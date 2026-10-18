Málaga - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

El Málaga busca romper su mala racha y estrenarse con una victoria en LaLiga. La Rosaleda tendrá una nueva oportunidad para celebrar los primeros tres puntos de la temporada ante la Real Sociedad

El Málaga intentará una vez más lograr su primer triunfo de la temporada. En varias ocasiones se ha quedado cerca, pero finalmente no ha conseguido sumar los tres puntos. En esta jornada 9 se enfrentará a la Real Sociedad, su último rival antes de descender a Segunda División, en 2018.

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El equipo de Juan Funes ha demostrado valentía en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Ha desplegado un fútbol vistoso y no se ha arrugado ante rivales complicados, pero sigue acusando una clara falta de gol. En sus primeros ocho partidos, los boquerones han marcado un total de cuatro tantos. Ninguno de sus encuentros ha terminado con más de un gol a favor del Málaga y, además, varios de ellos han acabado en empate ante equipos frente a los que los malagueños necesitan competir de tú a tú.

La adaptación a la categoría le está costando al conjunto malagueño. Se trata de un equipo muy joven, con poca experiencia en Primera División, que busca dar un paso adelante y competir al nivel que exige LaLiga. Este domingo tendrá una nueva oportunidad para conseguir sus primeros tres puntos.

Por su parte, la Real Sociedad atraviesa una buena dinámica. El conjunto de Matarazzo ha logrado dos victorias agónicas en sus últimos partidos de Liga. La primera llegó a domicilio ante el Valencia, en un encuentro que los donostiarras ganaron por 2-3 gracias a dos goles en los últimos seis minutos, que les permitieron remontar el marcador. La segunda fue ante el Deportivo de A Coruña, también por 3-2, esta vez en Anoeta.

Actualmente, la Real Sociedad ocupa la sexta posición de la clasificación, con 13 puntos. Este domingo intentará prolongar su racha de victorias ante el colista de la competición doméstica.

El calendario europeo de la Real Sociedad

El encuentro supone una oportunidad para el conjunto malagueño de medirse a un rival que podría notar el desgaste de la competición europea. La Real Sociedad llega después de jugar en Bélgica ante el Union Saint-Gilloise en la Europa League, un factor para las posibles rotaciones del equipo.

Últimos enfrentamientos entre el Málaga y la Real Sociedad

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Copa del Rey, en 2024. La Real Sociedad eliminó al Málaga en la tercera ronda tras imponerse por 0-1.

Sin embargo, el recuerdo más significativo para la afición malaguista se remonta a 2018. Aquel año, el Málaga logró su última victoria ante la Real Sociedad en Primera División antes de descender a Segunda. El encuentro terminó con un 2-0, con goles de En-Nesyri y Adrián González. Un triunfo que quedó marcado en la memoria de los aficionados malaguistas antes de una etapa complicada para el club.

Regreso de Cajuste

El centrocampista sueco, último fichaje del Málaga CF, volverá a estar disponible para la jornada 9. Su regreso ofrecerá a Funes una nueva alternativa para reforzar la medular malaguista. La única baja en el centro del campo del conjunto blanquiazul para este domingo será la de Aarón Ochoa.

Por parte de la Real Sociedad, Matarazzo no podrá contar con Pablo Marín, sancionado en la última jornada liguera.

El partido estará condicionado por la previsión de una DANA, según los avisos de la AEMET, que podría afectar al encuentro de este domingo en Málaga. En este contexto, los boquerones buscarán cerrar el círculo de aquel triunfo de 2018 y conseguir, esta vez, sus primeros tres puntos desde su regreso a LaLiga.

Alineaciones probables del Málaga - Real Sociedad

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Calero, Recio, Salinas; Dotor, Pablo Martínez, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupe y Adrián Niño.

Real Sociedad: Álex Remiro; Fort, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Luka Sučić; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

Dónde ver el encuentro

El partido de la jornada 9 entre el Málaga y la Real Sociedad se disputará este domingo a las 18:30 horas en La Rosaleda. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar LALIGA y LaLiga TV Bar.