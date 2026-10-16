Deportivo 1-1 Levante: Un error de Leo Román amarga otra noche en Riazor

El conjunto gallego vuelve a dejar escapar una victoria que tenía en la mano y prolonga su mala racha; los granotas rescatan un empate e incluso pudieron remontar

El regreso del fútbol a Riazor, casi un mes después del último partido oficial en el territorio coruñés, no tuvo el desenlace esperado para la parroquia local. Deportivo y Levante protagonizaron una primera mitad espesa bajo un cielo plomizo, como el encuentro, marcado por la falta de iniciativa y los errores continuos en la salida de balón. A ninguno le sobraba la confianza necesaria para tomar el control, por lo que las ocasiones llegaron con cuentagotas.

Los dos porteros pusieron algo de emoción con sus intentos de jugar el balón bajo presión. Leo Román se llevó el primer susto al tratar de regatear a un rival, mientras que Ryan estuvo cerca de complicarse la vida ante Yeremay. El canario y Thiago, dos de los futbolistas con más calidad, dejaron algunos detalles, aunque sin continuidad suficiente para romper la igualdad.

El Deportivo encontró sus mejores opciones por la izquierda, con un Quagliata incisivo. El italiano probó fortuna con una volea que obligó a Ryan a intervenir, después de que Bil Nsongo desaprovechara un mano a mano por un mal control. El Levante también tuvo su oportunidad antes del descanso, cuando un error de Giménez permitió a Bardeli probar a Leo Román. El guardameta logró despejar con dificultades y la acción terminó en una falta peligrosa que Dela envió por encima del larguero.

Bil Nsongo adelanta al Deportivo tras una gran acción de Yeremay

El encuentro cambió tras el paso por vestuarios, aunque ninguno de los entrenadores quiso mover inicialmente sus fichas. El Deportivo reclamó un penalti sobre Quagliata en una jugada que nació de una acción de Yeremay, pero el colegiado no señaló nada.

La insistencia local encontró premio pasada la hora de juego. Yeremay volvió a asumir el protagonismo con una gran acción individual, conduciendo hasta encontrar espacio para el disparo. Ndukwe logró bloquear su remate, pero el rechace cayó en los pies de Bil Nsongo, que no perdonó ante Ryan para firmar el 1-0 en el minuto 63. El delantero estrenaba así su cuenta goleadora en Primera División.

El Deportivo tuvo en sus manos la posibilidad de ampliar la ventaja poco después. Yeremay volvió a filtrar un excelente pase en profundidad para Adama, que se plantó ante Ryan, pero su disparo impactó directamente en el cuerpo del guardameta australiano. La ocasión acabaría pesando en el desenlace.

Requena aprovecha el error de Leo Román y Jensen perdona

Con el marcador en contra, el Levante dio un paso adelante y encontró recompensa en el minuto 82. Dani Requena probó fortuna con un disparo que no parecía entrañar demasiado peligro, pero Leo Román no consiguió blocar el balón y terminó concediendo el empate. Un nuevo error importante que dejó al Deportivo sin una victoria que parecía encarrilada.

El gol dio alas a los valencianos, que incluso pudieron llevarse los tres puntos. Jensen dispuso de una ocasión clarísima tras un robo de Villares, pero su remate se estrelló en el larguero y evitó que el Levante culminara la remontada en los últimos minutos.

El 1-1 deja sensaciones contrapuestas. Los granotas suman otro empate agónico después de rescatar un punto ante el Sevilla en la jornada anterior, mientras que el Deportivo vuelve a pagar caro un error individual y prolonga su mala dinámica. Los coruñeses siguen sin encontrar la regularidad necesaria para convertir sus buenas fases de juego en victorias.

Ficha técnica

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Alti, m. 62), Giménez, Bright Ede (Loureiro, m. 84), Quagliata; Luismi Cruz (Adama Traoré, m. 62), Riki (Asp Jensen, m. 80), Villares, Mario Soriano; Yeremay (Angeliño, m. 80) y Bil Nsongo.

Levante: Ryan; Nacho Pérez (Toljan, m. 76), Dela, Ndukwe, Manu Sánchez; Requena, Oriol Rey (Ratkov, m. 69), Enzo Bardeli (Olasagasti, m. 69); Brugué, Thiago (Víctor García, m. 90+3) e Iván Romero.

Goles: 1-0, m. 63: Bil Nsongo; 1-1, m. 82: Requena.

Árbitro: Jesús Orellana, del comité andaluz. Amonestó a Luismi Cruz, Dela, Romero, Alti y Villares.

Incidencias: Estadio de Riazor, 28.437 espectadores. Partido correspondiente a la novena jornada de Primera División.