Mourinho, entrenador del Real Madrid: "Lo de China con Mbappé son los peligros del mundo de hoy"

El técnico portugués abordó la crisis desatada con el país asiático y afirmó que "muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca", alabando tanto la reacción de "clase" del jugador francés y el club blanco

Como no podía ser de otro modo, Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, fue cuestionado en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander de este domingo el la crisis abierta con China por las declaraciones de Mbappé sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong, lo que ha llevado al país asiático a tomar medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales hasta la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

"Lo de China son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú dices, pero le he visto muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer", añadió, después de que la entidad madridista también pasara a la acción para pedir disculpas.

"Tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Los dos han tenido la clase de tener una reacción inmediata y yo me siento como entrenador muy representado por mi club y por mi jugador. Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y al mismo tiempo tiene clase", resumió.

La reacción de Mbappé al Balón de Oro: "Una cosa es saber que eres el mejor y otra es tener ese respeto"

Además, el técnico portugués comentó la reacción de su jugador a su segundo puesto en el Balón de Oro. "El modo como ha interpretado el Balón de Oro para Harry (Kane), yo solo he sentido clase, respeto. Una cosa es saber que eres el mejor y otra es tener ese respeto por quien también ha hecho mucho para ganar ese trofeo", explicó, elogiando también al delantero inglés, a quien entrenó en su etapa en el Tottenham: "He tenido el privilegio de trabajar con Harry, es un gran jugador, profesional y persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry, porque es un chico que merece una alegría, una guinda a su carrera".

"Yo creo que Kylian es Kylian, es único, y si tenemos un Balón de Oro cada temporada, algunos han repetido, pero cada año tenemos un Balón de Oro, pero mejor goleador de la historia de los Mundiales hay solo uno. Es una cosa única. De la votación, lo que me ha dejado un poco con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham undécimo, 'no comments'", zanjó, dejando así su 'dardo'.

Irónico con los horarios de LaLiga: "Es un regalo, a ver si los dejamos trsites"

Por otro lado, Mourinho, centrado en el choque ante el Racing de Santander, ironizó con que tener que jugar tres partidos en siete días fuera de casa "es un regalo", sea "de LaLiga o de las teles". "Es una situación casi única, y principalmente el hecho de que jugamos domingo y luego sábado. Deberíamos haber jugado ayer y domingo en Valencia. Concentras tres partidos con tres viajes en siete días, es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga o de las teles, pero es un regalo que tenemos que afrontarlo y a ver si los dejamos tristes", añadió.

En este sentido, el preparado luso incidió en la dificultad de jugar lejos del Bernabéu. "Los partidos fuera de casa tienes que añadir el público adversario, la presión, la motivación de los adversarios. Cada adversario tiene sus más: el Racing es un equipo que no ha perdido en casa, el AEK juega un derbi con el Panathinaikos mañana y tendremos un equipo o feliz que ganó el derbi o entre comillas en crisis, en Valencia vamos a un Mestalla siempre difícil con un entrenador de superexperiencia que ha llegado hace poco... Después de jugar en Atenas el miércoles y llegar aquí el jueves por la mañana. Es una acumulación de dificultades que nosotros sabemos. Es un test a nuestra resiliencia, a nuestra voluntad de ser felices al final de la temporada, a nuestra empatía, a nuestra plantilla, donde intentamos que todos estén preparados y motivados para jugar, pero difícil es", sentenció.

"Somos un equipo joven, pero he visto un equipo con mucha madurez, de tener tranquilidad en la hora difícil y en la hora de la gloria. En Barcelona, después del partido obviamente un vestuario feliz, que celebra, pero después misma concentración, misma motivación. Nuestro objetivo de temporada no es ganar al Barcelona un partido, nuestro objetivo es ganar el campeonato", apuntó.

La evolución de Mourinho como entrenador: "No soy cabezón"

Por otro lado, Mourinho también habló de su evolución como entrenador, "Con el paso de los años, me considero más equilibrado a la hora de que me da igual lo que dicen. Si me critican, no me afecta. En Barcelona han sido los jugadores quienes merecen el crédito, yo estoy aquí solo para ayudarles. Si salgo de un partido con la sensación de que he ayudado, salgo muy feliz. No soy más o menos valiente o defensivo. El defensivo de la primera etapa es el defensivo de los 100 puntos y los 120 y no sé cuántos goles, me gustaría ser defensivo esta temporada y meter tantos goles y hacer tantos puntos. No soy cabezón, soy abierto al estudio, a sacar conclusiones de las cosas, escucho a mis asistentes, suelo leer cómo va el trabajo de los jugadores durante la semana, y nada más", sentenció.