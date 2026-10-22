El Leipzig tiró de ironía en redes sociales antes de visitar al Real Madrid en el Bernabéu, lanzando un dardo a las Champions conquistadas por el conjunto blanco. Una provocación que quedó en anécdota después de que los alemanes cayeran por un contundente 4-1

El Real Madrid volvió a vivir una noche europea en el Santiago Bernabéu, aunque esta vez también tuvo un rival dispuesto a competir fuera del terreno de juego. El Leipzig, que visitó al conjunto blanco en la tercera jornada de la Champions League, convirtió sus redes sociales en un escenario de ironía antes de que comenzara el encuentro y mantuvo ese tono durante el partido, pese a terminar encajando una contundente derrota por 4-1.

El protagonista fue el community manager del equipo alemán, que encontró en uno de los grandes símbolos del madridismo el argumento perfecto para lanzar su particular mensaje. Las numerosas Champions League conquistadas por el club blanco, presentes en la decoración del estadio y en el recorrido que realizan los equipos visitantes, sirvieron de inspiración para una publicación que no tardó en llamar la atención.

El Leipzig se burla de las Champions del Real Madrid

Antes de que el árbitro señalara el inicio del encuentro, la cuenta oficial del Leipzig en la red social X publicó un mensaje cargado de sarcasmo dirigido al conjunto madridista. El club germano hizo referencia al palmarés europeo de su rival con una frase que no pasó desapercibida.

"Ooh, mira, soy el Real Madrid y he ganado un millón de Champions Leagues. Madura", escribió el Leipzig, recurriendo a la ironía para bromear sobre la colección de títulos continentales que luce el equipo dirigido por el conjunto blanco. El mensaje se convirtió en una forma de calentar el partido desde las redes sociales, utilizando uno de los argumentos que más identifican al madridismo: su dominio histórico en la máxima competición europea. Una provocación en tono humorístico que contrastó después con lo sucedido sobre el césped, donde el Real Madrid acabó imponiéndose con claridad.

Lejos de limitarse a ese comentario, el equipo alemán también aprovechó la previa para poner el foco en algunos de los reencuentros que dejó el enfrentamiento. El Leipzig destacó el saludo entre Diomande y Konaté y sus antiguos compañeros, recordando el pasado de ambos futbolistas en el club germano.

Una derrota contundente sobre el césped

La actividad en redes sociales del Leipzig no pudo acompañar el resultado que buscaba el equipo en su visita al Bernabéu. Los alemanes terminaron cayendo por 4-1 ante un Real Madrid que hizo valer su pegada para resolver el encuentro de la tercera jornada de la Champions League.

El partido dejó así una imagen curiosa: mientras el conjunto visitante había encontrado motivos para bromear con la hegemonía europea de su rival antes del pitido inicial, el marcador terminó reforzando la superioridad madridista en una noche en la que volvió a demostrar su capacidad ofensiva. La ironía del Leipzig quedó como una de las anécdotas del encuentro. Su publicación puso el foco en las numerosas conquistas europeas del Real Madrid, pero el equipo blanco respondió en el campo, donde consiguió una victoria amplia ante su afición.