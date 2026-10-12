El Málaga recupera a Cajuste

El Málaga CF no descansa ni en el festivo del 12 de octubre y ya prepara el duelo de este domingo ante la Real Sociedad. La principal nota positiva es la evolución de Jens Cajuste, que sigue acumulando entrenamientos con el grupo y podría convertirse en una de las novedades de la convocatoria para el partido en La Rosaleda

El Málaga CF no descansa en la preparación de su próximo compromiso liguero. La plantilla blanquiazul regresó este lunes festivo, con motivo del Día de la Hispanidad, a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF, en Arraijanal. Después de unos días de trabajo, el equipo ya tiene la mirada puesta en el encuentro del próximo domingo frente a la Real Sociedad, una cita en la que el conjunto malaguista espera contar con novedades positivas en su plantilla.

La principal noticia de la sesión vuelve a estar en Jens Cajuste. El centrocampista sueco continúa acumulando entrenamientos junto al resto de sus compañeros y avanza en su puesta a punto después de los problemas físicos que le han impedido tener continuidad. Su evolución alimenta las opciones de que pueda reaparecer ante el conjunto donostiarra, aunque todavía habrá que comprobar cómo responde durante las próximas sesiones.

La posible vuelta de Cajuste supondría un refuerzo importante para la medular del Málaga. El futbolista llegó para aportar calidad, capacidad de trabajo y alternativas en la construcción del juego, pero las dificultades físicas han condicionado su participación desde su llegada. Ahora, su objetivo pasa por completar la preparación sin contratiempos y recuperar sensaciones para volver a competir.

Cajuste apura la semana para volver a estar disponible

El centrocampista ya venía dando pasos hacia su regreso a la dinámica colectiva y cada nueva sesión supone una oportunidad para comprobar su estado físico. En el club mantienen la atención sobre su evolución, conscientes de que será importante no precipitar su vuelta si todavía no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel. La previsión es que Cajuste continúe trabajando con el grupo durante los próximos días. Si completa la semana con buenas sensaciones, sus opciones de entrar en los planes del cuerpo técnico para el domingo crecerán. En cualquier caso, su presencia ante la Real Sociedad no debe darse todavía por segura, ya que la decisión dependerá de su respuesta al esfuerzo y de cómo avance su recuperación.Mientras tanto, el Málaga aprovechará las sesiones en Arraijanal para preparar un partido que exigirá concentración y regularidad. El regreso al césped en la Ciudad Deportiva permite al equipo centrarse en los aspectos tácticos y físicos de una semana que puede resultar determinante para llegar en las mejores condiciones a La Rosaleda.

La Rosaleda espera a la Real Sociedad

El próximo domingo, el conjunto blanquiazul tendrá una nueva oportunidad para hacerse fuerte ante su afición. La visita de la Real Sociedad pondrá a prueba al equipo malaguista, que quiere aprovechar el factor campo para sumar y continuar avanzando en la competición. La posible recuperación de Cajuste sería una de las noticias más positivas para afrontar el encuentro.

Cajuste sigue avanzando y el domingo aparece como una fecha posible para su regreso, pero todavía quedan varias sesiones antes de conocer si podrá reaparecer ante la Real Sociedad. El Málaga seguirá pendiente de su evolución mientras prepara una cita importante en casa.