Elche - Valencia alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El conjunto ilicitano recibe al Valencia en el Martínez Valero con el objetivo de alargar la buena dinámica. Por el contrario, el conjunto valencianista continúa en puestos de descenso y todavía no conoce la victoria desde la llegada de Javier Aguirre al banquillo.

Elche y Valencia se enfrentan en un nuevo choque liguero correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports, el encuentro se presenta como una oportunidad importante para ambos conjuntos. Los ilicitanos quieren prolongar la buena racha y consolidar así su gran mejoría en el campeonato liguero, teniendo en cuenta el mal arranque que cosecharon los de Anselmi, mientras que los de Javier Aguirre necesitan reaccionar cuanto antes ya que se encuentran en la penúltima posición y únicamente un triunfo en lo que llevamos de campaña.

El Martínez Valero alberga la disputa entre ambos conjuntos que atraviesan distintas dinámicas pero con el objetivo muy claro: sumar los 3 puntos que pueden resultar determinantes en la lucha por evitar los puestos de descenso a la LaLiga Hypermotion.

El Elche tiene una asignatura pendiente ante su afición

El equipo dirigido por Martín Anselmi llega al derbi autonómico en su mejor momento del campeonato. El conjunto blanquiverde ya encadena cuatro jornadas ligueras sin conocer la derrota, con dos empates y dos victorias. Su último triunfo lo cosechó en el Estadio de Vallecas donde firmaron una contundente victoria por 0-3 ante el Rayo Vallecano.

Este resultado le ha dado al Elche un respiro en la clasificación. Sin embargo, la mejoría de los ilicitanos todavía tiene una asignatura pendiente en el Martínez Valero, donde aún no han conseguido ganar esta temporada y se mantienen como el peor local del campeonato habiéndo sumado únicamente un punto ante su afición. Por ello, el derbi ante el Valencia supone una oportunidad para romper esa dinámica negativa y confirmar que el triunfo en Vallecas puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

El Valencia busca su primera victoria con Javier Aguirre

El conjunto ché continúa en puestos de descenso y no ha conseguido cambiar su dinámica desde la llegada de Javier Aguirre. El técnico mexicano suma dos empates y una derrota en sus tres primeros encuentros al frente del equipo, unos resultados que no le ha permitido que el Valencia vuelva a salir a flote.

El último golpe llegó en el derbi frente al Villarreal, cuando los valencianistas cayeron por 1-2 después de encajar el tanto definitivo en el último instante del encuentro, obra del georgiano Mikautadze. Los valencianistas necesitan volver a la senda de la victoria y ven su visita al Martínez Valero como escenario ideal para cosechar la primera victoria en el banquillo de su nuevo míster.

Horario y dónde ver el Elche - Valencia

El partido entre el Elche y el Valencia, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 18:30 horas en el Martínez Valero. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Elche: Dituro, Revivo, Redondo, Chust, Sangaré, Morcillo, Villar, Lemar, Valera, Cepeda y Fer Niño.

Valencia: Dimitrievski, Gayá, De Haas, Tárrega, Maffeo, Guido, Javi Guerra, Pepelu, Rioja, Dani Raba y Danjuma.