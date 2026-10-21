Falchener, ofrecimiento para Erik Bretos: "Tiene la mentalidad y el nivel para jugar en la Real Sociedad, y eso que el nivel es muy alto"

Vadim Demidov, ex de la Real y ahora representante, no duda en dejar un nombre de presente y futuro sobre la mesa del director deportivo txuri urdin, el joven central del Viking

A lo largo de su historia la Real Sociedad ha tenido un total de cuatro jugadores de Noruega, todos a partir del este siglo XXI, aunque los dos últimos casi llegaron a coincidir y ya que Martin Odegaard se marchó en 2020 y Alexander Sorloth llegó en 2021. El primero de todos fue Björn Tore Kvarme, defensa central y lateral derecho que llegó a disputar 87 partidos como txuri urdin entre 2001 y 2004.

Tras él, llegaría Vadim Demidov, en 2011 para jugar dos temporadas un total de 40 partidos y como Kvarme, en el centro de la defensa. Curiosamente ahora ambos trabajan juntos como representantes de jugadores noruegos (Martin Odegaard, Lucas Bergvall o Williot Swedberg son solo algunos de ellos) y el central, no ha dudado en recomendar a algunos de sus jugadores como posibles futbolistas de la Real Sociedad.

"Conozco a Bretos. En mi trabajo tenemos reuniones con la Real. Tenemos dos centrales que pueden ser muy buenos para la Real. Martin (Odegaard) siempre es una buena opción, pero creo que ahora no es posible. Está en otro camino. Tenemos unos jóvenes que están en la lista de la Real para el futuro. Creo que es una buena opción venir a Noruega para la Real. Y para los noruegos es más parecido venir a Donostia-San Sebastián que ir al sur. Sorloth, Martin, Björn Tore y yo estuvimos encantados. Los noruegos tienen la misma mentalidad que los vascos: son profesionales, trabajan mucho. Entonces, yo creo que en el futuro veremos más noruegos en la Real", asegura Demidov en una entrevista a El Diario Vasco.

Aunque el excentral se atreve a dejar un nombre encima de la mesa de Erik Bretos. "Henrik Falchener. Central del Viking, que jugó con Noruega en el Mundial contra Francia y tiene 23 años. Mide 1,95. Eso significa que iba a marcar muchos goles de córner y saques de banda allí. Es un muy buen jugador, al que muchos equipos de Europa lo quieren ahora. Tiene la mentalidad y el nivel para jugar en la Real y eso que en la Real el nivel es muy alto", ha desvelado el ahora agente.

Henrik Falchener, un central noruego al alza

Henrik Falchener, de 23 años, se ha consolidado en el Viking gracias a su poderío físico y su dominio del juego aéreo. Con 1,94 metros de altura, el defensa central destaca también por su aportación ofensiva en las jugadas a balón parado.

Tras pasar por el Sandefjord, el Ørn Horten y el Egersund, Falchener ha dado un paso adelante en su carrera con el Viking, con el que conquistó la liga noruega en 2025.

Falchener formó parte del Viking que conquistó la Eliteserien, la máxima categoría del fútbol noruego, y destacó también por su aportación goleadora, poco habitual para un futbolista de su posición.

A sus 23 años, el central presenta un perfil atractivo por su margen de mejora y sus condiciones físicas. Su evolución invita a seguir de cerca su rendimiento, especialmente en aspectos como la salida de balón, la defensa de espacios abiertos y su capacidad para responder ante delanteros de mayor nivel competitivo.

Los problemas de LaLiga con otros campeonatos

"Creo que tenemos más jugadores para la Real", ha afirmado Demidov, aunque también reconoce que hay serios problemas en los equipos de LaLiga a la hora de poder competir económicamente con otras ligas como la inglesa, la alemana o incluso la francesa.

"En España hay un problema porque aquí vienen los clubes de Inglaterra, de Alemania, de Francia... Y ellos pueden pagar un montón de dinero a los jugadores noruegos, cuya demanda es muy alta en este momento. Por su físico, por su profesionalidad, por todo. Entonces es difícil para los clubes españoles, con sus reglas de Fair Play, competir con Inglaterra", ha explicado el representante noruego.

Su jugador favorito de la Real Sociedad actual

Cuestionado sobre si sigue a la Real Sociedad, ha confesado que este año no ha podido hacerlo tanto como le gustaría aunque sí que lo hace cuando puede, eligiendo al capitán como su jugador favorito.

"Este año no lo sigo mucho. Antes seguía mucho más porque tenía amigos que jugaban ahí. Y ahora soy viejo y todos mis amigos se han retirado o están en Estados Unidos. Mis hijos tienen camisetas de la selección de España, uno de Nico Williams y otro de Oyarzabal. Y claro, el que tenía la de Oyarzabal estaba muy feliz durante el Mundial. A mí me gusta Mikel, es un jugador inteligente, un buen jugador de la Real, una leyenda como Xabi Prieto, mi compañero en la Real. Oyarzabal es inteligente porque genera mucho espacio para los compañeros. Me gusta más que el resto", ha confesado.