro Núñez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Burcio, min.67), Moriba, Antañón (Aspas, min.71), Javi Galán; Hugo Álvarez (Jones El-Abdellaoui, min.82), Williot (Borja Iglesias, min.82) y Jutglà (Pablo Durán, min.67).

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga (Mouriño, min.51), Carlos Romero; Buchanan (Ayoze Pérez, min.86), Macia, Gueye, Santi Comesaña (Cardona, min.74); Oluwaseyi (Gerard Moreno, min.86) y Mikautadze (Moleiro, min.74).

Goles: 0-1, min.3: Mikautadze, de penalti. 1-1, min.30: Jutglá. 1-2, min.54: Mikautadze.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a Marcos Alonso (min.94) por parte del Celta, y a Comesaña (min.10), Mikautadze (min.34), Gueye (min.71), Mouriño (min.77), Macia (min.84) y Ayoze Pérez (min.91) por parte del Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga disputado en Balaídos ante 19.404 espectadores.