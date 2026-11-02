La peor noticia para el Racing: Mantilla se rompe el ligamento cruzado

Álvaro Mantilla dice adiós a la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensa del Racing se lesionó ante el Real Madrid en una acción en la que ni Munuera Montero ni el VAR señalaron

El Racing de Santander recibió este lunes un golpe mucho más duro que la derrota ante el Real Madrid (0-3). Álvaro Mantilla sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días. Una lesión de larga duración que pone fin a su temporada y deja a José Alberto López sin uno de sus futbolistas habituales en la defensa.

La mala noticia llega apenas 24 horas después de un encuentro que ya había dejado tocado al conjunto verdiblanco. Mantilla tuvo que abandonar el terreno de juego antes de la media hora, después de una acción dentro del área madridista en la que terminó en el suelo tras un forcejeo con Marc Cucurella. El defensa se llevó inmediatamente la mano a la rodilla derecha y pidió penalti, pero Munuera Montero no consideró que hubiese infracción y el VAR tampoco intervino.

Mantilla lesionado y un árbitro que no pitó nada para el Racing

La secuencia dejó una imagen especialmente dolorosa para el Racing. Mantilla buscaba disputar un balón en largo cuando se produjo el contacto con Cucurella. El lateral cayó al césped con evidentes gestos de dolor y, mientras reclamaba la pena máxima, comenzó a comprobar que algo no iba bien en su rodilla. Aunque intentó continuar, tuvo que ser sustituido en el minuto 28 por Pedro Felipe.

La decisión arbitral no pasó inadvertida en El Sardinero, especialmente por el contexto del encuentro. El Real Madrid se había adelantado poco antes desde el punto de penalti, en una acción de Mbappé con Prati que también generó protestas entre los aficionados locales. José Alberto López cuestionó posteriormente la decisión y lamentó que el VAR no entrase a revisar esa jugada.

En la segunda parte, con 0-3 en el marcador, Munuera Montero señaló un penalti a favor del Racing por una mano de Tchouaméni, pero rectificó después de acudir al monitor. El VAR consideró que el balón había rebotado previamente en el propio futbolista francés.

El Racing tendrá que buscar un lateral en el mercado

La baja de Mantilla supone un problema añadido para José Alberto. El futbolista es una de las opciones habituales para el lateral derecho y su ausencia obliga al técnico a buscar alternativas en una posición en la que el club no incorporó un segundo especialista durante el pasado mercado de verano.

Ante el Real Madrid, Pablo Ramón terminó ocupando ese costado después de la lesión del cántabro. Manu Hernando es otra de las opciones que el entrenador ha utilizado en ocasiones para adaptarse a esa demarcación. La dirección deportiva tendrá ahora que valorar si acude al mercado de invierno para reforzar el puesto.