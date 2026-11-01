Militao sufre un robo de película en su casa durante el Clásico: el dineral en el que está valorado el botín

El central brasileño se une a la larga lista de futbolistas que ven sus viviendas desvalijadas mientras se encuentran jugando un partido, aunque en su caso sí había familiares y amigos que no se percataron de la entrada de los ladrones

La lista de futbolistas que son objetivos de los ladrones no para de aumentar en todo el país. En la mayoría de los casos, los 'cacos' aprovechan la disputa de un partido para colarse en el domicilio en cuestión y desvalijarlo, como ha sucedido recientemente en Sevilla con los béticos Antony y Troy Parrot. Aunque en otras ocasiones el asunto va a más, como sucedió con Sergio Rico y su esposa, que fueron sorprendidos mientras cenaban con sus hijos y acabaron siendo agredidos.

Lejos de la capital hispalense, el pasado enero también se informó de los robos sufridos por Joan García y Pau Cubarsí en Barcelona, siendo ahora noticia Eder Militao en el Real Madrid por otro episodio idéntico. Así, su casa fue asaltada durante el Clásico del pasado fin de semana en el Camp Nou. En concreto, mientras se disputaba el primer tiempo, entre las 21:00 y las 20:00 horas, según informa El Mundo.

En este caso, aunque el central brasileño se encontraba convocado, iniciando el choque en el banquillo, en su vivienda sí había varios familiares siguiendo por televisión el encuentro entre culés y madridistas. Los mismos se encontraban en la planta baja del edificio, situado en La Moraleja, pero al menos dos individuos consiguieron acceder sin ser vistos al piso superior, en el que sustrajeron varios relojes y diferentes joyas.

El botín sustraído a Militao: un Rolex, un Richard Mille, tres bolsos de Chanel...

En total, la valoración del botín asciende a más de 350.000 euros. Por ejemplo, el citado medio indica que Militao se percató de que le faltaba un Rolex de 53.000 euros y un Richard Mille de unos 170.000. Además, también pudo comprobar que le habían quitado tres bolsos de Chanel valorados en unos 15.000 euros, así como sortijas y pulseras de Cartier que costarían otros 25.000, además de otras joyas, brazaletes y maletas que elevarían la cifra total por encima de la cantidad indicada.

Ninguno de los ocupantes que se encontraban en la casa se dio cuenta de nada, pero los miembros de la seguridad privada de la urbanización, acompañados de la policía, acudieron al domicilio del defensor y al inspeccionar su habitación comprobaron enseguida que las pertenencias se encontraban revueltas.

Otros jugadores del Real Madrid que sufrieron robos

Hacia tres años que no se informaba de un robo en la casa de un jugador del Real Madrid, siendo el también brasileño Rodrygo el último que lo sufrió mientras jugaba un partido de Copa del Rey en Sevilla, igualmente en La Moraleja. En aquella ocasión, además, la Policía Nacional llegó a desmantelar meses después una banda que había actuado en otras casa de futbolistas, como la del colombiano Radamel Falcao.

Pero echando la vista atrás, el número de madridistas afectados es amplio, desde Varane, Isco, Zidane o Casemiro, hasta Lucas Vázquez, Dani Carvajal o Karim Benzema, que sufrió hasta dos robos en su domicilio. Ahora Militao engorda esta triste lista.