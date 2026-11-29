Más allá de en la Copa, los focos verdiblancos se centran esta semana en las pruebas al rosarino para determinar el alcance de una lesión que podría obligar a recalcular la hoja de ruta en enero

Tras la dolorosa contra el Rayo, el Betis regresará al trabajo este lunes para llevar a cabo la única sesión de preparación en Sevilla para el partido del martes contra el Extremadura 1924, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Este partido centra la atención de los verdiblancos, pero no es el único foco importante en la presente semana, pues, muy a su pesar, Giovani Lo Celso también acaparará atención de la entidad y del beticismo.

Y es que esta semana será sometido a diversas pruebas para conocer el alcance de las molestias que arrastra el argentino en la rodilla y que le ha obligado a perderse dos partidos, ante el Slovan en la Champions, en el que podría haber tenido minutos, y el liguero con el Rayo, a los que se sumará con total seguridad el copero en Almendralejo.

El resultado de las pruebas, muy importante

El resultado de las pruebas resulta muy trascendente tanto para el futbolista como para el Betis por la complicada situación por la que atraviesa el rosarino en La Palmera en la presente temporada.

Y es que antes lesionarse, solo había tenido minutos en uno de los últimos cinco partidos, y fue en Copa contra el Navalcarnero. De hecho no pisó el césped con Borussia Dortmund en Europa ni en Liga ante Málaga, Elche y Sevilla.

La situación estalló cuando Pellegrini no lo citó por decisión técnica contra el Elche, lo que no sentó nada bien al futbolista, si bien el club le dejaron claro que se trataba de un activo importante y recibió el apoyo de sus compañeros, como el público de Valentín Gómez.

La tensión se rebajó, pero no mejoró su tesitura más allá de su titularidad en Copa, porque, encima, se quedó fuera por lesión para Bratislava, en un duelo propicio para reivindicarse.

El plan para enero con Lo Celso puede cambiar

El alcance de la lesión puede determinar los planes del club y del jugador en esta situación tan poco esperada con la estrella argentina. Y es que, aunque las dos partes comparten postura de cara al mercado de enero, los problemas físicos pueden jugar un papel importante.

Como informó ESTADIO Deportivo, las dos partes coinciden en que solo habría movimientos en enero si llegara una oferta importante que convenza a todos, pero no se contaba con el factor de la lesión ni con que no haya mejoría en el protagonismo del argentino.

Lo Celso, en el derbi Sevilla-Betis. / Imago

En este sentido, en Heliópolis no tienen ninguna intención de malvenderlo teniendo en cuenta que su valor de mercado asciende a siete millones de euros, según TYransfermarkt, y el centrocampista tampoco pondrá de su parte al menos que le seduzca la propuesta, no teniendo problemas en finalizar el curso en La Cartuja.

Apunta a una lesión más relevante de lo esperado

Esta semana se conocerá cuánto tiempo se pierde de competición, pues parece más grave de lo considerado en un principio, a partir de los cual el Betis podría recalcular su hoja de ruta con Le Celso de cara a enero.