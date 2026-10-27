Cubarsí tiene fecha para la recogida del Golden Boy

Pau Cubarsí se perdió la gala del Balón de Oro 2026 tras disputar el Clásico con fiebre y priorizar su recuperación. El central del Barcelona, que terminó en el puesto 12 de la clasificación, tiene ahora otro gran objetivo: el Golden Boy, cuyo ganador se anunciará en noviembre y cuya entrega está prevista para el 14 de diciembre en Turín

Pau Cubarsí decidió no viajar a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro 2026. El defensa del FC Barcelona, que figuraba entre los candidatos al Trofeo Kopa, optó por quedarse en casa para recuperarse después de una semana exigente y de disputar el Clásico ante el Real Madrid con fiebre. Una decisión que, más allá de la ausencia en una de las grandes citas del calendario futbolístico, responde a la necesidad de recuperar fuerzas antes de volver a competir.

El central terminó el encuentro frente al conjunto blanco con algunas décimas de fiebre y el club priorizó su descanso. La derrota en el Clásico añadió desgaste a una semana cargada de partidos, por lo que Cubarsí aprovechó los días libres concedidos por Hansi Flick para recuperarse en Barcelona. El siguiente compromiso del equipo azulgrana será ante el Alavés, el sábado. La ausencia del defensa llamó la atención porque era uno de los aspirantes al Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista joven del mundo. Sin embargo, la gala terminó con Lamine Yamal como ganador de este premio por tercera vez, un logro que volvió a situar al extremo azulgrana en el centro de la atención internacional. Cubarsí siguió así la ceremonia desde casa, centrado en su recuperación y en el regreso al trabajo con sus compañeros.

El Golden Boy, el próximo gran objetivo de Cubarsí

Cubarsí parte como uno de los grandes favoritos para ganar el Golden Boy 2026, el galardón que entrega el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista sub-21 que juega en Europa. El central encabeza la clasificación de referencia y figura entre los 25 finalistas, cuya lista definitiva se anunció a comienzos de octubre. Entre los aspirantes también aparecen Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Yan Diomande y Lennart Karl, además de otros jóvenes que han destacado durante la temporada. El ganador se dará a conocer en de noviembre, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para diciembre en Turín.

Cubarsí cuenta con argumentos de peso para aspirar al reconocimiento. A su consolidación como titular en el Barcelona se suma su papel con la selección española, con la que fue elegido mejor jugador joven del Mundial conquistado por el combinado nacional. Si finalmente se lleva el Golden Boy, se convertiría en el quinto futbolista del Barcelona en lograrlo, después de Leo Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal.

Mientras llega la resolución de ese premio, el central se centra en recuperarse y volver a estar disponible para Flick. Su ausencia en la gala del Balón de Oro no ha frenado su proyección individual: con solo 19 años, Cubarsí continúa acumulando reconocimientos y aspira a sumar uno de los galardones más prestigiosos del fútbol europeo a su trayectoria.