Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido con tintes europeos que enfrenta esta noche a la Real Sociedad y el Sevilla en Anoeta

¡Muy buenas a todos! B ienvenidos al directo del encuentro que enfrenta esta noche a la Real Sociedad y al Sevilla en Anoeta. Un partidazo con tintes europeos que puedes seguir en el directo de ESTADIO Deportivo. ¡Promete emociones fuertes!

El Sevilla podría dar caza a la Real Sociedad en la tabla si se impone en Anoeta, porque ahora mismo solo se encuentra a tres puntos de la Real, quinta en la tabla. Un triunfo permitiría a los nervionenses recuperar el sexto puesto tras ser adelantado esta jornada por Racing, Athletic y Alavés.

Cuatro bajas y un estreno ilusionante en la lista del Sevilla contra la Real Sociedad

El Sevilla se presenta en Anoeta con todos sus puntales, pero con cuatro ausencias consabidas, pues se quedaron fuera de la lista los lesionados de larga duración Alfon, Carmona y Miguel Sierra , y también Marcao , que todavía no está a punto. García Plaza se ha llevado por primera vez al canterano Adrián Pérez como novedad ilusionante.

¡Aramburu llega tiempo! Tras perderse el choque de Europa League contra el Crystal Palace, el lateral derecho ha entrado en la lista. Yangel Herrera, Odriozola y Barrenetxea son las bajas donostiarras.

Alineaciones Real Sociedad - Sevilla: Alineación posible de Real Sociedad y Sevilla en el partido de LaLiga EA Sports

A la espera de conocer los onces, estas son las posibles alineaciones de Real Sociedad y Sevilla.

Horario, canal y dónde ver en TV y online el Real Sociedad - Sevilla de LaLiga

Aquí os dejamos todos los detalles sobre el horario y dónde ver por televisión el Real Sociedad-Sevilla.

Los nervionenses han viajado a San Sebastián conscientes de la importancia de regresar a la senda del triunfo tras la derrota contra el Getafe y los empates en casa contra el Alavés y el Betis. La Real, por su parte, ha perdido sus dos últimos choque, contra Racing y Crystal Palace, ambos lejos de Anoeta.

¡Ya tenemos el once del Sevilla! García Plaza apuesta por esta alineación: Odysseas, Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Guridi, Vargas, Félix Correia y Stassin.

García Plaza se ha decantado por los mismos hombres del partido contra el Betis al quedar muy satisfecho con el rendimiento del equipo, especialmente en la primera parte. Guridi y Vargas se asientan en los planes del técnico, que sigue renunciando a los dos puntas y eligió otra vez a Stassin ..

¡También está ya el once realista! Esta es la alineación de Pellegrino Matarazzo.:

El lateral ha pasado de ser duda por sus molestias físicas a ser titular, mientras que Zubeldia se ha caído por enfermedad. Kita ocupa su lugar y Dani Díaz sustituye en la convocatoria a Fraga.

Aramburu entra en el once y Zubeldia se cae a última hora de la lista

Matarazzo piensa en el partido contra el Real Madrid y decide dejar en el banquillo a Oyarzabal, lo que es una buena noticia para el Sevilla.

Matarazzo: "Creo que el Sevilla hace cosas simples, pero con un alto nivel de intensidad"

Matarazzo da las claves de lo que espera del Sevilla con un análisis certero.

Los de Diego Alonso esta mañana abrieron paso con un triunfo muy importante ante el Don Benito (3-0), lanzado por las joyas Jesuly y Nico Guillén.

"El equipo está jugando bien. En los dos últimos partidos en casa creo que merecimos mucho más ; el día del Deportivo Alavés fallamos un penalti y nos sacaron u balón de debajo de los palos, y el día del Betis tuvimos innumerables ocasiones para marcar", señaló.

"El equipo jugó bien en el derbi, incluso hemos tenido dudas, porque la gente que entró desde el banquillo lo hizo bien. N osotros estamos compitiendo en todos los campos y ante todos los rivales. Solo tengo un día enmarcado que no jugamos como yo quise, pero en los otros estuvimos bien, por eso estamos en la parte de arriba. Eso sí, que estemos más acertados", señaló antes del partido García Plaza, que afronta esta cita con buenas sensaciones.

