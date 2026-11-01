Mourinho lanza un dardo a Tebas: ﻿"El regalo que LaLiga nos ha hecho de jugar hoy..."

El preparador luso ha felicitado al árbitro por su buen trabajo en el partido de hoy en El Sardinero, y también ha alabado el rendimiento de jugadores como Bellingham, Diomande o Trent...

José Mourinho, técnico del Real Madrid, analizó el triunfo de sus jugadores en El Sardinero y de paso mandó un mensaje al Racing de Santander por sus protestas en la acción del penalti anulado por mano de Tchouaméni. "Ellos protestaban todo. Me gusta mucho este estadio. Tiene carácter. No se limitan a venir al cine, a ver un espectáculo. Aquí la afición juega pero hay mucha gente que no sabe las reglas, en parte porque cambian mucho. Nunca es penalti de Tchouaméni. A 60 metros no podía verlo, pero al verlo estaba seguro de que el del VAR no estaba dormido. No es penalti. El árbitro ha estado técnicamente muy bien", ha explicado.

La actitud de Bellingham y Diomande

"Hay jugadores que tienen más aptitud física y táctica para el trabajo defensivo. Yo he visto también que quieren hacer presión a la circulación del balón en primera fase. He visto gente muy comprometida. El equipo está creciendo, el equipo juega bien. En mi opinión, deberían marcar más goles con las oportunidades que tenemos. Pero mejoramos y después, en bloque bajo, el equipo sabe compactar. Yo verdaderamente estoy feliz con este crecimiento. Cuando los jugadores más ofensivos te hacen acciones de trabajo, de sacrificio, es también un mensaje positivo al equipo. Son tres puntos muy buenos".

Ha dado Mourinho con la tecla

"Estamos creciendo. Menos de cuatro meses es poco, pero hemos ido creciendo progresivamente. Yo he entendido cosas que no entendía en el primer día. Los jugadores entienden mejor mi carácter como entrenador porque mi carácter como persona es secundario, pero entienden mi carácter como entrenador. Entienden las cosas que para mí no son negociables. Existe, además de una buena empatía humana, una buena empatía entre jugadores, entrenadores, mis ideas, sus calidades. Estamos bien, pero a ver esta semana, dos partidos complicados y cada uno de los dos es importante".

El ejemplo de Trent

"Como decía yo, el equipo está mejorado. Los jugadores están en un nivel también de confianza alto. El aspecto emocional también cuenta muchísimo. Cuando las cosas salen bien, parece que salen bien a todos. Tú cambias, metes un Trent que ya no jugaba hace unos partidos. Yo, con la conciencia de que técnicamente, en espacios reducidos, contra un adversario que presiona mucho, pensaba que entre él y Dumfries sería mejor para nosotros la calidad técnica de Trent para salirnos. No jugaba hace tiempo, entra, hace un partido óptimo, equilibradísimo. Pero cuando el momento es bueno, las cosas parecen que son mejores de lo que son en realidad. La verdad es que estoy contento. Estoy contento y pienso que los jugadores se meten en esta sensación de que están en un buen momento".

Los motivos de no usar los cinco cambios

"Ya he visto de todo en el fútbol. Sentenciado es cuando el árbitro termina el partido. Después también hay algunos jugadores que han jugado hoy que no juegan el miércoles. Y, en ese sentido, sacar gente que el miércoles va a estar en el banquillo no haría mucho sentido. Te doy un ejemplo. No juega Tchouaméni. Si no juega Tchouaméni el miércoles, pues que juegue hoy 90 minutos. Es un modo diferente de hacer gestión. Yo, en mi cabeza, he pensado al revés. Dejar dentro gente que el miércoles va a estar en el banquillo. El regalo que LaLiga nos ha hecho de jugar hoy, de jugar sábado, pues nos obliga a esto el miércoles. Contra el fútbol español, que debería querer que sus equipos en Europa ganen puntos, puntos, puntos. Pero vamos a ver si, mismo haciendo tres o cuatro cambios, sacamos los puntos en Atenas. Gracias a vosotros".