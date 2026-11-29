El lateral bético asume con autocrítica que tuvieron un mal día; pero resta dramatismo, recuerda que "sólo ha sido un tropiezo" que no debe desanimar al vestuario y señala que el martes, ante el Extremadura en Copa del Rey, hay otra oportunidad de "seguir por este buen camino"

El Real Betis encajó este pasado sábado ante el Rayo Vallecano su cuarta derrota en La Cartuja en todo 2026 y perdió por tercera vez en los 20 encuentros oficiales de esta 2026/2027. Desde luego, el golpe fue doloroso y el equipo asume que el juego no fue bueno; pero los números hablan por sí solos y en el vestuario verdiblanco consideran que este 0-1 sólo cabe ser interpretado como un tropiezo anecdótico que no debe desviarles del camino﻿. En ese sentido opinó Fran García al término del choque contra el que fue su equipo entre 2020 y 2023.

Fran García admite cansancio y cree que tener algún partido malo es inevitable

"Las sensaciones son que hay partidos que se escapan﻿. Lo hemos vivido el día del Levante. Siempre hay un par de partidos al año que suele pasar estas cosas. El cansancio que venimos arrastrando de tantos partidos. Esto no quita el mérito del Rayo", manifestó el '11' del Betis en declaraciones a Movistar+LaLiga en la 'zona flash' de La Cartuja. "Hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien. La dinámica es muy buena. Ha sido un tropiezo. Tenemos que hacernos fuertes en casa, eso es muy importante. Y ahora, a por la Copa, para revertir este batacazo﻿".

"Es verdad que, al principio, sobre todo en la primera parte, ha sido un partido muy parado, con menos ritmo de juego. Pero una vez que se abre el partido, ellos también son fuertes ahí y lo han aprovechado. Y, bueno, la sensación que tenemos es que hay que recuperar el camino que traíamos﻿. Ahora, a pensar en la Copa﻿, a seguir con la buena dinámica que veníamos trayendo hasta el día de hoy y seguir, seguir por el mismo camino", insitió luego Fran García ante los micrófonos de Betis TV.

Fran García lucha con Ratiu por un balón dividido en el Betis - Rayo con Manuel Pellegrini, difuminado en segundo plano. / Imago

El Betis, a reponerse ante al Extremadura: del aviso del Navalcarnero al tropiezo con el Rayo﻿

"Es una temporada con muchos partidos y tenemos que mantener el nivel muy alto. Cuando no das el cien por cien, cualquier equipo te puede hacer daño. Da igual cómo esté la clasificación o el tipo de competición que sea", añadió el lateral zurdo verdiblanco después de una derrota contra el Rayo Vallecano a la que no resta importancia pero sí despeja el más mínimo dramatismo.

"Hay que mantener la cabeza alta, seguir el mismo camino que traíamos. Y encontrar esas buenas sensaciones que son las que nos van a llevar a tener una buena dinámica. Ahora nos toca el martes jugar otro partido de Copa del Rey. Sabemos que ningún partido es fácil, sobre todo yendo fuera de casa y, como decía, hay que seguir trabajando para encontrar las buenas sensaciones y prolongar este momento lo máximo posible en el tiempo", añadió sobre el partido ante el CD Extremadura.