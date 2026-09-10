Nacho Pérez, ante el gran examen del Levante
Nacho Pérez se ha convertido en una de las apuestas de Luis Castro en este inicio de temporada. El canterano ha sido titular en las cuatro primeras jornadas y seguro que afrontará un reto en mayúsculas ante el Barcelona
El Levante tiene este domingo una cita de máxima exigencia en el Ciutat de València. El Barcelona, líder de LaLiga con pleno de victorias, visita el feudo granota y pondrá a prueba a un equipo que ha comenzado la temporada con cinco puntos. Pero también habrá un foco especial sobre Nacho Pérez.
El canterano se ha convertido en una de las apuestas de Luís Castro en este inicio de curso. Con apenas 18 años, ha sido titular en las cuatro jornadas disputadas y se ha hecho con el lateral derecho por delante de Jeremy Toljan. Ahora tendrá delante un escenario completamente diferente: enfrentarse al líder de la competición.
La confianza de Castro ya no es casualidad
Nacho comenzó la temporada como una apuesta de futuro, pero rápidamente ha pasado a ser una realidad para el técnico portugués. Castro le ha dado continuidad desde el primer encuentro y el joven futbolista ha respondido acumulando cuatro titularidades. Su irrupción supone además una nueva oportunidad para la cantera granota. Nacho ya había dejado su tarjeta de presentación la pasada temporada y ahora ha dado un paso más: ser una pieza habitual de un equipo de Primera.
Su último encuentro, ante el Málaga, tuvo de todo. Cometió un penalti que pudo costarle caro al Levante, pero también dejó acciones interesantes en ataque. Castro decidió mantener la confianza en él y todo apunta a que volverá a tener una oportunidad ante el Barcelona.
El Barça, una prueba de fuego
El reto no será sencillo. El conjunto azulgrana llega al Ciutat de València con 12 puntos de 12 posibles, 17 goles marcados y solo dos encajados. Es, además, el equipo que más veces ha visto portería en este arranque liguero. Para el Levante será una prueba de nivel y para Nacho, una oportunidad para demostrar que su sitio en el once no es fruto de las circunstancias.
El lateral tendrá que enfrentarse a un ataque que está siendo una de las grandes amenazas de este comienzo de campeonato. Será necesario que el canterano mantenga la concentración defensiva, pero también que no renuncie a una de las características que le han permitido convencer a Castro: su capacidad para incorporarse al ataque. El partido llega, además, después de que el Levante consiguiera mantener su portería a cero en La Rosaleda. El empate ante el Málaga dejó cinco puntos en el casillero granota y una sensación de mayor solidez defensiva. Ahora el nivel de exigencia sube considerablemente.
Nacho Pérez tendrá delante al Barcelona y el Levante tendrá delante al líder. Dos pruebas que llegan de la mano y que permitirán comprobar cuánto ha crecido el joven lateral desde que empezó a llamar a la puerta del primer equipo.