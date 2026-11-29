Alcaraz se impuso por 6-2 en el primer set. En el segundo, Cobolli salvó dos bolas de partido y terminó forzando el tie break. En la muerte súbita, el español venció por 7-4 en un choque que se fue a la hora y 35 minutos

Carlos Alcaraz, tras la derrota de Rafa Jódar ante M﻿usetti en el primer set, asumió toda la responsabilidad de seguir manteniendo con vida al equipo español en la final de la Copa Davis. Carlos Alcaraz se medía a Cobolli, número 7 del ranking ATP y al que ya venció la pasada semana en las ATP Finals.

Necesitaba España que Carlos Alcaraz ganase su partido ante Cobolli para volver a empatar la eliminatoria y el murciano cumplió con su cometido. En el primer set, en apenas 31 minutos, Carlos Alcaraz logró romperse en dos ocasiones el servicio a Cobolli y terminó imponiéndose por 6-2 con puntos que hicieron que el público italiano se rindiese al número 3 del ranking ATP. Cobolli trató de soltarse desde el principio sabiendo que si jugaba a su estilo habitual, había serias posibilidades de que el resultado fuese el mismo que la pasada semana en Turín.

Carlos Alcaraz se desata en la final de la Copa Davis

Carlos Alcaraz, una vez que se llevó la primera manga, tuvo que esperar varios minutos a que Cobolli volviese del vestuario y se pudo ver al murciano algo relajado, sabedor quizás de que el partido estaba controlado. En el segundo set, Carlos Alcaraz le rompió el servicio a Cobolli en el quinto juego y empezó a dar la sensación de solvencia.

Cobolli hace trabajar a Carlos Alcaraz en el segundo set

El segundo set, con algo más de resistencia por parte de Cobolli, fue casi por los mismos derroteros que el primero. Carlos Alcaraz, que estuvo muy serio y práctico durante todo el encuentro, llegó al juego definitivo con una afición italiana que animaba con todo a su jugador.

Carlos Alcaraz conversando con David Ferrer | Imago

Cobolli salva dos bolas de partido a favor de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz dispuso en el décimo juego, con servicio, de hasta dos bolas de partido pero Cobolli dejó claro que iba a vender muy cara su derrota. El italiano salvó ambas bolas de partido y en la primera que tuvo para hacer un break, la aprovechó para poner el segundo set 5-5. Parecía que Carlos Alcaraz pasaba por un pequeño bajón en su juego aunque no era definitivo.

Cobolli confirmó el break y provocó que Carlos Alcaraz tuviese que subir el nivel para forzar el tie brek. En la muerte súbita se vio a un Cobolli con más confianza aunque Carlos Alcaraz supo imponer su mejor juego en el momento clave. Después de recuperar un mini break, Carlos Alcaraz sumó un segundo consecutivo y terminó imponiéndose en el segundo y definitivo set por 7-(4) 6. Ahora le tocaba el turno al dobles en el que la pareja de Marcel Granollers era toda una incógnita.