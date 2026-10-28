China no perdona a Mbappé y el Real Madrid se ve obligado a intervenir

Las disculpas públicas del delantero francés y los gestos de LaLiga no han servido para frenar las represalias en el país asiático, que mantiene suspendidas las retransmisiones de la competición española y exige explicaciones más contundentes

El Real Madrid se ha visto obligado a dar un paso al frente para intentar apagar el incendio provocado por Kylian Mbappé en China. El club blanco ha publicado este miércoles un comunicado en el que pide disculpas al pueblo chino por las declaraciones de su futbolista, después de que sus explicaciones y las de LaLiga no hayan conseguido que Pekín levante el veto a las retransmisiones.

La polémica, originada por una broma sobre un meme de Mao Zedong, amenaza con tener consecuencias comerciales para el delantero y para el fútbol español.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", recoge el comunicado difundido por la entidad madridista, que también ha manifestado su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, además de recordar el vínculo que mantiene con sus millones de aficionados en el país.

"El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino. El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos", concluye el comunicado.

China mantiene el veto pese a las disculpas de Mbappé

La intervención del Real Madrid llega después de que el delantero francés pidiera disculpas públicamente en francés, chino e inglés. Mbappé calificó sus palabras como un "desafortunado comentario" y reconoció que había herido a numerosas personas en China y entre las comunidades chinas en el extranjero, por lo que quiso expresar su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

Sin embargo, los gestos no han bastado para desbloquear la situación. El Ministerio de Exteriores chino aseguró este miércoles que concede importancia a las disculpas del jugador, aunque evitó aclarar si servirán para poner fin a las medidas adoptadas contra él y contra las retransmisiones de LaLiga.

Más contundente fue el Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG), del que forma parte la televisión estatal CCTV. El organismo rechazó las explicaciones que desvinculaban al club de las palabras del francés y reclamó unas disculpas satisfactorias por parte de la entidad madridista. Hasta entonces, advirtió, no habría avances.

Un meme de Mao Zedong desata la crisis

El origen de la polémica está en una entrevista en la que Mbappé explicó que uno de sus memes favoritos era un montaje que superponía su rostro al de un "dictador chino", en referencia al antiguo dirigente Mao Zedong. El futbolista contó entre risas que compartía la imagen con sus amigos mientras jugaban a videojuegos, pero el comentario provocó una fuerte reacción en China, donde la figura del fundador de la República Popular conserva una enorme relevancia histórica y política.

Las consecuencias llegaron rápidamente. Las compañías chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos comerciales con el delantero, mientras que la televisión estatal suspendió las emisiones de partidos de LaLiga, los contenidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios.

El alcance económico de la medida todavía no está cuantificado y no está confirmado que afecte a todos los acuerdos de distribución audiovisual de la competición en el país asiático.

Javier Tebas también interviene para frenar el conflicto

LaLiga también ha tratado de rebajar la tensión. Su presidente, Javier Tebas, se apresuró en pedir disculpas por la ofensa causada y se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia y proteger las relaciones comerciales con el país asiático.

Tebas calificó el comportamiento del futbolista de "inaceptable" y defendió que sus declaraciones eran personales y no representaban ni a la competición ni a sus clubes. Además, LaLiga se ha comprometido a impulsar medidas de sensibilización y comunicación para evitar que se repitan situaciones similares.

Hasta ahora, ni las disculpas del jugador ni las de LaLiga habían conseguido levantar el veto. Habrá que esperar para saber si esta disculpa pública del Real Madrid servirá para apagar el fuego. Por el momento, la entidad presidida por Florentino Pérez ha pasado por el aro a la hora de intervenir directamente ante las exigencias chinas, aunque la crisis sigue abierta y amenaza con afectar tanto a los intereses comerciales de Mbappé como a la presencia internacional del campeonato español.