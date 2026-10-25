Real Sociedad 2-1 Levante: La Real Sociedad no falla, pero deja escapar una goleada ante el Levante

La Real Sociedad se impuso al Levante (2-1) en Anoeta en un partido que se decidió en la primera mitad. Los de Matarazzo perdonaron varias ocasiones para sentenciar, pero resistieron hasta el final para sumar tres puntos

La Real Sociedad se llevó una victoria trabajada ante el Levante (2-1) en un encuentro vibrante desde los primeros minutos. Los de Pellegrino Matarazzo encontraron el premio a su buen inicio con un tanto de Orri Óskarsson, pero el conjunto granota reaccionó por medio de Nacho Pérez. Apenas unos minutos después, Beñat Turrientes volvió a adelantar a los donostiarras, que generaron ocasiones suficientes para ampliar la renta, aunque la falta de acierto mantuvo el partido abierto hasta el pitido final.

La Real golpea primero, pero el Levante responde

Anoeta acogió un partido de ritmo alto, con dos equipos dispuestos a buscar la portería rival desde el comienzo. El Levante salió con una presión adelantada y ambición para discutir la posesión, aunque la Real Sociedad encontró pronto espacios para hacer daño. Mikel Oyarzabal protagonizó la primera llegada peligrosa, pero Manu Sánchez consiguió cerrar a tiempo para dificultar su disparo.

La insistencia local encontró recompensa en el minuto 6. Héctor Fort apareció por la banda derecha y puso un centro raso al corazón del área. Óskarsson remató en boca de gol y, tras tocar el balón en Nacho Pérez y de nuevo en el delantero islandés, acabó entrando en la portería defendida por Ryan. La Real se adelantaba y parecía encarrilar el encuentro, pero el Levante no tardó en reaccionar.

Los visitantes aprovecharon que el conjunto donostiarra perdió el control tras el gol y comenzaron a encontrar espacios. Thiago ya había avisado con varias acciones por banda y, en el minuto 23, llegó el empate. El argentino recibió en la frontal y puso un balón con rosca hacia el segundo palo, donde Nacho Pérez apareció para rematar por debajo de Remiro y devolver la igualdad al marcador. El empate hizo justicia a los buenos minutos del Levante, que había logrado discutirle el partido a la Real. Sin embargo, la alegría granota duró poco.

Turrientes devuelve la ventaja a los donostiarras

La reacción de la Real fue inmediata. En el minuto 27, los de Matarazzo encontraron de nuevo la espalda de la defensa levantinista con una transición rápida. Guedes recibió con espacio por la derecha, llegó hasta la zona de peligro y puso el balón atrás para la llegada de Turrientes, que conectó un disparo raso y ajustado al palo largo para firmar el 2-1.

El partido entró entonces en una fase de constantes llegadas. La Real encontró demasiadas facilidades para atacar por las bandas y Óskarsson dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. El islandés volvió a quedarse cerca del gol en un remate de cabeza y poco después desperdició dos ocasiones claras, una de ellas tras un pase al espacio de Guedes que le permitió plantarse ante Ryan. Su definición, sin embargo, no estuvo a la altura de la jugada.

El Levante también tuvo sus opciones. Thiago probó fortuna desde una posición favorable, aunque su disparo se marchó por encima del larguero, e Iván Romero obligó a Remiro a intervenir con una gran parada en el minuto 40. El guardameta realista sacó una mano providencial para evitar el empate y mantener la ventaja antes del descanso.

La primera mitad terminó con la sensación de que el marcador podía haber sido mucho más amplio. La Real generó ocasiones para distanciarse, mientras que el Levante demostró que tenía argumentos para volver a meterse en el encuentro. Los goles de Óskarsson, Nacho Pérez y Turrientes dejaron un 2-1 al intermedio que prometía emociones para la segunda parte.

La Real perdona y mantiene vivo al Levante

Tras el paso por los vestuarios, el Levante mantuvo su apuesta por la presión alta, mientras que la Real intentó construir con algo más de calma. El ritmo continuó siendo elevado y Guedes tuvo una oportunidad inmejorable para aumentar la ventaja en el minuto 48. El portugués recibió de Sucic después de una rápida transición, pero, en el mano a mano con Ryan, cruzó demasiado su disparo y dejó escapar una ocasión que podía haber cambiado el partido.Los visitantes también amenazaron con un remate alto de Requena, aunque con el paso de los minutos la Real fue ganando terreno. El equipo de Matarazzo empezó a recuperar el balón con rapidez y a someter a un Levante cada vez más replegado. Héctor Fort puso un buen centro hacia el segundo palo en el minuto 58, pero Sergio Gómez no llegó por muy poco al remate.La Real siguió buscando la sentencia y volvió a rozarla en el minuto 67. Barrenetxea ganó la línea de fondo y puso un pase raso que atravesó el área sin que Óskarsson pudiera rematar. Guedes apareció en el segundo palo, pero su disparo se marchó demasiado cruzado. El portugués desperdició así otra ocasión clara para dar tranquilidad a los suyos.El Levante, pese a sus dificultades para acercarse a Remiro, seguía a un solo gol de distancia y cualquier acción podía devolverle las opciones de puntuar. Etta Eyong estuvo cerca de controlar un balón en el punto de penalti, aunque la defensa realista consiguió evitar que la jugada terminara en un remate claro.

La Real aguanta y sella el triunfo

La tensión aumentó con las tarjetas amarillas a Manu Sánchez, Jon Martín, Musuayi y Víctor García, en un desenlace en el que la Real trató de evitar cualquier sobresalto. Oyarzabal probó fortuna desde lejos en el minuto 80, sin encontrar portería, mientras que Sarr volvió a mostrarse atento para cortar una posible carrera de Musuayi.Los donostiarras supieron administrar su ventaja durante los últimos minutos. El Levante apretó sin encontrar el camino hacia el empate y el conjunto local mantuvo el orden hasta el final. Tras dos minutos de añadido, el colegiado señaló el término del encuentro y Anoeta pudo celebrar una victoria que la Real Sociedad tuvo ocasiones para cerrar mucho antes.El 2-1 premia la pegada inicial y el dominio ofensivo de los de Matarazzo, aunque también deja la sensación de que su falta de acierto mantuvo con vida a un Levante que nunca dejó de intentarlo. Óskarsson abrió el marcador, Nacho Pérez puso las tablas y Turrientes firmó el gol decisivo en una primera parte frenética. Después, la Real resistió para asegurar tres puntos que pudo haber conseguido con mayor comodidad.

Ficha Técnica

Real Sociedad: Álex Remiro; Héctor Fort (Jon Aramburu, min. 62), Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Luka Sučić (Ander Barrenetxea, min. 62), Gonçalo Guedes (Job Ochieng, min. 85), Beñat Turrientes (Yangel Herrera, min. 71); Orri Óskarsson (Arsen Zakharyan, min. 85) y Mikel Oyarzabal.

Levante: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manu Sánchez, Nacho Pérez; Thiago Fernández (Paco Cortés, min. 80), Dani Requena (Yanis Musuayi, min. 80), Roger Brugué (Víctor García, min. 46), Jon Olasagasti; Iván Romero (Axel Tape, min. 62) y Petar Ratkov (Etta Eyong, min. 62).

Tarjetas amarillas: Jon Martín (min. 64), por la Real Sociedad; Manu Sánchez (min. 75), Yanis Musuayi (min. 81) y Víctor García (min. 87), por el Levante.