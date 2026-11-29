España - Italia hoy, en directo la final de la Copa Davis 2026 con Rafa Jódar y Carlos Alcaraz
Sigue en directo la final de la Copa Davis 2026 entre España e Italia que se disputa en la pista dura de Bolonia
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Error de Alcaraz y primer juego para Cobolli.
Arranca el primer set. Carlos Alcaraz al resto y Cobolli al servicio. El italiano empieza con un saque directo.
Siguen calentando en pista Alcaraz y Cobolli.
Carlos Alcaraz y Cobolli ya han saltado a pista. El segundo partido de la final de la Copa Davis empezará en pocos minutos.
Ahora es el momento de Carlos Alcaraz.
Aquí, en ESTADIO Deportivo, te lo vamos a seguir contando.
¡Se lleva el primer punto de la final de la Copa Davis el equipo italiano! Musetti vence a Rafa Jódar por 6(4)-7, 6-2 y 6-1 en un partido que se fue por encima de las tres horas.
En breve, llegará el turno de Carlos Alcaraz ante Cobolli.
¡Tres bolas de partido para Italia!
Se cumplen las tres horas de partido.
Musetti levanta un 15-40 y termina llevándose el sexto juego del encuentro. 5-1 para Italia y servirá Jódar.
Vuelve Rafa Jódar a perder su servicio... el español no está fino son su saque y ahora Musetti saca para ponerse 5-1 arriba.
Rafa Jódar tiene una bola de break. Está soltando el español ahora más el brazo ya que el marcador invita a ello.
Musetti vuelve a romperle el servicio a Rafa Jódar y se pone 3-0 y servicio. El partido se le pone sumamente complicado a Rafa Jódar.
No lo está teniendo Jódar para ganar sus servicios. Musetti vuelve a apretarle al español en busca del 3-0.
Musetti confirma el break y se pone 2-0 arriba. Ahora tendrá Jódar que sumar su primer juego de esta tercera manga y empezar la remontada para España.
Se lleva Musetti el primer juego y le rompe el servicio a Jódar después de 15 minutos de juego activo. El italiano sirve para el 2-0 en el tercer set.
El primer juego del tercer set sigue disputándose y ya van 20 minutos del mismo... se nota que hay mucho en juego.
Musetti sigue buscando romper el servicio a Jódar en el primer juego del tercer set.
Arranca el tercer set con Jódar restando y el español se queda sin ideas. Musetti tiene ahora bola de break a las primeras de cambio.
Los compañeros de Movistar han ofrecido una imagen que muestra a la perfección la importancia de Carlos Alcaraz. El murciano acompaña hasta la salida del túnel a Jódar cuando está a punto de arrancar el tercer set.
Se lleva el segundo set Musetti por 6-2 en 47 minutos y con la sensación de que el físico le está empezando a pesar. Todo se decidirá en el tercero.
Se llevó el set Musetti y el italiano sirve para ganar la segunda manga. Algo más impreciso ahora Jódar.
Mala dejada ahora de Jódar que Musetti aprovecha para subir y soltar un revés a media pista ganador. Ambos tenistas están demostrando que no quieren dar su brazo a torcer en esta segunda manga.
Gran derecha de Rafa Jódar que sirve para igualar a 40. ¡ESPECTACULAR EL TENIS DEL ESPAÑOL!
Rafa Jódar se vuelve a encontrar con un Musetti que parece vivir nuevamente un buen momento. Punto de break para el italiano que busca el 5-2.
Sirve Musetti para colocarse 4-2 arriba. Jódar no está ni mucho menos fuera del set.
Le está costando ahora a Jódar sacar adelante su servicio (2-2). Ventaja para Musetti que lucha por su segundo juego consecutivo.
Ahora Jódar vuelve a servir con 2-2 y 30 iguales. El segundo set está yendo por unos derroteros muy diferentes al primero.
Se lo lleva Musetti que recupera el break.
Musetti ahora reacciona y jaleado por el público italiano, cuenta con tres bolas de break para devolverle la rotura a Jódar.
Rafa Jódar le rompe el servicio a Musetti en su primer servicio del segundo set.
Se lleva el primer juego del segundo set Rafa Jódar. Parece que los problemas físicos han quedado atrás y Musetti no encuentra la fórmula para superar al español.
¡Arranca el segundo set entre Musetti y Jódar!
¡¡PRIMER SET PARA ESPAÑA! Después de un gran rally entre Jódar y Musetti, el español termina con una bandeja cerca de la red y se lleva el tie break por 7-4.
Atención porque Rafa Jódar tiene dos bolas de set. Está desesperando a Musetti. Sirve el español.
Saca Musetti y 4-4. Esto va a estar muy igualado.
