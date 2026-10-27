Mbappé, obligado a pedir perdón al pueblo chino: Tebas y el Real Madrid lo dejan solo

El jugador francés emite un comunicado en París mostrando su total arrepentimiento; Javier Tebas se desmarca y pide disculpas al pueblo chino, anunciando medidas para frenar una crisis que ya ha tenido consecuencias comerciales y amenaza con perjudicar los intereses del fútbol español en el país asiático

La noticia se ha ido calentando a lo largo de la mañana y las reacciones no han tardado en producirse. El veto por parte de varios anunciantes chinos y la televisión pública del país a Kylian Mbappé se cobra sus primeras consecuencias. El astro galo está en el ojo del huracán por una acción que también afecta a los acuerdos de su club y LaLiga en el país asiático ya que China también ha vetado los partidos en los que juegue Mbappé a raíz de un desafortunado comentario del jugador del Real Madrid se ha ido de las manos.

Tanto ha sido así que Javier Tebas se ha desmarcado del jugador del Real Madrid como presidente de LaLiga y ha pedido disculpas al país nipón, siendo el propio Mbappé quien ha tomado la palabra poco después para mostrar su profundo arrepentimiento.

Mbappé reconoce su error y pide disculpas

Kylian Mbappé ha dado un paso al frente para intentar zanjar la polémica que ha provocado en China con unas declaraciones sobre un 'meme' que lo comparaba con Mao Zedong. El delantero del Real Madrid ha publicado un comunicado en el que pide disculpas por sus palabras, reconoce que han podido herir sensibilidades y expresa su respeto por el pueblo chino. Su reacción llega después de que el episodio haya adquirido una dimensión internacional y haya obligado incluso a intervenir a LaLiga.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo", explica en este comunicado firmado el martes 27 de octubre en París y también traducido a chino.

Mbappé reconoce su error y admite el malestar provocado, aunque no entra en más detalles. "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido".

Con este comunicado, el atacante madridista intenta poner fin a una controversia que ha ido creciendo en las últimas horas y que ha tenido repercusiones más allá de las redes sociales.

Tebas se desmarca de Mbappé y pide disculpas a China

La polémica de Kylian Mbappé en China ha provocado la reacción inmediata de Javier Tebas, que ha salido públicamente para desmarcar a LaLiga de las palabras del delantero del Real Madrid.

El presidente de la patronal no ha ocultado su preocupación por las consecuencias de este chiste y ha dejado claro que no está dispuesto a que una actuación individual perjudique las relaciones institucionales y comerciales que el campeonato español mantiene desde hace años con el gigante asiático.

La reacción del presidente llega acompañada de un posicionamiento oficial de la patronal, que lamenta "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos". Tebas ha sido contundente al valorar el alcance del conflicto. "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos".

La patronal insiste en que las palabras del futbolista fueron realizadas a título personal y que no representan a la organización. "En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", ha comunicado el organismo, que también ha confirmado que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para intentar reconducir la situación.

"Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación", ha añadido Tebas, sin concretar las actuaciones que se están llevando a cabo.

Un nuevo frente de fricción que vuelve a situar al máximo dirigente de LaLiga y al club blanco en posiciones enfrentadas. "Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", ha señalado Tebas en su cuenta de X, en un mensaje con el que ha querido marcar distancias respecto a las declaraciones del futbolista francés.

La polémica que ha salpicado al Real Madrid y a LaLiga

El origen de la controversia está en una entrevista en la que Mbappé reconoció que uno de sus memes favoritos era un montaje de su rostro sobre el cuerpo de Mao Zedong, al que se refirió como un "dictador chino". El comentario ha provocado una oleada de críticas en China y ha terminado desencadenando consecuencias que van más allá de las redes sociales.

La televisión estatal CCTV ha suspendido las retransmisiones de LaLiga en las que forme parte el Real Madrid, mientras que varias marcas chinas han anunciado la ruptura de sus acuerdos comerciales con el delantero madridista. Una crisis que amenaza con afectar a los intereses del club blanco y de la competición española en uno de sus mercados internacionales más potentes.

El Real Madrid no ha emitido ningún comunicado hasta el momento, aunque es evidente que este tipo de polémicas le afectan directamente a nivel institucional.