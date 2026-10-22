El Málaga de Funes recibe a un 'fichaje' antes del partido ante el Alavés

Diego Murillo, lesionado el pasado mes de junio de la rodilla, volvió a entrenar este jueves y podría estar disponible para el técnico blanquiazul dentro de poco

El Málaga CF juega este viernes en Mendizorroza ante el Alavés un partido al que los dos equipos llegan necesitados de un cambio de rumbo, tras las cinco jornadas consecutivas sin ganar que enlazan los locales y la condición de colista del cuadro andaluz, único club que todavía no ha celebrado una victoria en liga.

Pese a la situación, el cuadro blanquiazul recibió este jueves una buena noticia, puesto que el defensa Diego Murillo regresó al trabajo después de estar cuatro meses de baja por una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, la cual se produjo en el último encuentro de la fase de ascenso a LaLiga EA Sports en el campo del Almería.

Murillo se lesionó el pasado 20 de junio y fue operado el 1 de julio por el doctor Antonio Luis Leiva Gea en el Hospital Quironsalud Málaga, donde se le realizó una reparación artroscópica del menisco interno y un refuerzo del fascículo anterior del ligamento colateral medial en su inserción tibial.

El defensa de Malagón llegó al Málaga en edad juvenil y podría estar disponible para Funes dentro de algunas semanas, siendo un nuevo efectivo disponible para el equipo costasoleño, que, al margen de Murillo, no podrá contar ante el Alavés con los delanteros Joaquín Muñoz, Juan Cruz y Julen Lobete, y el centrocampista Aaron Ochoa, en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Funes defiende que el equipo se va "adaptando mejor"

El entrenador del Málaga afirmó que el Alavés "está compitiendo muy bien en los partidos y tiene muchos argumentos", "es muy agresivo en el área" a partir de "centros laterales" y "no es casualidad su posición en la tabla", séptimo.

El Málaga acumula nueve jornadas sin ganar y es el único equipo de Primera División que todavía no ha conseguido la victoria, aunque Funes ve síntomas de adaptación a la máxima categoría. "La competición avanza y notamos que el equipo se va adaptando mejor. Llevamos muchas semanas y la liga no espera. A día de hoy, somos capaces de repetir esfuerzos que antes nos costaban más. Cada vez nos adaptamos mejor al ritmo de la competición", aseveró.

"A todos nos gustaría que fuese mañana. El equipo quiere y no ha bajado los brazos. Ha habido momentos en los que la victoria no ha llegado, pero siempre estarás más cerca de que pase si das lo mejor de ti y no bajas los brazos. Me hubiese gustado que la primera victoria hubiera llegado mucho antes. La realidad es la que es. Tenemos que centrarnos en nosotros", admitió el técnico blanquiazul.