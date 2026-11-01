Athletic Club - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

San Mamés se viste de gala para albergar el primer derbi vasco de la temporada. Los de Edin Terzic tendrán enfrente a una Real Sociedad que encandena cuatro victorias consecutivas en liga. Los rojiblancos, por su parte, llegan después de reencontrarse con el triunfo y buscarán aprovechar el factor campo

Athletic Club y Real Sociedad disputarán el primer derbi vasco del curso en el encuentro correspondiente a la jornada número once del campeonato doméstico. San Mamés será el escenario de una cita marcada por la rivalidad histórica entre ambos conjuntos, con dos equipos que buscarán imponerse en uno de los partidos más especiales de la temporada.

Los rojiblancos quieren aprovechar el apoyo de su afición para dar continuidad a la última victoria, mientras que los donostiarras aterrizan en Bilbao en plena racha positiva que le han permitido ganar confianza y asentarse en puestos europeos con 19 puntos en su haber y ocupando la quinta plaza.

El Athletic quiere dar continuidad al proyecto de Terzić

El Athletic afronta una cita especial después de volver a la senda de la victoria. El conjunto bilbaíno necesita que ese último triunfo tenga continuidad para asentarse en la zona alta de la clasificación y dejar atrás las dudas de un comienzo de temporada irregular. La llegada de Edin Terzić ha supuesto una nueva etapa para los rojiblancos, que todavía buscan consolidar las ideas del técnico alemán y encontrar la regularidad necesaria para competir por Europa.

El derbi supone una prueba exigente para medir en qué punto se encuentra el equipo, con el apoyo de su afición el conjunto bilbaíno tratará de imponerse y así encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez en el curso que supondría un impulso para el proyecto del técnico alemán.

La Real Sociedad llega lanzada al derbi vasco

La Real Sociedad afronta el desplazamiento a Bilbao en plena racha positiva. El conjunto donostiarra encadena cuatro victorias consecutivas en liga, la última en casa frente al Levante. Los de Matarazzo tendrán el reto de mantener su dinámica en uno de los campos más exigentes del campeonato, en un partido que puede servir para que el conjunto donostiarra se asiente en la zona alta de la clasificación liguera.

Una victoria en San Mamés tendría un valor añadido por la rivalidad entre ambos equipos y permitiría prolongar su buen momento ante su rival histórico. Para ello, los donostiarras deberán evitar que el Athletic imponga su ritmo y aprovechar las oportunidades que encuentren para llevarse los tres puntos de Bilbao.

Los txuri-urdin dominan los últimos derbis

Los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos ofrecen un precedente favorable al conjunto donostiarra. La Real Sociedad no perdió en ninguno de los dos derbis ligueros de la pasada temporada: ganó por 3-2 en San Sebastián y empató 1-1 en San Mamés en el encuentro de la segunda vuelta. Además, los txuri-urdines eliminaron al Athletic en las semifinales de la Copa del Rey la pasada temporada, con dos victorias por 0-1 en Bilbao y 1-0 en Anoeta

El Athletic tratará de romper esa tendencia ante su afición y convertir San Mamés en el escenario del reencuentro con la victoria ante la Real, mientras que los donostiarras buscarán prolongar su dominio en los enfrentamientos que tuvieron la pasada temporada.

Horario y dónde ver el Athletic Club - Real Sociedad

El derbi vasco correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas en San Mamés. El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Rincón, Canales, Gerenabarrena, Nico, Berenguer, Sannadi e Iñaki Williams.

Real Sociedad: Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Sarr, Aramburu, Turrientes, Soler, Oyarzabal, Guedes, Sucic y Oskarrsson.