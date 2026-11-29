El ya campeón del mundo de Fórmula 1, logró este domingo, en el Gran Premio de Catar, su décima victoria de la temporada tras aprovechar el infortunio de su compañero en el equipo Mercedes. El asturiano abandonó y Sainz terminó decimoquinto

El ya campeón del mundo de Fórmula Uno, el italiano Andrea Kimi Antonelli, logró este domingo, en el Gran Premio de Catar, su décima victoria de la temporada tras aprovechar el infortunio de su compañero en el equipo Mercedes, el británico George Russell. El británico se vio afectado por un trozo de poliestireno incrustado en el fondo plano de su monoplaza.

Russell comenzó a sufrir daño aerodinámico en su Mercedes y tuvo que parar en la vuelta 35 para retirar el residuo, aunque los mecánicos no pudieron hacerlo por completo, perdió más de diez segundos y fue adelantado por Antonelli.

El italiano aprovechó agazapado para castigar la mala fortuna de Russell, alcanzar la cabeza de carrera y marcar un ritmo demoledor que dejó a Russell a 31.4 segundos y terminó de constatar el dominio incontestable de la escudería alemana en el Circuito Internacional de Lusail.

Antonelli gana y Piastri sigue confirmando las buenas sensaciones en el final de temporada

Óscar Piastri siguió aglutinando buenas sensaciones en este final de temporada y llevó su McLaren a la tercera plaza tras contener al neerlanbdés Max Verstappen (Red Bull) y maximizar una salida perfecta en la que dejó atrás a su compañero, el británico Lando Norris, lastrado inicialmente con tres posiciones tras quedarse clavado en su cajón de salida, aunque selló finalmente la quinta posición.

Fernando Alonso se retira y Sainz termina muy lejos de los puntos

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso vivió su enésimo abandono en la vuelta 37 y Carlos Sainz tan solo pudo ser decimoquinto en una carrera anodina para el piloto de Williams, que se mantuvo en tierra de nadie en el Gran Premio de Catar. La salida de la carrera dejó una sola incidencia que terminó siendo clave en el devenir de las 57 vueltas. En una arrancada kamikaze, Arvin Lindblad no encontró su espacio y terminó en la grava y llevándose a su paso varias publicidades de poliestireno que acabaron en la pista y fueron alcanzadas pos por Russell en la segunda vuelta.

Con la pelea por la victoria sentenciada desde la vuelta 35, la acción se dirigió al tercer cajón del podio entre Óscar Piastri, Max Verstappen y Lando Norris, que a pesar de probar diferentes estrategias para inquietar a sus rivales, mantuvieron la composición de la clasificación del tercer al quinto puesto. Norris estuvo a segundos de cazar al neerlandés tras apretar con una última tanda tardía con el neumático duro, aunque con más intención que efectividad.

Bartoleto mete en los puntos a su Audi

El brasileño Gabriel Bortoleto rascó un punto tras dirigir su Audi a la décima plaza, mientras que su compatriota Rafael Câmara cayó hasta la decimosexta plaza. El argentino Franco Colapinto no recogió frutos de su estrategia de estirar el neumático en la primera tanda y fue decimotercero y el mexicano Sergio Pérez subió hasta la decimoctava posición tras salir último.