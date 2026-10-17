Hidalgo, sobre Leo Román: "Al final, el que más jodido está es él, sabe que esa situación la tiene que parar"

El entrenador del Deportivo ha querido proteger a su portero en sala de prensa, destacando "una ocasión clara" que sacó en la primera parte, aunque luego fallará en el gol de Requena

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de A Coruña, ha analizado el empate cosechado por sus jugadores ante el Levante después que se les escapara el triunfo en los últimos minutos en un gol donde Leo Román pudo hacer mucho más.

"Al final yo creo que la primera parte ha sido muy igualada. A los dos equipos nos estaba costando salir de esa presión y establecernos en campo contrario. No hemos estado lo fluidos que debíamos estar en la primera parte. Ellos han tenido una ocasión clara que sacó Leo Román ha sacado. Ha llegado nuestro gol y hemos tenido la de Adama para el segundo. Recibes un gol que no debes recibir. No ha sido nuestro mejor partido, pero un partido que tienes encarrilado tienes que llevártelo", ha lamentado el técnico blanquiazul.

Cree que el Deportivo mereció más

"Esto va de acertar en áreas y eso nos penaliza. No ha sido nuestro mejor partido. Un partido encarrilado en el que no estabas sufriendo... te lo tienes que llevar. Esto no va de merecimientos va de ganar partidos y sumar de tres. Estamos haciendo cosas bien, pero nos están penalizando demasiado nuestros propios errores. Tenemos que mejorar".

Los errores penalizan en Primera

"Es que los errores te penalizan en cualquier categoría, pero es más evidente en Primera. Sobre todo en un partido igualado en el que los dos equipos no han estado finos. En la segunda hemos tenido más presencia, en la primera parte no hemos sabido atacar los intervalos. Eso lo tenemos que mejorar".

La lesión de Bright Ede

"Tiene una lesión en el isquio. No tiene demasiada buena punta. Lo de Yeremay es una evidencia que van pasando las jornadas y cuando no sumas de tres... Pero sí, es una evidencia que hace tiempo que no ganamos".

El error de Leo Román

"Al final, el que más jodido está es él. Sabe que esa situación la tiene que parar pero ahora nosotros tenemos que estar cerca de él. Saber lo buen portero que es y lo que ha demostrado. En la primera parte recordamos que sacó un balón extraordinario. Tenemos que apoyarlo y estar cerca de él en este momento".

El gol de Nsongo

"Es un chico que nos hace un trabajo sin balón que es brutal. Luego nos da esa presión y empuje en la última línea. Pero evidentemente él vive de los goles y necesitamos que esté acertado. Así que esperemos que el gol de hoy le de esa confianza".

Los cambios

"Yeremay ha pedido el cambio porque ya no se encontraba en esa situación. Con Angeliño buscaba una posición mas por dentro. Prácticamente lo que estaba haciendo Riki. Con buen pie y poder llevar el balón de un lado a otro. Ángel esta acostumbrado a eso, defender por delante de su lateral. Nos ha faltado encontrarlo un poco más, pero esa era mi intención".