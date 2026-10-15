La Real Sociedad mantiene su plan en la renovación de Álex Remiro

El meta sigue sin llegar a un acuerdo para ampliar el contrato que acaba a final de temporada, pero desde la entidad donostiarra aseguran que las conversaciones continúan y su director deportivo, Erik Bretos, no se muestra "preocupado"

El futuro de Álex Remiro en la Real Sociedad sigue estando en el aire. A sus 31 años, el guardameta navarro acaba contrato el 30 de junio de 2027, por lo que a partir del mes de enero será libre para negociar y firmar con cualquier club de cara a la próxima campaña. Pero en Donostia no bajan los brazos y aún creen que es posible llegar a un acuerdo para su renovación, aunque el cancerbero ha rechazado ya más de una propuesta, una de ellas por tres temporadas, al no ver colmadas sus exigencias salariales.

Públicamente, el internacional sigue afirmando que su deseo es continuar en el conjunto txuri urdin. Pero en el entorno de Anoeta nadie esconde que la posibilidad de una salida como agente libre está sobre la mesa. Además, se da por hecho que no le van a faltar pretendientes. Ya el pasado verano estuvo en el punto de mira del FC Barcelona y desde la Premier League lleva tiempo en la agenda de clubes como el Aston Villa y el Newcastle, sonando también en el último mercado para el Mónaco francés.

Pero el director deportivo realista, Erik Bretos, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha recalcado que el objetivo sigue siendo contar más allá del presente curso con el ex del Athletic, que cumple su octava temporada en las filas donostiarras y sigue siendo un fijo en el once para Pellegrino Matarazzo, como demuestra su titularidad en siete de las ocho jornadas disputadas en LaLiga.

Las intenciones de Remiro y la Real Sociedad "están claras"

"Respecto a la renovación de Remiro, lo más importante son las intenciones. Nuestra intención es que Álex siga con nosotros y él también ha dicho que su intención es seguir aquí. A partir de ahí, estamos hablando y no estoy preocupado por eso, porque las intenciones están claras. Estoy feliz de cómo le estoy viendo en el campo, porque le veo en su mejor versión, siendo decisivo para nosotros. En el día a día le veo bien, tranquilo, alegre y encantado de estar aquí", destacó el responsable de la planificación de la Real Sociedad.

"Súper tranquilo" con la sequía goleadora de Oyarzabal

Además, Bretos también se refirió a otros nombres propios, como el de Mikel Oyarzabal, que aún no ha visto portería esta temporada con su equipo, pero sí con la selección española. "A mí hay pocas cosas que me hagan estar más tranquilo que la capacidad de hacer goles de Mikel Oyarzabal. Súper tranquilo. Mikel nos da muchas más cosas que los goles. El otro día entra al campo y es una de las grandes razones que nos lleva a poder ganar el partido: por su liderazgo con sus compañeros, por cómo fuerza una falta que nos da tiempo cuando estamos sufriendo, por cómo provoca una expulsión o por cómo se inventa una ocasión de la nada. Mikel es mucho más que meter un gol o no, y de hecho, aparte de eso, siempre termina metiendo muchos goles", insistió.

Plena confianza en Kubo, del que espera "su mejor nivel"

Del mismo modo, otro que tampoco pasa por su mejor momento, y del que se espera mucho más, es Takefusa Kubo. El japonés está teniendo un rol secundario en esta arranque de temporada y se ha quedado en el banquillo en tres de las cuatro últimas jornadas. Pero Erik Bretos está convencido de que sabrá darle la vuelta a su actual situación.

"Es obvio que ahora mismo está participando menos de lo que a él le gustaría y de lo que todos entendemos que va a participar una vez esté a su mejor nivel. Take es un jugador fundamental para nosotros; no tengo que explicaros el nivel que tiene y lo importante que es. Él está trabajando muy bien, le veo muy tranquilo. Siento que su oportunidad va a llegar y, por cómo le veo, siento que le va a coger sumamente preparado", expresó.

Gorrotxategi, víctima de la "competencia interna"

Y al igual que el internacional nipón, otro que está teniendo menos protagonismo del esperado, tras su eclosión del pasado curso, es Jon Gorrotxategi. Pero el director deportivo no duda de que también dará un paso al frente. "El otro día, por ejemplo, ganamos con un jugador como 'Gorro' sin ni siquiera entrar al campo. Eso de lo que habla es de la competencia interna de esta plantilla, a la que me parece que hay que darle mucho valor. Nadie tiene un puesto asegurado y eso es lo que hace generar competencia y calidad en el día a día. Un jugador como él es muy importante para nosotros y seguro que pronto va a volver a serlo en el terreno de juego", sentenció.