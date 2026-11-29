El neerlandés abandonó el césped en la segunda mitad encendiendo las alarmas en el Barcelona a solo tres días de recibir al Atlético; habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la dolencia

Frenkie de Jong volvió a caer lesionado en el partido del Barça en Riazor. / IMAGO

La goleada del Barcelona en Riazor (1-5) dejó una nota negativa que empañó la celebración azulgrana. Frenkie de Jong vuelve a la enfermería. ﻿El holandés ﻿tuvo que pedir el cambio en el minuto 65, después de notar molestias en la pierna izquierda, concretamente en la zona del sóleo.

Esta nueva lesión que llega en un momento especialmente delicado puesto que no termina de encontrar la continuidad deseada pese a la confianza ciega de Hansi Flick, gran valedor suyo puesto que siempre ha apostado por darle protagonismo cuando ha estado apto para jugar. Este nuevo contratiempo le descarta seguro para el compromiso liguero del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid.

﻿Flick no vacila: "Está lesionado"

El neerlandés había regresado a su posición habitual en el centro del campo, formando pareja con Pedri, y estaba ofreciendo un buen rendimiento. Sin embargo, en la segunda mitad tuvo que retrasar su posición para actuar como central, después de que Gerard Martín pasara al lateral izquierdo y Cancelo abandonara el terreno de juego.

Fue entonces cuando comenzaron los problemas. De Jong notó algo y pidió el cambio, aunque la jugada se prolongó durante varios minutos hasta que terminó echándose al césped para evidenciar que no podía continuar.

Flick reaccionó dando entrada a Andreas Christensen, que también reaparecía después de superar una lesión muscular. El internacional de Países Bajos se marchó directamente al vestuario, síntoma inequívoco de que no se trataba de una simple molestia.

El entrenador alemán confirmó tras el encuentro los peores presagios y descartó que se tratase simplemente de un susto. Con gesto visiblemente contrariado, el alemán admitió que dentro del vestuario ya conocen que hay lesión.

"Creo que está lesionado. Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Tenemos que ver la importancia de la lesión y mañana lo veremos", explicó, dejando pendiente el diagnóstico definitivo de las pruebas médicas que se le realizarán este lunes en Barcelona.

Pendiente de pruebas

La lesión abre un momento complicado para De Jong, objeto de críticas constantes por su falta de regularidad, justo ahora que había recuperado protagonismo tras superar el problema de rodilla que sufrió durante el Mundial y que le mantuvo cuatro meses apartado de los terrenos de juego.

Su regreso había sido una noticia muy positiva para Flick, que volvía a disponer de uno de sus futbolistas fundamentales para organizar el juego desde la medular. Ahora, el técnico lo pierde justo antes de recibir al Atlético de Madrid.

La situación también aumenta la importancia de la recuperación de Rodri Hernández﻿, que volvió a tener minutos en Riazor después de superar su lesión muscular. El centrocampista madrileño saltó al terreno de juego en el minuto 56 y pudo completar su regreso a la competición, con la intención de acumular rodaje de cara al compromiso ante los rojiblancos.

Flick, satisfecho con el partido y con deberes para mejorar

Más allá de la preocupación por el neerlandés, Flick valoró positivamente la actuación de su equipo, aunque reconoció que hubo momentos en los que no estuvo todo lo concentrado que debía. "Desde el primer minuto teníamos que estar ahí y lo habíamos hablado. Nos han costado los primeros diez minutos después del gol, pero luego hemos vuelto a controlar el partido y hemos estado bien en el 1-2", explicó.

Hansi Flick en el banquillo de Riazor. / IMAGO

El alemán también insistió en la necesidad de mejorar la circulación de balón y evitar determinados errores que permiten al rival meterse en los partidos. "Tenemos la calidad para controlar el balón y en algunas situaciones tenemos que ser más serios. Tenemos que jugar con calma y asociarnos. Tenemos que mover el balón y al rival, y en el tercer gol se ha visto. Si tenemos el espacio necesario, debemos aprovecharlo", señaló.

Pese a esos aspectos por corregir, el técnico terminó satisfecho con el rendimiento colectivo. "Estoy muy contento con la actuación. En algunos momentos hemos sufrido, pero el resto del partido lo hemos controlado muchísimo y claramente hemos merecido ganar el encuentro".

Flick también elogió la "ambición" de Raphinha. "Tiene hambre de marcar, siempre aparece en la zona peligrosa", y avisó de que el duelo del próximo miércoles contra el Atlético de Madrid, su perseguidor en la tabla, será "totalmente diferente".

“El Cholo (Simeone) es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos”, vaticinó el técnico azulgrana.