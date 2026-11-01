Los expertos coinciden en el error de Munuera Montero en el penalti sobre Mbappé﻿: "Es poca cosa﻿"

El delantero francés cayó en el área tras un leve contacto de Prati en el pecho, que el colegiado andaluz señaló como penalti a los 10 minutos de partido...

El Real Madrid se fue ganando al descanso con un contundente 0-3 en El Sardinero ante el Racing de Santander, pero la forma en que el conjunto blanco abrió el marcador ha generado bastante polémica. Y es que Munuera Montero señaló un dudoso penalti en el minuto 10 de partido por un leve contacto de Matteo Prati sobre Kylian Mbappé.

El pivote racinguista extendía el brazo para ponerlo sobre el abdomen del delantero francés en su intento por frenar su avance y rápidamente lo quita pero Mbappé caía dentro del área y el colegiado andaluz, en directo, no dudaba en señalar el punto de penalti entre las protestas de los jugadores racinguistas.

Puede ser que en directo pareciera más penalti del que en realidad es porque en la repetición se ve que el toque es bastante ligero como para dejar caer al delantero francés, pero el VAR no corrigió la decisión del colegiado a pie de campo, validando la interpretación de Munuera Montero en directo.

Todos coinciden en el fallo de Munuera Montero

Sin embargo, la acción ha provocado multitud de reacciones tanto en redes sociales como entre los expertos analistas deportivos. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Archivo VAR, quien cree que Munuera Montero no debía señalar penalti ya que pese a que Prati contacta "de forma ligera con el abdomen de Mbappé", el francés, al sentir el contacto "se deja caer". Además deja como dato clave que "no existe relación causa-efecto entre la acción del defensa y la caída del francés".

Tampoco cree Mr. Asubío que la caída de Mbappé en el área fuera merecedora de decretar pena máxima ya que Prati "retira rápidamente" el brazo "sin lentificar movimiento alguno del francés", que se deja caer al notarlo.

Además, el experto arbitral concluyó que el VAR debió intervenir al "no poder interpretarse que un toque brazo-pecho es suficiente para desequilibrar a nadie".

Ni González Fuertes ni Iturralde ven penalti

González Fuertes, exárbitro y analista arbitral para Radio Marca, también coincide con los dos primeros en que no es un toque lo suficiente fuerte como para pitar penalti. "No me parece que el brazo extendido de Prati sea suficiente para derribar a Mbappé. Es poca cosa para que se decrete la pena máxima. Ni golpea ni sujeta al delantero del Real Madrid".En la misma línea se ha pronunciado Iturralde González, analista arbitral de la cadena SER, "no es penalti, le pone el brazo pero no le hace derribar pero no entra el VAR para avisarle de que ese toque no es lo suficientemente fuerte".Así, parece que hay unanimidad entre los analistas arbitrales aunque habrá que esperar a ver si 'Tiempo de revisión' analiza la jugada en su programa de los lunes para hacernos salir de dudas.