Carlos Muñiz Muñoz será el encargado de impartir justicia en el partido de esta noche y será la primera vez que pite a ambos equipos, pues se ha estrenado este curso en la categoría y solo ha dirigido seis choques. Le asiste en el VAR José Antonio López Toca.

Diez minutos para que empiece el partido mientras se esperan los resultados de las Elecciones Generales. ¡Noche de emociones!

¡Actuación en directo en el centro del césped de Anoeta con el estadio a oscuras! Precioso

¡Gooooooool del Sevilla en el primer minuto! !Gol de Félix Correia! El extremo luso aprovecha un error de Remiro a centro de Juan Iglesias para empujar el balón a la red. Comienzo inmejorable de los nervionenses.

El Sevilla ha entrado muy bien al partido y de momento está controlando muy bien los intentos de reaccionar de la Real Socieda. Muy bien situado.

¡Vlachodimos despeja como puede! Duro disparo de Sucic desde fuera del área que no logra blocar el internacional heleno. Después Castrín corta otro disparo.

¡Sarr lo intenta desde lejos! No encuentra hueco la Real y lo está intentando desde lejos. Se va fuera.

Está apretando la Real y al Sevilla le dura muy poco el balón. Ahora, Juan Iglesias corta un centro muy peligroso.

¡Y otro disparo desde la frontal! Ahora es Kubo el que lo intenta tras driblar hacia dentro. Se marcha fuera. El Sevilla debe salir un poco de sus dominios.

Le falta al Sevilla contacto con el balón y velocidad para romper la defensa muy adelantada de la Real. Stassin se faja pero falla en los controles.

¡La ha tenido Guridi! El segundo acercamiento del Sevilla tras el gol termina con un disparo del centrocampista que bloca Remiro. Al menos ha logrado estirarse.

¡Buenos minutos del Sevilla! Los nervionenses se han sacudido el dominio donostiarra y gana presencia con el esférico pero sin asumir reiesgos.

¡Gooooooooool del Sevilla! ¡Gol de Rubén Vargas! El extremo suizo cabecea a la perfección un remate preciso de Juan Iglesias. ¡Golazo!

¡Cuánta falta le hacía este gol a Vargas! J uan Iglesias está haciendo estragos por su banda. ¡Qué fichajazo!

¡Roza el tercero el Sevilla! Tras una gran incorporación de Suazo, Stassin caza el balón en buena posición y su disparo se marcha fuera por muy poco. Sube con muchos futbolistas el equipo de Plaza.

Primera amarilla del partido! La ve Kike Salas por entrada a Guedes. Muy riguroso.

¡Finaliza la primera parte con victoria sevillista por 0-2! Los nervionenses se adelantaron al minuto y medio con gol de Félix Correia y, tras resistir el empuje realista, marcó el segundo Rubén Vargas.

Anoeta acoge esta noche un partido de relevancia europea por el enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Sevilla, a día de hoy con objetivo compartido tras un buen inicio de campeonato.

No en vano, solo tres puntos separan a donostiarras, quintos, y nervionenses, que empezaron al jornada sextos pero que han sido rebasados por las victorias de Racing, Athletic y Alavés.

El Sevilla se juega recuperar el sexto puesto

No obstante, un triunfo sevillista le devolvería al sexto puesto empatado a unidades con la Real mientras que con el empate escalaría hasta la séptima posición.

De ahí la importancia de dar un golpe en la mesa de Anoeta y romper la racha de tres partidos sin ganar, ya que perdió contra el Getafe en el Coliseum y no pasó del empate en casa ante Alavés y Betis, si bien el gol en el último suspiro del derbi supuso un golpe moral para los sevillistas, con una empresa difícil este domingo.

Cuatro bajas nervionenses

No en vano, la Real Sociedad solo ha perdido un partido en casa y ganado cuatro, mientras que el balance fuera del Sevilla es de dos en todas las facetas, por lo que podría desequilibrar la balanza si se impone hoy.

Para ello, García Plaza no dispone de los lesionados de larga duración Miguel Sierra, Alfon y José Ángel Carmona, ni de Marcao, que esta semana ha alternado sesiones con el grupo con otras en solitario.

Aramburu llega a tiempo

Por su parte realista, Pellegrino Matarazzo ha recuperado en el último momento a Aramburu, pero sigue sin contar con los tocados Yangel Herrera, Barrenetxea y Álvaro Odriozola.