Lamine Yamal agranda su leyenda con un tercer Trofeo Kopa consecutivo y se acuerda de Cubarsí

Lamine Yamal vuelve a hacer historia al conquistar su tercer Trofeo Kopa consecutivo, que le acredita como el mejor jugador del mundo menor de 21 años. El azulgrana quiso acordarse de Pau Cubarsí, segundo clasificado: "Este premio tenía que ser para él"

El futbolista de Rocafonda vuelve a reinar en un premio que ya conoce de sobra. Después de imponerse en las ediciones de 2024 y 2025, ha repetido en 2026 y consolida una hegemonía sin precedentes en un galardón creado por France Football en 2018. El Trofeo Kopa, cuyo jurado está formado por antiguos ganadores del Balón de Oro, reconoce cada año al talento más destacado del fútbol mundial entre los menores de 21 años.

La tercera victoria consecutiva de Lamine confirma el impacto que ha tenido en el fútbol europeo desde su irrupción. A sus 19 años, el atacante sigue acumulando reconocimientos y títulos, tanto con el Barcelona como con la selección española. En esta ocasión, además, el premio llegó acompañado de un mensaje que dejó claro que no quería disfrutarlo en solitario.

Lamine Yamal se acuerda de Pau Cubarsí

Nada más recibir el galardón, Lamine tuvo unas palabras para Pau Cubarsí, que también aspiraba al premio y terminó en la segunda posición. El extremo azulgrana quiso poner en valor el trabajo de su compañero y reconoció que le habría gustado verle recoger el trofeo. "Me gustaría que estuviera aquí Cubarsí, mi compañero. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él", afirmó el internacional español, que volvió a mencionar al central cuando le preguntaron si era el reconocimiento que esperaba recibir durante la gala: "Este me hubiera gustado que fuera para Cubarsí".

El gesto dejó una de las imágenes de la noche para el Barcelona. El club catalán volvió a situar a uno de sus jóvenes talentos en lo más alto del fútbol mundial y colocó a dos de sus canteranos en las primeras posiciones de la clasificación. Lamine también quiso agradecer el respaldo recibido por parte de sus dos equipos y dejó claro que el premio no cambia sus objetivos. "Agradecer a mi club y a mi selección. Tengo que seguir trabajando para conseguir títulos colectivos e individuales como este", señaló.

Un palmarés que no deja de crecer

El Trofeo Kopa se suma a una colección de éxitos que resulta extraordinaria para un futbolista de su edad. Durante 2026, Lamine conquistó LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, además del Mundial con España, donde tuvo un papel protagonista durante el torneo. Su peso en el equipo azulgrana también queda reflejado en sus números. En la temporada 2025-2026 participó en 45 encuentros, en los que marcó 24 goles y repartió 18 asistencias. En el curso actual, según los datos facilitados, acumula ya 13 partidos, diez tantos y diez pases de gol.

Con la selección española, el extremo se ha convertido igualmente en una pieza fundamental para Luis de la Fuente. Pese a su juventud, suma 37 internacionalidades y once goles. En el Mundial del pasado verano disputó los ocho encuentros de España y fue titular en siete de ellos. A estos reconocimientos se añade el Golden Boy que consiguió en 2024, el premio que concede Tuttosport al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Su nuevo Kopa refuerza así una trayectoria que, por edad, todavía podría depararle más oportunidades para ampliar su récord.

Un premio con una lista de ganadores de primer nivel

Desde su creación, el Trofeo Kopa ha distinguido a algunos de los nombres más destacados de las nuevas generaciones. Kylian Mbappé estrenó el palmarés en 2018, cuando jugaba en el PSG; en 2019 fue para Matthijs de Ligt, entonces en el Ajax. Pedri lo conquistó en 2021 con el Barcelona, mientras que Gavi hizo lo propio en 2022. Jude Bellingham, por su parte, se impuso en 2023 como jugador del Real Madrid.

Lamine Yamal ha cambiado ahora la historia del premio al encadenar tres triunfos consecutivos. Y la clasificación de 2026 vuelve a reflejar el protagonismo de la cantera azulgrana: Pau Cubarsí ocupa la segunda plaza, por detrás del extremo. La lista de los diez primeros la completan Warren Zaïre-Emery, Lennart Karl, Yan Diomandé, Ayyoub Bouaddi, Kerim Alajbegovic, Junior Kroupi, Ibrahim Maza y Johan Manzambi. Con solo 19 años, Lamine ya ha convertido el Trofeo Kopa en un territorio propio. Esta vez, sin embargo, su discurso tras recogerlo estuvo menos centrado en su récord que en el compañero al que le habría gustado ver en su lugar. Una muestra de que, mientras sigue agrandando su palmarés, también encuentra espacio para reivindicar a quienes crecen a su lado.