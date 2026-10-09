La jueza envía a prisión sin fianza a Rakan Al-Thani, hijo del jeque del Málaga

El investigado compareció por videoconferencia ante la Justicia española, negó los hechos que se le atribuyen y se enfrenta a una petición de hasta 14 años y medio de cárcel por su presunta implicación en las irregularidades investigadas en la gestión del club blanquiazul

La jueza María de los Ángeles Ruiz González, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Rakan Al-Thani, uno de los hijos de Abdullah Al-Thani, antiguo propietario del Málaga CF. La decisión llega después de la declaración telemática que el catarí prestó este jueves desde los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en el marco de una causa judicial abierta en noviembre de 2019.

La magistrada considera que existe un riesgo de fuga que justifica la medida cautelar más severa. En su comparecencia, Rakan negó los hechos investigados y se declaró inocente, pero la jueza atendió la petición de la Fiscalía, respaldada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y el Ayuntamiento de Málaga.

La jueza aprecia riesgo de fuga tras años de investigación

El auto judicial argumenta que los investigados han tratado de evitar la acción de la Justicia española en la instrucción del procedimiento. Entre los motivos expuestos figuran las dificultades para localizarlos y conseguir que comparecieran ante el juzgado, pese a las distintas gestiones realizadas con las autoridades cataríes.

La resolución también recoge los intentos de notificación mediante comisiones rogatorias a Qatar, que no obtuvieron el resultado esperado, así como la intervención de Eurojust para facilitar la localización y el contacto con los acusados.

La magistrada considera relevante que los miembros de la familia Al-Thani hayan evitado comparecer en España mientras se desplazaban libremente por otros territorios. Por estos motivos, entiende que concurren los requisitos legales para decretar la prisión provisional sin fianza.

La postura de las acusaciones fue prácticamente unánime durante la vista. La única excepción fue BlueBay, que solicitó la puesta en libertad de Rakan con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la prohibición de abandonar España.

Detenido en Múnich y primer Al-Thani que comparece ante la Justicia

Rakan fue detenido el pasado 12 de septiembre en el aeropuerto de Múnich, cuando se disponía a viajar a Qatar, en cumplimiento de una orden internacional de detención. Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado a Madrid, desde donde intervino por videoconferencia en la vista judicial.

En su comparecencia, que se prolongó hasta la tarde del jueves, estuvo asistido por una abogada de oficio y una intérprete. El investigado apareció ante la cámara apoyado en muletas tras una reciente intervención médica.

Su declaración supone un paso relevante en el procedimiento, ya que se convierte en el primer miembro de la familia catarí que comparece ante la Justicia española por esta causa. Ahora permanece en prisión provisional, aunque está pendiente de conocerse si continuará en Madrid o será trasladado a la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

El auto también recoge un episodio ocurrido el pasado julio en Múnich, donde Rakan fue localizado junto a otro de sus hermanos. Según la información trasladada por las autoridades alemanas al juzgado, ambos abandonaron el hotel en el que se alojaban después de conocer, a través de agentes de la policía alemana, que la Justicia española pretendía notificarles varias resoluciones.

La Fiscalía pide hasta 14 años y medio de cárcel para la familia

El procedimiento judicial mantiene en el punto de mira a Abdullah Al-Thani y a sus tres hijos, Nasser, Nayef y Rakan, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del Málaga CF.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 14 años y medio de prisión, según la petición recogida en las informaciones sobre el caso. La acusación se desglosa en seis años por un presunto delito de apropiación indebida, otros seis por administración desleal y dos años y medio por imposición de acuerdos abusivos. También reclama 18 años de inhabilitación para administrar sociedades.

Mientras Rakan queda a disposición judicial en España, su padre y sus otros dos hermanos continúan sin comparecer ante la Justicia española en este procedimiento. Su encarcelamiento abre un nuevo frente en una causa que se prolonga desde hace casi siete años y que ahora podría avanzar con uno de los cuatro investigados ya presente ante los tribunales.