Alavés 1-1 Málaga: Un empate que llega en el minuto 90

El Málaga dejó escapar su primera victoria de la temporada en Mendizorroza tras terminar con empate del Alavés en el minuto 90

El Málaga iba rozando su primera victoria de la temporada, pero el Alavés lo evitó con un gol en el minuto 90. Adrián Niño adelantó a los andaluces al filo del descanso y los de Funes resistieron durante buena parte de la segunda mitad, aunque el empuje final de los vitorianos terminó teniendo premio.

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El Málaga se quedó a las puertas de celebrar su primera victoria del curso después de encajar el empate del Alavés en el minuto 90. Los de Funes llegaron al tramo final con ventaja gracias al tanto de Adrián Niño, pero el conjunto vitoriano apretó hasta el último suspiro y encontró el premio en las botas de Mañas, que aprovechó un rechace para establecer el definitivo 1-1 en Mendizorroza.

Un primer tiempo con pocas ocasiones

El encuentro comenzó con un Alavés más metido en el partido. Los locales buscaron llevar la iniciativa y avisaron pronto con una acción a balón parado que terminó con un remate de Tenaglia. Poco después, el defensor volvió a probar fortuna con un disparo raso y cruzado que obligó a Herrero a emplearse a fondo para evitar el primer tanto.El Málaga fue creciendo con el paso de los minutos y empezó a encontrar más continuidad con el balón. Los de Funes trataron de progresar por las bandas y buscaron espacios ante un rival bien organizado atrás. Larrubia reclamó penalti tras caer en el área, aunque el colegiado no apreció infracción, mientras que Rafita probó fortuna desde la frontal con un potente disparo que se marchó fuera.El Alavés también tuvo sus opciones, pero le faltó precisión en los metros finales. Pablo Ibáñez remató desde la frontal sin encontrar portería y las defensas terminaron imponiéndose a los ataques durante buena parte del primer acto.

Cuando parecía que el marcador no se movería antes del descanso, llegó la acción que cambió el encuentro. Ramón filtró un gran pase en profundidad para Adrián Niño, que controló y superó a Sivera en el mano a mano con un potente disparo. El tanto llegó después de que el delantero hubiera visto cómo le anulaban otro gol por fuera de juego apenas unos minutos antes. Esta vez, su posición era correcta y el Málaga pudo marcharse a vestuarios por delante.

El Málaga resiste y Boyé se topa con el poste

Quique movió el banquillo con la entrada de Novoa por Aleñá, pero el Alavés continuó sin encontrar la fórmula para hacer daño a un Málaga que se sentía cómodo con su ventaja. Los locales intentaron aprovechar los espacios para salir al contragolpe y llegaron a generar peligro cuando conseguían superar la presión rival.Funes también introdujo cambios para mantener la energía de su equipo. Salinas y Rafa Rodríguez entraron por Aznou y Ramón, y el primero estuvo cerca de ampliar la renta con un disparo que se envenenó tras tocar en un defensor. Sivera respondió con una buena intervención para sostener al Alavés. Los vitorianos fueron acumulando efectivos en ataque y Toni Martínez sustituyó a Mariano para reforzar la presencia ofensiva. Sin embargo, el Málaga seguía amenazando cuando encontraba espacios. Dotor incluso intentó sorprender con un remate de tacón tras un pase de Larrubia, aunque la defensa local consiguió despejar el peligro.El partido entró entonces en una fase de máxima tensión. Boyé estuvo a punto de empatar en el minuto 80 con una gran acción individual: controló dentro del área, se giró y disparó de primeras, pero el balón se estrelló en el poste. Fue el aviso más serio de un Alavés que ya comenzaba a encerrar al conjunto andaluz.

Mañas evita la victoria malaguista en el minuto 90

El tramo final se convirtió en un asedio local. El Alavés obligó al Málaga a replegarse cada vez más cerca de su área y tuvo una ocasión clarísima con un remate desde muy cerca que Herrero consiguió detener. El guardameta volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, pero no pudo evitar el empate. En el minuto 90, tras una gran parada de Herrero a un cabezazo de Mañas, el rechace quedó a los pies de Mañas, que empujó el balón al fondo de la red para poner el 1-1. Mendizorroza estalló y el Alavés encontró el premio a su insistencia.Todavía hubo tiempo para más. Un centro desde la derecha estuvo a punto de convertirse en el segundo tanto local al tocar en el larguero, y Boyé volvió a intentarlo con un disparo cruzado en el descuento. El Málaga, cada vez más hundido en su campo, sufrió hasta el pitido final. El empate deja un sabor amargo al conjunto de Funes, que tuvo en su mano estrenar su casillero de victorias, pero terminó cediendo dos puntos en los últimos minutos. El Alavés, por su parte, evitó una nueva derrota gracias a su empuje final y a la aparición decisiva de Mañas.

Ficha Técnica

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Ville Koski, Valentini, Abde Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá; Mariano Díaz y Lucas Boyé.

Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Ángel Recio, Rafita; Ramón Enríquez, Carlos Dotor, Adam Aznou, David Larrubia; Dani Lorenzo y Adrián Niño.

Cambios Alavés: Hugo Novoa por Aleñá (descanso); Denis Suárez y Yusi por Abde Rebbach y Valentini (55’); Toni Martínez por Mariano Díaz (66’); Aitor Mañas por Antonio Blanco (75’).

Cambios Málaga: José Salinas y Rafa Rodríguez por Adam Aznou y Ramón Enríquez (68’); Juan Berrocal y Chupe por Carlos Puga y Adrián Niño (77’); Jens Cajuste por Carlos Dotor (86’).