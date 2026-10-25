Matarazzo es claro y conciso: "Ganamos, jugamos bien y pudimos meter más goles"

Pellegrino Matarazzo celebró el triunfo de la Real Sociedad ante el Levante (2-1), aunque lamentó las ocasiones falladas para ampliar la ventaja. El técnico destacó la solidez de su equipo tras el descanso y explicó por qué decidió controlar el partido para evitar sorpresas en los últimos minutos

La victoria de la Real Sociedad ante el Levante (2-1) dejó un sabor especialmente positivo a Pellegrino Matarazzo. El entrenador estadounidense valoró el rendimiento de los suyos en Anoeta, donde el conjunto donostiarra volvió a demostrar su capacidad para generar peligro y sumar tres puntos, aunque la falta de acierto le impidió cerrar el encuentro con una diferencia mayor. Los goles de Orri Óskarsson y Beñat Turrientes fueron suficientes para resolver un duelo que se complicó momentáneamente con el tanto de Nacho Pérez.

El técnico no escondió su satisfacción por la imagen ofrecida por el equipo, especialmente por la manera en la que supo responder después de que el Levante igualara el marcador. La Real había arrancado con fuerza y se adelantó pronto, pero perdió algo de ritmo tras el primer gol y permitió que su rival volviera a meterse en el partido. La reacción, sin embargo, fue inmediata y Turrientes volvió a poner por delante a los locales apenas cuatro minutos después del empate.

Matarazzo vuelve a lamentar las ocasiones perdonadas

El entrenador realista consideró que su equipo hizo méritos para haber conseguido una victoria más holgada. La Real encontró espacios, llegó con frecuencia al área rival y dispuso de oportunidades suficientes para ampliar su ventaja, pero la falta de precisión en los metros finales volvió a dejar el marcador más ajustado de lo que reflejó el desarrollo del encuentro. "Estoy contento con la victoria, creo que jugamos un muy buen fútbol y que tuvimos ocasiones para marcar más goles", reconoció Matarazzo tras el partido. El técnico también puso en valor la respuesta de sus futbolistas después del empate del Levante, un momento en el que el encuentro pudo cambiar de dinámica.

"Después de marcar el 1-0, bajamos un poco el ritmo y encajamos el 1-1, pero reaccionamos muy bien", explicó. La Real no tardó en recuperar la ventaja y consiguió llegar al descanso por delante, después de una primera mitad con alternativas y numerosas llegadas a ambas áreas. En la reanudación, el conjunto donostiarra mantuvo la iniciativa, aunque volvió a desperdiciar varias ocasiones claras para sentenciar. Gonçalo Guedes tuvo opciones de ampliar la diferencia, pero el tercer tanto no llegó y el Levante conservó sus opciones hasta los últimos minutos.

El cambio de plan para evitar sustos al final

Más allá del resultado, una de las cuestiones que quiso destacar Matarazzo fue la capacidad de su equipo para administrar la ventaja. La Real no mantuvo durante toda la segunda mitad el intercambio de golpes que había marcado otros encuentros, sino que optó por tener más control y reducir los riesgos cuando el marcador estaba a su favor. "En la segunda parte decidimos controlar más el juego. Además, fuimos muy, muy sólidos", señaló el entrenador, satisfecho con la concentración que mostraron sus jugadores después del descanso.

El preparador explicó que ese planteamiento responde a una cuestión que ya habían trabajado durante los últimos días: proteger las ventajas sin renunciar a seguir atacando. La intención no era encerrarse atrás, sino encontrar un equilibrio entre la seguridad defensiva y la posibilidad de sentenciar el encuentro. "Nos hemos centrado en defender, en no encajar cuando vamos ganando pero, al mismo tiempo, seguimos empujando hacia adelante", apuntó. De hecho, Matarazzo insistió en que su equipo también dispuso de oportunidades para marcar el tercer gol tras el paso por los vestuarios.

La decisión de controlar el ritmo tuvo, además, un motivo concreto. El técnico sabía que el Levante podía resultar peligroso en el tramo final, por lo que prefirió minimizar las opciones de que los visitantes encontraran un empate en los últimos minutos. "El Levante había marcado muchos goles en los últimos 15 minutos de partido, éramos conscientes de ello", explicó. La Real logró mantener la ventaja hasta el pitido final y sumó tres puntos en Anoeta, en una actuación que dejó satisfecho a su entrenador tanto por el juego como por la solidez, aunque con margen de mejora en la definición.