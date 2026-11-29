El brasileño firma un triplete ante el Deportivo, se escapa en la lucha por el Pichichi y ya es el cuarto máximo goleador de su país en la historia azulgrana

Raphinha volvió a encontrar la senda del gol y lo hizo por triple partida en Riazor. Después de cuatro partidos sin marcar, el capitán del Barcelona se desquitó con un 'hat trick' que terminó de redondear la goleada ante el Deportivo (1-5). Tres tantos que le permiten dispararse en la clasificación del Pichichi y confirmar su extraordinario momento en su reconversión a delantero centro de todo un FC Barcelona.

Además, firmó el denominado 'hay trick' perfecto. Marcó con las dos piernas y con la testa. Abrió su cuenta con un espectacular cabezazo a centro de Lamine Yamal, después aprovechó un pase de Anthony Gordon dentro del área, controló de espaldas, se giró y fusiló con la derecha para firmar el 1-4 y, ya en el descuento, Lamine volvió a encontrarlo con otro pase de gol y remató de primeras con la izquierda para cerrar el marcador y llevarse el balón a casa.

Con 18 tantos en 14 jornadas, el brasileño aventaja ahora en cuatro goles a Kylian Mbappé y lidera con autoridad la clasificación de máximos goleadores de LaLiga. A sus registros en el campeonato nacional añade otros cuatro tantos en la Champions League, por lo que ya acumula 22 dianas en todas las competiciones esta temporada.

Supera a Ronaldinho y ya mira a Neymar y Evaristo

El triplete ante el Deportivo también tiene un significado especial en la historia del Barcelona. Raphinha alcanzó los 97 goles como azulgrana en 194 partidos, superando los 94 que consiguió toda una leyenda como Ronaldinho en 207 encuentros. De esta manera, se convierte en el cuarto brasileño más goleador de la historia del club.

Ronaldinho celebra un gol con la camiseta del FC Barcelona. / IMAGO

Por delante únicamente tiene a Rivaldo, que encabeza la clasificación con 130 tantos, y a Neymar y Evaristo, ambos con 105. Es decir, Raphinha está a solo ocho goles de alcanzar a estos dos últimos y podría convertirse esta misma temporada en el segundo máximo artillero brasileño del Barça si mantiene su actual ritmo anotador.

Sus cifras también le permiten igualar su mejor registro goleador en una misma temporada de LaLiga. Los 18 tantos que consiguió en el curso 2024/2025 ya están igualados, pero ahora lo ha hecho con apenas 14 jornadas disputadas y otras 24 todavía por delante.

"Jugando de delantero le he cogido el gusto a marcar goles"

El propio Raphinha explicó después del encuentro las razones de su explosión goleadora, reconociendo que su nueva ubicación como delantero le está sentando especialmente bien. "Jugando de delantero le he cogido el gusto a marcar goles y me está yendo muy bien. Cuando no marco en un partido, salgo más molesto de lo normal. Pero lo más importante siempre es la victoria del equipo", reconoció.

El brasileño también bromeó sobre la competencia que tienen sus compañeros en la parcela ofensiva ante su actual eficacia. "Hay delanteros buenos, pero ahora llevo muchos goles y es complicado para ellos", comentó con una sonrisa.

Raphinha explicó igualmente cómo interpreta su nueva función en el sistema de Hansi Flick y la importancia de sus movimientos para generar espacios. "Cuando hago los desmarques quiero recibir los balones, pero también sé que hay muchos momentos en los que los centrales me siguen a mí y eso provoca que haya muchos espacios para nuestros centrocampistas". En esa misma línea, añadió su más solidaria reflexión: "Cuando el balón no me llega a mí, muchas veces es porque un compañero está mejor posicionado".

Raphinha en el momento del disparo de su segundo gol en Riazor. / IMAGO

Raphinha ya piensa en el Atlético: "La Liga se decidirá en abril"

El siguiente gran examen para el Barcelona será el Atlético de Madrid, en un enfrentamiento que puede tener repercusiones importantes en la pelea por el campeonato. Sin embargo, Raphinha quiso restarle trascendencia a la cita, recordando que todavía quedará mucha temporada por delante. "Quedará media Liga por delante y todo puede pasar porque quedarán muchos puntos", advirtió. Eso sí, no escondió que una victoria permitiría a los azulgranas ampliar su ventaja. "Obviamente si ganamos tendremos una ventaja mayor, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo hasta que la Liga esté decidida".

El capitán fue incluso más concreto al descartar que pueda decidirse nada a estas alturas de campeonato. "La Liga se decidirá en abril o por ahí, hasta ahí no creo que se resuelva porque todos los equipos van a querer ganarnos".

Por último, recordó la derrota ante el Real Madrid y la reacción del vestuario después del Clásico. "Después de la derrota contra el Real Madrid ya dije que solo habíamos perdido tres puntos, nada más. La confianza del equipo no podía bajar por esa derrota, y eso lo hemos entendido porque estamos haciendo una buena temporada. Tenemos que seguir así, siempre con la confianza de que estamos haciendo una buena temporada porque el resultado no siempre lo podemos controlar", sentenció.