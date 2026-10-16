Deportivo de La Coruña - Levante: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto gallego recibe al Levante en Riazor tras caer ante la Real Sociedad y, verse envuelto en una mala dinámica en los últimos choques, mientras que los granotas llegan después de un empate de locura frente al Sevilla

El Deportivo de A Coruña y el Levante se enfrentan en el estadio de Riazor, en el encuentro que abre la novena jornada de LaLiga EA Sports. Los de Antonio Hidalgo buscarán reencontrarse con la victoria ante su afición después de caer por 3-2 frente a la Real Sociedad, mientras que el conjunto valenciano tratará de volver a sumar de a tres, tras rescatar un punto en los últimos instantes en el frenético empate 3-3 frente al conjunto hispalense.

Deportivo y Levante buscan redimirse en Riazor

El Deportivo afronta la cita con la intención de dejar atrás la derrota sufrida en Anoeta. El equipo herculino no logró rescatar ni un solo punto en su visita al campo donostiarra. El Dépor reaccionó al 3-0 inicial con dos tantos de Mario Soriano y Yeremay, pero no pudo empatar a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 66. Los blanquiazules vienen de no lograr la victoria en los últimos 4 choques ligueros frente a Sevilla, Betis, Getafe y la ya mencionada Real Sociedad. El conjunto gallego intentará recuperar su mejor versión en casa.

Sin embargo, Antonio Hidalgo tendrá que gestionar varias ausencias importantes. Aubameyang, Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri continúan fuera por lesión, mientras que Lorenzo Amatucci tampoco estará disponible después de ser expulsado ante la Real Sociedad. La baja del centrocampista obliga al técnico a buscar alternativas para configurar el centro del campo

Enfrente estará un Levante que llega tras protagonizar uno de los encuentros más emocionantes de la última jornada. Los granotas empataron 3-3 ante el Sevilla tras un descuento frenético. El resultado mostró la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Luís Castro que se vio hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador.

El equipo valenciano necesita transformar esa reacción en puntos para escalar posiciones en la clasificación. Riazor supondrá una nueva prueba de fuego para un conjunto que busca lograr su primera victoria lejos de casa este curso.

En cuanto a bajas, el conjunto levantinista no recupera a ningún futbolista que ya tenía lesionado como son Hugo Sotelo y Etta-Eyong.

¿Dónde seguir y ver en directo el Deportivo de A Coruña - Levante ?

El partido entre el Deportivo de A Coruña y el Levante abrirá la novena jornada de La Liga, se disputará este viernes 16 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio ABANCA-Riazor de A Coruña.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de MOVISTAR LaLiga y LaLigaTV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Posibles alineaciones del Deportivo - Levante

El Real Club Deportivo de A Coruña tiene que modificar la medular tras la expulsión de Lorenzo Amatucci en Anoeta, mientras que el Levante mantendrá el mismo bloque.

El Deportivo podría presentar un once formado por Leo Román, Ximo Navarro, José Giménez, Lucas Noubi, Quagliata,Villares, Mario Soriano, Asp Jensen, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo.

Por su parte, el Levante podría apostar por Ryan, Toljan, Adrián de la Fuente, Ndukwe, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Brugui, Thiago, Iván Romero y Ratkov.