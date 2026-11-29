El equipo de Javier Aguirre volvió a dejar escapar la oportunidad de reencontrarse con su afición, aunque al menos evitó una nueva derrota en casa; los rojillos se adelantaron en la segunda mitad, pero el delantero valencianista apareció para salvar un empate que pudo ser peor para los locales, después de que el VAR anulase un gol visitante

El Valencia volvió a evidenciar sus fantasmas para transformar el dominio territorial en ocasiones claras de gol. Con Osasuna cómodo esperando en su campo, los de Mestalla llevaron el peso del encuentro durante buena parte de la primera mitad, aunque les faltó velocidad, imaginación y precisión para encontrar espacios en la defensa rojilla.

Pepelu fue uno de los que intentó romper el bloqueo navarro. El centrocampista probó fortuna desde fuera del área en dos ocasiones, obligando a los valencianistas a levantarse de sus asientos, aunque sin encontrar portería. Osasuna, mientras tanto, esperó su oportunidad para salir al contragolpe y buscar a Budimir, siempre atento a cualquier balón que pudiera llegarle en las inmediaciones del área.

Los visitantes también tuvieron sus momentos. Aimar cabeceó un balón que Dimitrievski consiguió detener con ciertos apuros, mientras que el Valencia encontró algo más de profundidad a través de Sadiq. El delantero nigeriano recibió un buen pase filtrado de Arnau y remató de primeras, obligando a Sergio Herrera a intervenir para evitar el primer tanto local.

La conexión volvió a repetirse poco después, aunque esta vez la jugada quedó invalidada por fuera de juego. El portero de Osasuna, pese a ello, volvió a responder con una buena parada en el mano a mano. Fue prácticamente lo más destacado de un primer tiempo que se marchó al descanso sin goles y con la sensación de que ninguno de los dos equipos había conseguido dar un paso al frente.

Rubén García golpea primero y Hugo Duro responde

El Valencia salió con algo más de energía tras el paso por vestuarios. Javi Guerra protagonizó una de las primeras acciones ofensivas de los locales, que empezaron a pisar con mayor frecuencia el área de Osasuna. El equipo de Javier Aguirre parecía haber encontrado algo más de mordiente, pero el partido volvió a dar un giro cuando Jagoba Arrasate movió el banquillo.

Rubén García saltó al terreno de juego y apenas necesitó tiempo para dejar su huella. Osasuna construyó una buena acción colectiva que terminó con Raúl Moro ganando terreno y poniendo un balón que el atacante valenciano aprovechó para batir a Dimitrievski en el minuto 64.

Rubén García adelantó a Osasuna en Mestalla. / IMAGO

El 0-1 fue un duro golpe para Mestalla, que volvía a ver cómo su equipo se quedaba por detrás en el marcador en un partido en el que necesitaba imperiosamente una victoria.

Aguirre reaccionó dando entrada a Hugo Duro y Otorbi, buscando más presencia en el área y profundidad por las bandas. El movimiento terminó dando resultado. El joven extremo se encargó de poner un centro desde la derecha en el minuto 74 y el delantero madrileño apareció para conectar un potente cabezazo que acabó en el fondo de la portería.

Hugo Duro celebró con rabia un gol que tenía un significado especial. Era su primer tanto de la temporada en LaLiga y llegaba en un momento en el que el Valencia necesitaba desesperadamente una respuesta. El atacante corrió a festejarlo con su entrenador, liberando toda la tensión acumulada con una 'simpática' peineta a su técnico y devolviendo la esperanza a Mestalla.

El VAR evita el desastre final en Mestalla

Con el 1-1, el encuentro quedó completamente abierto. El Valencia trató de aprovechar el impulso del empate para buscar la remontada, mientras Osasuna no renunció a llevarse los tres puntos. Los rojillos encontraron peligro a balón parado y llegaron a celebrar un segundo gol que parecía dejar muy tocados a los locales.

Osambela aprovechó un saque de esquina para mandar el balón a la red en el minuto 88, pero la alegría visitante duró poco. El VAR revisó la acción y determinó que el jugador había utilizado el brazo para controlar el balón antes de finalizar la jugada, por lo que el tanto terminó siendo anulado.

El árbitro anuló el 1-2 de Osasuna por mano. / IMAGO

El Valencia se libró así de una derrota que habría vuelto a despertar los peores presagios en Mestalla. Sin embargo, el empate tampoco despeja las dudas de un equipo que sigue sin ganar ante su afición y que continúa mirando de reojo la zona baja de la clasificación.

El punto permite evitar un nuevo tropiezo, pero la sensación vuelve a ser insuficiente. El Valencia sigue sin encontrar la fórmula para convertir Mestalla en un fortín y cada jornada que pasa sin una victoria aumenta la presión sobre un equipo al que se le empieza a hacer demasiado cuesta arriba cualquier objetivo que vaya más allá de la permanencia.

Ficha técnica

Valencia CF: Dimitrievski; Arnau, César Tárrega, Copete, Gayà; Raba (Hugo Duro, 68'), Guido Rodríguez (Otorbi, 68'), Pepelu, Luis Rioja (Danjuma, 58'); Javi Guerra y Sadiq (A. Blázquez, 86').

Osasuna: Sergio Herrera; Herrando, Moncayola (Osambela, 87'), Aimar (Torró, 71'), Rico, Moi Gómez (Iker Muñoz, 87'), Budimir (Raúl, 87'), Raúl Moro, Víctor Rosier, Dubasin (Rubén García, 58') y Boyomo.

Goles: 0-1, Rubén García (64'); 1-1, Hugo Duro (74').

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Guido, Moi Gómez, Luis Rioja, Aimar y Tárrega.

VAR: Javier Iglesias (Comité Gallego).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026-27, disputado en el Camp de Mestalla ante 43.209 espectadores.