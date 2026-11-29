Sigue en directo la final de la Copa Davis 2026 entre España e Italia que se disputa en la pista dura de Bolonia

Musetti comete doble falta, la primera del partido y le da a Jódar el 5-4. Si ahora el español gana su servicio, devolverá la igualdad (a cinco). Jódar se ha repuesto y el público italiano ya no lo ve tan claro.

Rafa Jódar, no sin mucho esfuerzo, consigue sacar su servicio adelante. Iguala a cinco después de verse 5-2 abajo. El madrileño sigue creciendo en esta final de Copa Davis y Musetti tendrá que volver a luchar para ganar un set que parecía claro para Italia.

Musetti gana su servicio, se pone 6-5 y obliga a Jódar a sacar su servicio adelante para forzar el tie-break. Momento importante de la final entre España e Italia.

Rafa Jódar está siendo atendido. Tiene el calcetín y las zapatillas quitadas y parece que le van a realizar un vendaje. Momento tenso para España y se hace el silencio en la pista de Bolonia.

¡¡PRIMER SET PARA ESPAÑA! Después de un gran rally entre Jódar y Musetti, el español termina con una bandeja cerca de la red y se lleva el tie break por 7-4.

Mala dejada ahora de Jódar que Musetti aprovecha para subir y soltar un revés a media pista ganador. Ambos tenistas están demostrando que no quieren dar su brazo a torcer en esta segunda manga.

Se lleva el segundo set Musetti por 6-2 en 47 minutos y con la sensación de que el físico le está empezando a pesar. Todo se decidirá en el tercero.

Los compañeros de Movistar han ofrecido una imagen que muestra a la perfección la importancia de Carlos Alcaraz. El murciano acompaña hasta la salida del túnel a Jódar cuando está a punto de arrancar el tercer set.

Se lleva Musetti el primer juego y le rompe el servicio a Jódar después de 15 minutos de juego activo. El italiano sirve para el 2-0 en el tercer set.

¡Se lleva el primer punto de la final de la Copa Davis el equipo italiano! Musetti vence a Rafa Jódar por 6(4)-7, 6-2 y 6-1 en un partido que se fue por encima de las tres horas.

La Copa Davis 2026 le ha vuelto a dar a España una nueva oportunidad de sumar su séptima ensaladera. El equipo capitaneado por David Ferrer, que dejará el cargo después de los partidos de este domingo, se mide a una Italia que ya le ganó el pasado año, también en Bolonia. La Copa Davis 2026 llega para España de diferente forma a la del pasado año ya que en 2025 la Armada no contaba con Carlos Alcaraz.

Este año España cuenta con el número 3 del ranking ATP y este llega en uno de los mejores momentos de forma de los últimos meses. Carlos Alcaraz disputará el segundo partido de la final de la Copa Davis 2026, justo después de que Rafa Jódar se mida a Lorenzo Musetti. El partido de Carlos Alcaraz ante Cobolli podría ser decisivo ya que si Jódar gana a Musetti, el triunfo del murciano significaría el título de la Copa Davis.

La final de la Copa Davis 2026 en directo con Rafa Jódar y Carlos Alcaraz

En ESTADIO Deportivo podrá seguir todo lo que suceda en los encuentros de individuales en los que participan Rafa Jódar y Carlos Alcaraz. Además, el doble, que lo jugarán Marcel Granollers y Pedro Martínez, también podrán seguirlo en directo si esta final llegase al tercer y definitivo encuentro. Italia es la vigente campeona de la Copa Davis y en este 2026 está buscando su cuarto título consecutivo por lo que el reto de España es mayúsculo, porque a pesar de ser uno de los países más laureados, está viendo como el cuadro transalpino está viviendo una época dorada, incluso sin el lesionado Jannik Sinner.

Lorenzo Musetti - Rafa Jódar en directo en la Copa Davis

El primero de los dos partidos individuales de esta final de Copa Davis enfrentará a Rafa Jódar, la gran revelación del tenis español y mundial al terminar el año en el top 10 de la ATP, ante Musetti, número 27 de la ATP. Se han visto las caras en dos ocasiones durante este 2026 Musetti y Rafa Jódar.

La primera fue en Washington y terminó con triunfo español tras remontar un set. La segunda, en Canadá, terminó con otro triunfo para Rafa Jódar por lo que este domingo el italiano buscará lo que nunca ha logrado ante Jódar y de paso darle el primer punto de la final a Italia.

Cobolli - Carlos Alcaraz en directo en la Copa Davis

El segundo encuentro de la final de la Copa Davis medirá a Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP ante un Flavio Cobolli que es el cabeza de serie del cuadro italiano y actualmente el número 7 de la ATP. Si al final de este encuentro la final está igualada a uno, llegará el turno del doble y ahí serán Marcel Granollers y Pedro Martínez los que tendrán que ponerse el traje de héroe para darle el título de la Copa Davis a España.