Está siendo un tie break de infarto y ahora sirve Jódar con 3-3.
Ahora Musetti le devuelve el break (1-2) y sirve el italiano para igualar el tie break.
Minibreak a favor de Jódar. Sirve el español en la muerte súbita con 0-1 a su favor.
Gana finalmente el juego Jódar y seis iguales. Se jugará el tie break.
Punto ahora para Musetti y gestos de dolor de Jódar. 40 iguales.
Vuelve Rafa Jódar a pista y empieza con un saque directo. Expectación con el estado físico del español.
Rafa Jódar está siendo atendido. Tiene el calcetín y las zapatillas quitadas y parece que le van a realizar un vendaje. Momento tenso para España y se hace el silencio en la pista de Bolonia.
¡ATENCIÓN! Rafa Jódar se echa la mano a su tobillo derecho. Con servicio para el español y 30 iguales (6-5 para Musetti)
Musetti gana su servicio, se pone 6-5 y obliga a Jódar a sacar su servicio adelante para forzar el tie-break. Momento importante de la final entre España e Italia.
Rafa Jódar, no sin mucho esfuerzo, consigue sacar su servicio adelante. Iguala a cinco después de verse 5-2 abajo. El madrileño sigue creciendo en esta final de Copa Davis y Musetti tendrá que volver a luchar para ganar un set que parecía claro para Italia.
Musetti comete doble falta, la primera del partido y le da a Jódar el 5-4. Si ahora el español gana su servicio, devolverá la igualdad (a cinco). Jódar se ha repuesto y el público italiano ya no lo ve tan claro.
Tiene dos bolas de break Jódar. Si las aprovecha, podría tener oportunidad de igualar un primer set que parecía casi imposible de remontar.
Aprieta Rafa Jódar en el noveno juego del encuentro. Musetti sirve para cerrar el primer set. De momento Jódar 0-30 para poner el marcador 5-4 y servicio.
¡Buenas tardes! La final de la Copa Davis ya está en marcha en Bolonia. En pista, Musetti y Jódar.
La Copa Davis 2026 le ha vuelto a dar a España una nueva oportunidad de sumar su séptima ensaladera. El equipo capitaneado por David Ferrer, que dejará el cargo después de los partidos de este domingo, se mide a una Italia que ya le ganó el pasado año, también en Bolonia. La Copa Davis 2026 llega para España de diferente forma a la del pasado año ya que en 2025 la Armada no contaba con Carlos Alcaraz.
Este año España cuenta con el número 3 del ranking ATP y este llega en uno de los mejores momentos de forma de los últimos meses. Carlos Alcaraz disputará el segundo partido de la final de la Copa Davis 2026, justo después de que Rafa Jódar se mida a Lorenzo Musetti. El partido de Carlos Alcaraz ante Cobolli podría ser decisivo ya que si Jódar gana a Musetti, el triunfo del murciano significaría el título de la Copa Davis.
La final de la Copa Davis 2026 en directo con Rafa Jódar y Carlos Alcaraz
En ESTADIO Deportivo podrá seguir todo lo que suceda en los encuentros de individuales en los que participan Rafa Jódar y Carlos Alcaraz. Además, el doble, que lo jugarán Marcel Granollers y Pedro Martínez, también podrán seguirlo en directo si esta final llegase al tercer y definitivo encuentro. Italia es la vigente campeona de la Copa Davis y en este 2026 está buscando su cuarto título consecutivo por lo que el reto de España es mayúsculo, porque a pesar de ser uno de los países más laureados, está viendo como el cuadro transalpino está viviendo una época dorada, incluso sin el lesionado Jannik Sinner.
Lorenzo Musetti - Rafa Jódar en directo en la Copa Davis
El primero de los dos partidos individuales de esta final de Copa Davis enfrentará a Rafa Jódar, la gran revelación del tenis español y mundial al terminar el año en el top 10 de la ATP, ante Musetti, número 27 de la ATP. Se han visto las caras en dos ocasiones durante este 2026 Musetti y Rafa Jódar.
La primera fue en Washington y terminó con triunfo español tras remontar un set. La segunda, en Canadá, terminó con otro triunfo para Rafa Jódar por lo que este domingo el italiano buscará lo que nunca ha logrado ante Jódar y de paso darle el primer punto de la final a Italia.
Cobolli - Carlos Alcaraz en directo en la Copa Davis
El segundo encuentro de la final de la Copa Davis medirá a Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP ante un Flavio Cobolli que es el cabeza de serie del cuadro italiano y actualmente el número 7 de la ATP. Si al final de este encuentro la final está igualada a uno, llegará el turno del doble y ahí serán Marcel Granollers y Pedro Martínez los que tendrán que ponerse el traje de héroe para darle el título de la Copa Davis a España.