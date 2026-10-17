Luís Castro, técnico del Levante: "Con lo que les ha costado el portero a nosotros nos da para tres o cuatro jugadores"

El preparador del Levante ha analizado el empate de sus jugadores en Riazor destacando la actitud de sus jugadores y la diferencia en la inversión realizada en el mercado entre uno y otro equipo

Luís Castro, técnico del Levante, no estaba contento con el resultado de Riazor pese a lograr un punto en los últimos minutos del partido. "Ellos han hecho el gol por un error nuestro. Sabíamos que tienen jugadores que en una jugada te pueden hacer mucho daño. Vinimos para ganar desde el principio, y eso me ha gustado. Este año nos ha pasado que hemos tenido que reaccionar cuando íbamos por detrás. Hemos tenido balón y personalidad, y hemos estado más cerca de lo que queremos. Creo que es un paso adelante, en mi opinión. Tenemos que mejorar en el último tercio. Creo que hemos sido superiores, y que hemos ido a por la victoria", analizaba el portugués.

Se ha visto un Levante con más control del balón

"Hemos tenido balón, pero también hemos llegado. Estábamos sufriendo muchos goles, y hoy ellos no han tenido muchas. Han tenido la del palo más allá del gol, que viene de otro error. Mayoritariamente hemos defendido bien, con un bloque compacto. Contra un club que ha hecho muy buen equipo. Lo que les ha costado el portero a nosotros nos da para tres o cuatro jugadores. Pienso que hemos dado un paso adelante. Hemos ganado a jugadores que necesitaban de tiempo y hoy han estado muy bien. No estoy contento con el resultado, pero sí con la evolución del equipo".

Olasgasti en el pivote

"Depende de lo que necesitamos. Oriol estaba muy bien, pero Olasa también puede jugar ahí. Nos gustan los jugadores técnicos en esa posición. Queríamos correr riesgos porque no merecíamos irnos de aquí con derrota. El año pasado estaba más adelantado y este año más bajo, también de pivote. Es un jugador muy inteligente".

Nacho Pérez ha perdido la titularidad

"No ha perdido nada. Es una posición en la que tenemos dos muy buenos laterales con perfiles diferentes. Hay veces que los dos están muy bien y elegimos más en función del rival. En esa posición estamos muy tranquilos. Los dos están muy bien y eso es bueno para nosotros".

El ambiente de Riazor

"Lo conozco de muchos años atrás. Cuando era equipo de Champions. Eran los equipos más cercanos, Vigo y Coruña, porque soy del norte de Portugal. En España los ambientes son muy buenos, pero ahora pienso que el estadio con mejor ambiente es el nuestro".