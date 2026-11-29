Iván Marrero sobre Rafa Jódar: "Es un camino imposible de imitar"
En la segunda parte de la entrevista a ESTADIO Deportivo, Iván Marrero nos habla de su paso por la universidad en Estados Unidos, cómo se le ocurrió la creación de un canal de Youtube y además le deja un consejo a los más jóvenes que empiezan en el tenis
En esta segunda parte de la entrevista, Iván Marrero nos cuenta a ESTADIO Deportivo como fue su experiencia universitaria en Estados Unidos, donde también estuvo Rafa Jódar. También nos explica cómo lo hace para preparar los diferentes viajes que tiene que afrontar durante la temporada y la creación de su canal de Youtube donde cuenta cómo es el circuito desde un punto de vista muy desconocido.
La etapa en Estados Unidos y el caso Jódar
-Pasó por la universidad en Estados Unidos. ¿Qué aprendió allí? ¿Se vive el tenis de manera diferente que en España?
-Yo estudié Economía en España y me fui para allá cuando ya había terminado aquí. Es verdad que allí hay un concepto diferente del deporte y lo apoyan mucho más. Lo que me llevé sobre todo es ese espíritu competitivo: se le da mucha importancia al sentido de pertenencia a una institución como la universidad y a representar sus colores, algo que aquí se puede extrapolar un poco al fútbol. También el apoyo que tienen y la consideración con los estudios para poder compaginarlos, que se agradece mucho y es muy favorable para el desarrollo. Aquí, si haces deporte y no eres futbolista, creo que les importa poco; de hecho, le dan más importancia al estudio que al deporte. Es una experiencia que me gustó bastante: me permitió aprender inglés con fluidez y me llevé muchos amigos y relaciones para el futuro.
-Rafa Jódar también pasó por el tenis universitario de Estados Unidos y este año ha pasado del top 900 al top 10. ¿Qué le dice un caso como el suyo a usted, que viene de un camino similar? ¿Demuestra que la universidad no frena una carrera, que no tiene por qué ser un impedimento para que un tenista siga creciendo?
-No, no es un impedimento. Yo siempre digo que cada camino es diferente, porque cada persona es diferente, aunque si lo analizas pueda parecer obvio. Está claro que ahora se han abierto mucho las restricciones y te apoyan mucho más que cuando yo me fui: los deportistas empiezan a poder cobrar, el calendario es un poco más flexible y se puede compaginar mejor con el circuito profesional. Pero Rafa es un fenómeno, igual que Alcaraz, y hubiera llegado a donde está con o sin universidad. Aquello le ayudó a desarrollar ciertas cosas, pero creo que es tan bueno que, si lo hubiera hecho desde aquí con un buen equipo de trabajo, como lo intentó Alcaraz en su día, lo hubiera conseguido igualmente.
Así que, sin que se me malinterprete, creo que Rafa Jódar no es un ejemplo para los jóvenes tenistas, porque es demasiado bueno. Los jugadores normales que se planteen ir o no ir no pueden fijarse en él, porque probablemente no sean ni la mitad de buenos que él, y la fuente de frustración va a ser muy grande. Es un privilegiado. Hay que admirarlo, tiene un nivel altísimo, igual que Rafa y que Carlos, y lo que ha hecho es excepcional. Pero al mismo tiempo pienso que los jóvenes tenistas que vienen detrás no pueden tenerlos como referentes, porque es un camino imposible de imitar.
La trastienda del circuito
-¿Cómo organiza un viaje a los diferentes torneos? Entiendo que el de Madrid es más cómodo porque le pilla cerca de casa, pero ha estado en Vietnam, en México… No sé si son 20 o 21 los países que ha visitado ya. ¿Con quién trabaja? ¿Cómo está formado su equipo?
-La logística cambia un poco si es ITF o Challenger, porque en el ITF te tienes que buscar y pagar todo, y en los Challenger hay algunos que te recogen en el aeropuerto y te pagan el hotel. Así no tienes que estar buscando en Booking en qué hotel quedarte ni cuál es la distancia hasta el club: en los Challenger el hotel ya está seleccionado y siempre hay transporte del hotel al club, para no tener que estar buscándonos la vida. Por lo demás, es simplemente buscar el vuelo. Cada torneo tiene una ficha técnica donde te dicen el aeropuerto más cercano para que no tengas que adivinarlo, e intentas buscar la ruta más corta y económica posible desde tu aeropuerto. Una vez llegas, es sencillo: si no coges un taxi… El transporte público en Vietnam no es lo suyo, pero siempre suele haber algún transporte y algún tipo de orientación.
"A día de hoy creo que ha sido una buena idea, sobre todo si consigo meterme en alguna previa de Grand Slam"
En cuanto a mi equipo, a día de hoy tengo dos entrenadores que se van turnando para hacer las semanas de viaje conmigo. Estoy intentando que cada vez puedan viajar un poco más, porque este año no pude hacer muchas semanas acompañado: mi solvencia económica no era suficiente y tuve que hacer muchos viajes solo. También está mi pareja, que me ayuda con toda la creación de contenido para redes sociales, me graba y todo eso, y suele acompañarme de vez en cuando, cuando nuestras agendas coinciden.
El canal de YouTube
-¿Cómo se le ocurrió montar un canal de YouTube?
