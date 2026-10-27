La polémica del Clásico: el CTA dice que la entrada de Cancelo sobre Diomande debió tener castigo

'Tiempo de revisión' analizó las dos jugadas más polémica del Clásico, la posible mano de Balde dentro del área azulgranda y la dura entrada de Cancelo sobre Diomande

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid no estuvo exento de polémica arbitral, aunque en esta ocasión no influyó directamente en el resultado final. Hubo un par de ocasiones donde los jugadores del Real Madrid protestaron, sobre todo en la mano de Balde dentro del área en una acción con Kylian Mbappé que pudo haber acabado en penalti, pero que el colegiado Martínez Munuera no sancionó en directo al considerar que era "posición natural", y el VAR no entró a corregirle.

"Está en posición natural, mano abajo en posición natural", decía el colegiado en directo y el CTA le da la razón al árbitro valenciano: no es penalti. "Balde y Mbappé pugnan mutuamente en la disputa del balón. El balón impacta en el brazo del defensor de forma fortuita; el brazo está en posición natural por la dinámica de la acción. Mano no punible, acierto del árbitro", dice el CTA en el vídeo de 'Tiempo de revisión'.

Cancelo sí mereció castigo, pero no la roja

La otra acción polémica del Clásico fue la posible expulsión de Joao Cancelo por una fuerte entrada sobre Yan Diomande, que en directo Martínez Munuera ni siquiera castigó con falta.

En este caso, el CTA sí que resalta el error del colegiado ya que aunque "no hay fuerza excesiva o brutalidad", sí se trata de una "acción temeraria" en la que "el árbitro debió mostrar tarjeta amarilla" a Cancelo, pero no la tarjeta roja.

"Cancelo impacta de forma parcial en la pierna de Diomande, no hay fuerza excesiva o brutalidad", aclara el CTA, que interpreta que hubo una "acción temeraria", por lo que era merecedora de la amonestación.

El CTA, satisfecho con el arbitraje del Clásico

Pese a ese único error de apreciación en la jugada entre Cancelo y Diomande, el Comité Técnico de Árbitros ha mostrado su satisfacción por el desempeño del Juan Martínez Munuera, tal y como ha manifestado este martes el presidente del CTA, Fran Soto. "Estoy muy satisfecho con la actuación arbitral, bien resuelto".

"En el balance global del partido, estamos satisfechos. Ha sido un arbitraje bueno, internamente fue muy bueno, con todo lo que conllevaba. La presión previa que tenía el encuentro, es de los que más tensión ha existido", ha reconocido el presidente de los árbitros pot todo el ambiente que se había creado en torno al posible árbitro del Clásico. "Además casualmente es bastante generalizada la buena actuación, sin perjuicio de alguna acción, que no tuvo ninguna incidencia en el encuentro", finalizó.