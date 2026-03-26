El Alavés toma una decisión importante con Toni Martínez de cara su futuro

El momento de forma del delantero de 28 años ha llevado al club babazorro a tasar el futbolista en 15 millones de euros, ante la posibilidad que pueda salir, en forma de venta, en próximos mercados de fichajes. Además, el ex del Oporto tiene contrato hasta 2028

Toni Martínez está siendo una de las mejores noticias del Alavés esta temporada. El delantero de 28 años está logrando grandes cifras goleadores, tanto en LaLiga EA Sports, como en Copa del Rey, dónde llegó con el club babazorro hasta cuartos de final. De esta manera, la entidad ha tomado la decisión de tasar al futbolista en 15 millones de euros, ante la posibilidad de que pueda salir, en forma de venta, en el próximo mercado de fichajes. No obstante, el ex del Oporto tiene contrato hasta junio de 2028, en un momento en el que cumple su segunda campaña en el equipo vitoriano.

Toni Martínez, en busca del reto de los diez goles en Liga con el Alavés

Toni Martínez viene de ser decisivo en el encuentro ante el Celta de Vigo, en la histórica remontada que firmaron los de Quique Sánchez Flores. El delantero del Alavés puso el 3-1 en Balaídos y, además logró un doblete y una asistencias para el 3-2 de Ángel Pérez. Tras ello, el ex del Oporto explicó sus sensaciones tras el importante triunfo de los babazorros en el campeonato doméstico: "Quiero mucho más. El primer gol fue importante porque, con 3-0, era clave meterse en el partido. Nos fuimos al descanso con una sensación diferente. Ayudar al equipo con dos goles es muy especial para mí. Sé lo que supone ser delantero en un club como el Alavés. Me propuse la cifra de diez goles y si era posible, pasarla. Estamos en esa buena línea. Quiero muchos más aunque lo más importante es que sirvan como en Vigo, para sumar los tres puntos”

Con ello, el Alavés acabó la jornada 29 de LaLiga EA Sports la decimosexta posición de la tabla con 31 puntos, a tres del descenso. Sin embargo, si un jugador está destacando especialmente en el equipo de Quique Sánchez Flores es Toni Martínez. El delantero de 28 años, a base de goles y buenas actuaciones con el conjunto babazorro, se ha revalorizado y podría recibir intereses en próximos mercados de fichajes. En este sentido, la entidad ha decidido tasarle en un total de 15 millones de euros, tal y como ha informado el Diario Marca, una cifra que, como ha apuntado la fuente, con la que se empezaría a negociar en el caso de algún equipo busque los servicios del ex del Oporto. Por el momento, el murciano pone el foco en lograr la permanencia en Primera División con el Alavés.

Los datos de Toni Martínez en su segunda temporada en el Alavés

Tras el doblete de Toni Martínez, el delantero del Alavés lleva doce goles entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, además de tres asistencias en el campeonato doméstico. Además, está a tres tantos de igualar la cifra anotadora de la temporada 2019/2020 con Famalicao, que llegó a 10. Por otro lado, el jugador está siendo indiscutible para Quique Sánchez Flores, al igual que fue durante la etapa de Coudet en el club babazorro.

En este sentido, la dupla que forma en ataque con Lucas Boyé le ha beneficado en todos los sentidos, al igual que al argentino, que lleva por su parte nueve goles y una asistencia esta campaña. Toni Martínez ha superado con creces los cuatro goles que firmó en la 2024/2025, en el que su primer año tras abandonar el Oporto seis temporadas después.