-Fue hace dos años. De hecho, estoy preparando un reel sobre eso este fin de semana, de cuando empecé a documentarlo un poco. La razón principal fue que quería salir de la zona de confort. Hablar a la cámara y hablar en público siempre me costó bastante, era bastante tímido e introvertido y no tenía esa habilidad muy desarrollada, así que creía que era una buena manera de superarme y crecer. Por otro lado, estaba la falta de financiación y de patrocinadores. Con el ranking que tenía cuando empecé, el 800 más o menos, si no tenía una comunidad detrás y un número de seguidores, nadie se iba a interesar en apostar o invertir en mí, porque no tenía ningún tipo de exposición. Se me ocurrió empezar por esa razón, sin ningún objetivo y sin saber dónde iba a estar, pero también sabía que podía ser un activo que se revalorizara bastante si conseguía tener éxito deportivo en el futuro.
A día de hoy creo que ha sido una buena idea, sobre todo si consigo meterme en alguna previa de Grand Slam, porque todo ha estado más o menos documentado. Hemos ido aprendiendo por el camino: si ahora miro los primeros vídeos, eran bastante malos, pero éramos completamente principiantes. Pensaba y sigo pensando que es algo especial. Ver cómo alguien, después de haberlo dejado, lo intenta con 25 años, que todo el mundo entiende que es supertarde, para conseguir algo tan difícil. Si se consigue, poder ver cómo fue, más allá de que yo lo cuente en un momento dado sin pelos ni señales, creía que podía ser algo único que realmente no existe en internet.
-Está narrando su camino, su carrera, y me comentaba que uno de los objetivos era ganar visibilidad de cara a los patrocinadores. ¿Ha surtido efecto?
-Poco a poco, cada vez más. Ha ido costando y quizás estoy empezando a ver los frutos ahora, pero no es fácil. La gente piensa que subes un par de vídeos y ya está, pero hay mucho trabajo detrás y hay que invertir bastante para sacarlos adelante. No lo puedo hacer solo, porque lleva muchísimo tiempo: no solo pensarlo y organizarlo, también grabarlo y editarlo. Así que está empezando. Por suerte, ya no me falta de nada: acabo de firmar con Osaka, una marca de ropa que me proporciona todo lo que necesito dentro y fuera de la pista, y también me dan todo lo de recuperación, suplementos y material deportivo. Pero encontrar financiación para reinvertirla en mi carrera es un poco más complicado, y hay que ofrecer un buen valor para que la gente decida invertir en ti porque les va a beneficiar a ellos.
"Me sigue costando un poco grabar en público cuando estoy rodeado de compañeros"
-¿Qué cuesta más, levantar una bola de break en contra o idear un vídeo de principio a fin?
-Depende de quién sea el rival. La bola de break.
-¿Se encuentra igual de cómodo delante de la cámara que con la raqueta?
-Al principio creo que a todos nos pasa que vamos pensando si lo habré dicho bien, qué dirán, qué opinarán de esto o de lo otro que estamos diciendo o del vídeo que estamos creando. Pero al final te vas dando cuenta de que no le importas tanto a nadie y de que todo el mundo está metido en sus problemas y en su vida. Darme cuenta de eso, de que no somos tan importantes para los demás, me ha permitido ir naturalizándolo. Y obviamente también ha tenido buena acogida.
Creo que soy el único que narra el circuito desde mi posición, todavía fuera del ATP y de los torneos de primer nivel, y creo que soy el único que lo narra en español. Ha tenido bastante cariño de las personas que nos siguen, y eso lo hace un poco más fácil, porque ves que hay gente que lo disfruta y a la que le sirve.
Ahora lo tengo bastante más naturalizado. Me sigue costando un poco grabar en público cuando estoy rodeado de compañeros o de miembros del torneo, por si incomodo, porque no todo el mundo se siente cómodo saliendo delante de la cámara o apareciendo por detrás. Intento hacerlo de manera discreta, sin molestar mucho, centrándome siempre en mí y sin nutrirme de los demás para sacar ningún tipo de contenido. A partir de ahí, creo que lo estamos llevando bastante bien.
Iván Marrero lanza un consejo a los más jóvenes
-Siendo canario, ¿qué le diría a un chaval de su tierra que quiere dedicarse al tenis?
-Estamos un poco más lejos, a unas tres horas y media de Madrid, y es verdad que no tenemos mucha ayuda a nivel de estructura deportiva, que también es un hándicap. Tiene que aceptar cuanto antes que el camino es complicado y que hay más probabilidades de no conseguir sus objetivos que de conseguirlos, según lo que él considere éxito. Si para él el éxito es meterse en el top 100, lo más probable es que no lo consiga, no porque no pueda, sino simplemente porque es muy complicado. Si entiende eso, le será más fácil disfrutar del camino, que considero que va a ser muy fructífero, sobre todo para su desarrollo como persona, para conocer el mundo, otras culturas y personas que en el futuro le pueden ayudar mucho a nivel personal o incluso profesional. En el tenis se da un ecosistema muy fructífero para encontrar después salidas laborales, porque alrededor hay muchos empresarios y dueños de negocios con los que es mucho más fácil conectar que si sigues el camino tradicional de estudiar una carrera y empezar desde abajo.
Si consigue entender eso y rodearse de las personas adecuadas, es un camino muy bonito que puede abrir muchas puertas y del que puede sacar muchos beneficios en el futuro, se consiga o no. Y puede disfrutar del proceso, porque puede ser una etapa muy bonita de su vida. Es verdad que muchas veces hay que dejar de lado compromisos familiares, salidas con amigos y cumpleaños que te pierdes porque estás fuera jugando y siguiendo el calendario. Pero creo que compensa bastante.