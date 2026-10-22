Agreden a un aficionado de la Real Sociedad en Noruega

Un aficionado de la Real Sociedad fue agredido por un ciudadano local en Noruega antes del partido de Europa League. El seguidor tuvo que ser trasladado al hospital para recibir varios puntos de sutura, aunque pretendía regresar al estadio para ver el encuentro

La previa del encuentro europeo de la Real Sociedad en Noruega quedó empañada por un grave incidente que afectó a uno de los seguidores desplazados para acompañar al conjunto donostiarra. Un aficionado txuri urdin fue agredido por un ciudadano local en Lillestrøm antes de acceder al estadio y tuvo que ser trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica. El seguidor necesitó varios puntos de sutura, aunque, una vez atendido, tenía intención de regresar al recinto para presenciar el encuentro.

Trasladado al hospital tras la agresión

Los hechos se produjeron antes del inicio del partido de Europa League que enfrentaba al conjunto local con la Real Sociedad. Según adelantó Radio Marca Donostia y confirmó el club donostiarra, el aficionado recibió un fuerte golpe por parte de un ciudadano local cuando todavía no había entrado al estadio.

El impacto le provocó heridas que hicieron necesaria su atención médica. El seguidor tuvo que ser trasladado al hospital más cercano, donde recibió varios puntos de sutura para tratar las lesiones sufridas durante la agresión. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se desencadenó el incidente, ni tampoco se ha ofrecido información adicional sobre la identidad del presunto agresor o las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque.

El suceso tuvo lugar en los momentos previos al encuentro, cuando los aficionados visitantes se preparaban para acceder al recinto y animar a su equipo en una nueva cita europea. La agresión alteró así los planes de uno de los seguidores que habían viajado hasta Noruega para acompañar a la Real Sociedad en su compromiso continental.

La Real Sociedad se interesa por el estado del aficionado

Una vez que el club tuvo conocimiento de lo sucedido, se puso en contacto con el seguidor agredido para interesarse por su estado. La entidad txuri urdin quiso mantener el contacto con el aficionado después de que tuviera que abandonar la zona del estadio para ser atendido por los servicios médicos.

La evolución del incidente permitió que el seguidor recibiera el tratamiento necesario y fuera curado de sus heridas. Su intención, pese a lo ocurrido, era regresar al Arasen Stadion para presenciar el partido una vez que hubiera recibido el alta correspondiente y estuviera en condiciones de hacerlo. Un deseo que reflejaba su voluntad de no perderse la cita europea de su equipo a pesar del contratiempo sufrido durante la previa.

La Real Sociedad, por su parte, estuvo pendiente de la situación y mantuvo la comunicación con el aficionado. Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre posibles actuaciones posteriores relacionadas con la agresión, por lo que se desconoce si se han producido detenciones o si se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.