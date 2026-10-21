Rendido a la Real Sociedad de Matarazzo: "A mí me encanta, no le llamaría manicomio, sino fútbol total"

Xabi prieto, ex capitán txuri urdin, elogia el estilo ofensivo que ha implantado el técnico norteamericano en el equipo donostiarra y confía en trasladar la buena racha de la LaLiga a la Europa League, donde este jueves se miden al Lillestrom noruego

La Real Sociedad buscará trasladar este jueves a la Fase Liga de la Europa League, donde solo ha sumado un punto en dos jornadas, su buen momento en LaLiga, en la que suma tres victorias consecutivas, con hasta once goles anotados, que le han aupado a la quinta posición. Con ese objetivo, los donostiarras visitan al Lillestrom en Noruega, país hacia el que este miércoles ha puesto rumbo la expedición, encabezada institucionalmente por Xabi Prieto, pues será ya mañana mismo cuando se desplace el presidente, Jokin Aperibay.

La obligación de ganar en la Europa League

El ex capitán txuri urdin, por tanto, fue el encargado de atender a los medios antes de partir, algo que hizo "encantado", admitiendo que no volver con los tres puntos en el zurrón supondría una seria traba de cara a las aspiraciones del equipo en la competición. "Vamos con ilusión y con ganas de conseguir la primera victoria. Los dos partidos anteriores no pudo ser y si queremos estar entre los ocho mejores equipos creo que tenemos la obligación de ganar y estoy convencido de ello. Serían tres partidos y ninguna victoria en caso de no hacerlo. Es necesario", destacó.

"Por lo que he podido ver creo que no va a hacer tanto frío, pero son partidos complicados. A pesar de la supuesta superioridad de la Real por la competición en la que juega, los partidos hay que afrontarlos como son y sabiendo que no va a ser el campo deseado ni el que esté en mejores condiciones, pero que tenemos capacidad para hacerlo muy bien y seguro que se puede ganar", explicó sobre el rival y el estado del terreno de juego.

La buena racha liguera y el estilo de Matarazzo: "Está saliendo muy bien"

Pero más allá de esa advertencia, el ex centrocampista confía en que la buena racha liguera tenga su continuidad en el Viejo Continente. "Tuvimos un entrenador hace muchos años que decía que el ganar se pega. Y es verdad. El equipo está haciendo muchísimas cosas bien. Venimos de una victoria contundente en Málaga y seguro que el equipo sale con esas buenas sensaciones que dejó el pasado domingo, y ojalá pueda repetir", deseó, alabando además el estilo de fútbol ofensivo que propugna Pellegrino Matarazzo, que en ocasiones convierte los partidos de la Real Sociedad en un tobogán con sensaciones muy diferentes.

"A mí me encanta. Yo no le llamaría manicomio, le llamaría fútbol total. Creo que desde que llegó Rino, enseguida vio el potencial de este equipo. Tenemos jugadores ofensivos capaces de hacer muchísimo daño, de correr al espacio, en las transiciones creo que nos encontramos cómodos y yo soy de los que cree que hay que optimizar y hay que reforzar esa idea porque está saliendo muy bien", apuntó.

Pero alabar los puntos fuertes del equipo no hace que tape sus carencias. Por ello, Xabi Prieto también reconoció que en ocasiones también se puede echar en falta un mayor control de los encuentros. "Seguro que le gustaría, pero hay muchos goles que son detalles, que son acciones individuales. Es cierto que seguramente el equipo esté buscando ese equilibrio que le haga ser mejor todavía, pero estoy encantado con lo que veo, estoy disfrutando mucho y hay muchísimos jugadores que sin estar todavía seguramente al 100%, están rindiendo, están haciendo goles y están haciendo que el equipo sume. A este grupo lo veo maduro, lo veo capaz de hacer cosas buenas en Europa, y ojalá lo consigan", recalcó.

Oyarzabal y su experiencia en Noruega: "No hay otro mejor para liderar este partido"

Echando la vista atrás, además, el donostiarra tiene claro que no hay otro como Mikel Oyarzabal, que estaba junto a él en la Real que ya ganó en Noruega al Rosenborg, para guiar este jueves al conjunto txuri urdin hacia la victoria. "Yo espero un partido un poco parecido al de Bruselas el otro día, un campo un poco pequeño, un rival que seguro que va a salir también con esa mentalidad ganadora para sumar, y que no va a ser fácil. Mikel ya estuvo en Trondheim, creo que fue encima el que marcó el gol, así que no hay jugador mejor que él para liderar este partido", sentenció.