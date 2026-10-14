Al-Thani pasa a la acción y el Málaga sigue atento: contrata al abogado de Cristiano Ronaldo y Julio Iglesias para sacar a su hijo de la cárcel

El jeque qatarí, que sigue sin pronunciarse públicamente sobre la situación judicial de su familia por la gestión del club blanquiazul, sí ha dado el paso para que sea un bufete de prestigio el que defienda a Rakan, detenido la pasada semana y actualmente en la cárcel

La pasada semana, un juzgado de Málaga acordaó mantener la medida de prisión incondicional para uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al-Thani, Rakan, por su gestión en el Málaga C.F.. Una resolución judicial que ya había sido acordada por el juez el pasado 26 de junio, si bien fue en septiembre cuando el hijo del jeque fue detenido en el aeropuerto de Múnich por una orden europea e internacional de búsqueda, ingresando en la cárcel tras llegar a Madrid.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción 14 decidió mantenerlo en prisión por la alarma social y el riesgo de fuga, que destaca la magistrada "se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la instrucción de la causa, que se inició en noviembre del año 2019", según la resolución. La jueza recordó en el auto que se intentó por "múltiples" vías la presencia del investigado, que a lo largo de la instrucción "ha eludido intencionadamente la acción de la justicia, no compareciendo de forma voluntaria ante este órgano judicial".

Una petición de 14 años de prisión para el jeque y sus tres hijos

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF. Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos. Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.

La nueva estrategia de la defensa

Ante esta situación, la familia qatarí ha reaccionado, después de años sin aparecer en la esfera pública ni pronunciarse sobre el proceso judicial al que se enfrentan. Así, como informa Marca, los Al-Thani han decidido dar un paso al frente en su defensa y han contratado a un abogado de prestigio como Javier Velasco Almendral, del bufete de Javier Choclán, que ha representado a figuras mediáticas como Cristiano Ronaldo o Julio Iglesias, con el objetivo de sacar a Rakan de la cárcel.

Se trata, sin duda, de un importante movimiento, pues hasta ahora el hijo del jeque no estaba siendo defendido por un abogado particular y había recurrido en los últimos acontecimientos a una letrada de oficio. Así, la nueva estrategia de la defensa tiene como gran objetivo lograr la salida de Rakan de Soto del Real, reclamando además poder ratificar el apoderamiento del acusado y contar con un intérprete de árabe para todas las resoluciones judiciales que le sean comunicadas.

Abdullah Al-Thani sigue sin levantar la voz ni dar la cara por todo este asunto. No ha habido ninguna referencia a ello en sus últimas apariciones en redes sociales, más allá de mensajes recurrentes en los que habla de "apariencias", acusaciones y la necesidad de un examen independiente. Pero la situación de su hijo, encarcelado desde el pasado jueves, le ha obligado a dar este paso para pasar a la acción a nivel judicial, quedando patente su preocupación con la contratación del mencionado abogado

El Málaga, muy pendiente del caso

De todo ello siguen obviamente muy atentos desde La Rosaleda, pues el jeque sigue siendo el máximo accionista de la entidad pese a que no ejerza como tal. Son ya cerca de siete años bajo una administración judicial y los más optimistas quieren ver en estos avances una luz al final del túnel. De nuevo, la sombre de la venta planea sobre el Málaga, aunque para ello Al-Thani debería pagar antes una fianza superior a los 11 millones de euros y disponer de sus acciones.