Joaquín Muñoz cae lesionado y deja al Málaga bajo mínimos en las bandas

El Málaga suma un nuevo contratiempo con la lesión de Joaquín Muñoz, que sufre una dolencia muscular en el sóleo derecho y será baja ante el Alavés. Su ausencia agrava los problemas de Funes en las bandas, donde acumula varias bajas importantes

El Málaga CF suma un nuevo problema a su enfermería en un momento especialmente delicado de la temporada. Joaquín Muñoz sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, según ha confirmado el club después de las pruebas médicas realizadas al futbolista. El extremo de Miraflores se pierde la visita al Deportivo Alavés de este viernes y deja a Juanfran Funes con muy pocas alternativas naturales para cubrir las bandas.

La lesión se ha conocido este miércoles, cuando el atacante fue la principal ausencia en el entrenamiento del conjunto blanquiazul. El parte médico no concreta el tiempo de recuperación y deja su regreso pendiente de evolución. La noticia supone un nuevo contratiempo para un equipo que necesita encontrar soluciones después de la derrota por 2-5 frente a la Real Sociedad. El Málaga afronta ahora una salida exigente a Mendizorroza, con la obligación de reaccionar y con una plantilla cada vez más condicionada por los problemas físicos.

Los extremos, el principal quebradero de cabeza de Funes

La baja de Joaquín Muñoz no llega de manera aislada. El técnico malaguista ya tenía que gestionar las ausencias de Juan Cruz y Julen Lobete, dos futbolistas que podían ofrecerle alternativas en las posiciones exteriores. El primero continúa recuperándose de una lesión muscular, mientras que el segundo arrastra una lesión de larga duración. A ellos se suman Diego Murillo y Aarón Ochoa, que también siguen trabajando al margen del grupo.

Pero el problema para Funes va más allá de perder una pieza de la rotación. La acumulación de bajas reduce las posibilidades de mantener especialistas en las bandas y obliga al entrenador a buscar soluciones dentro de una plantilla que ya afrontaba dificultades para encontrar continuidad. Larrubia y Haitam aparecen entre las alternativas disponibles para ocupar los costados, mientras que el técnico también puede valorar otras opciones, como adelantar a un lateral o adaptar a futbolistas con características diferentes. De hecho, en el encuentro anterior llegó a utilizar a Pablo Martínez en el perfil izquierdo, una muestra de las modificaciones a las que está recurriendo para cubrir esa demarcación.

Una baja sensible antes de visitar Mendizorroza

Joaquín Muñoz se había mantenido como una de las opciones habituales de Funes durante este comienzo de curso. El extremo ha participado en las nueve jornadas disputadas hasta ahora, seis de ellas como titular, y acumula 473 minutos en LaLiga. Aunque todavía no ha estrenado su cuenta goleadora, su presencia había permitido al entrenador disponer de una alternativa para las dos bandas. Ahora, el futbolista tendrá que centrarse en su recuperación. El sóleo es una zona muscular que requiere prudencia a la hora de fijar plazos, por lo que su posible regreso dependerá de la evolución de las molestias y de su respuesta al tratamiento.

Su disponibilidad para el encuentro frente al Racing de Santander, antes del siguiente parón, dependerá de cómo avance su recuperación. No obstante, no existe una confirmación oficial que permita asegurar que estará disponible para esa cita.