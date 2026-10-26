El 'superordenador' predice al ganador del Balón de Oro 2026 y vaticina sorpresa

La carrera por el prestigioso galardón individual llega a su desenlace con Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como principales favoritos y pronósticos que apuntan en direcciones diferentes, aunque un modelo informático sitúa a uno de ellos por delante

El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes 26 de octubre en Londres y la expectación es máxima ante una de las ediciones más abiertas de los últimos años.

El rendimiento individual, los títulos colectivos y el Mundial pueden resultar determinantes en una votación en la que Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran entre los principales aspirantes. Sin embargo, el 'superordenador' de Canadian Sports Betting ya ha realizado su pronóstico y tiene ya seleccionado a su gran favorito.

Harry Kane, favorito con un 58% de probabilidades

Según las predicciones del modelo, Harry Kane tendría un 58% de probabilidades de conquistar el Balón de Oro 2026, frente al 18% que se le atribuye a Lamine Yamal. Se trata de una diferencia considerable que sitúa al delantero del Bayern de Múnich en una posición privilegiada para hacerse con el primer galardón de su carrera.

El inglés habría firmado una temporada sobresaliente, con 61 goles en 51 partidos con el conjunto bávaro, además de otros 12 tantos con su selección. Su producción ofensiva y su regularidad serían los principales argumentos para imponerse en la votación.

El modelo también contempla el peso de los títulos colectivos. Kane habría contribuido a una campaña en la que el Bayern conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Un balance que refuerza su candidatura frente a otros futbolistas con grandes registros individuales, pero menos éxitos colectivos.

Lamine Yamal, segundo pese a su gran temporada

La 'supercomputadora' coloca a Lamine Yamal en la segunda posición, aunque el futbolista del Barcelona cuenta con argumentos de peso para discutirle el premio al inglés. El extremo habría terminado el curso con 24 goles y 18 asistencias, además de conquistar LaLiga y la Supercopa de España con el conjunto azulgrana y levantar el Mundial con España.

Su magia, su plasticidad, su influencia en el juego y su capacidad para desequilibrar partidos lo convierten en uno de los grandes aspirantes. Sin embargo, el modelo considera que los números goleadores de Kane y su palmarés la pasada temporada le conceden ventaja.

El pronóstico también apunta a que Yamal dominará el premio en los próximos años. Según estas proyecciones, el español ganaría tres Balones de Oro antes de 2036.

Mbappé y Messi, los grandes damnificados

Uno de los aspectos más llamativos de la predicción es la ausencia de Kylian Mbappé entre los dos principales favoritos. El delantero del Real Madrid ha firmado grandes registros goleadores, pero la falta de títulos colectivos de máximo nivel podría penalizarlo en la carrera por el reconocimiento.

Leo Messi también aparece entre los nombres que se quedarán sin premio. El argentino, que aspira a ampliar su histórico palmarés en el que ya colecciona ocho Balones de Oro, no figura entre los principales candidatos del modelo, que concede mayor peso a los números y los éxitos cosechados en el fútbol europeo.

La incógnita inmediata se resolverá esta noche en Londres. Si se cumple el pronóstico de la supercomputadora, Harry Kane estrenará su palmarés individual y Lamine Yamal tendrá que esperar para alcanzar el trono. No hay que olvidar que la decisión definitiva, sin embargo, ya está tomada y ha estado en manos de los votantes.

¿Qué dice el Big Data sobre el ganador?

El análisis de datos puede medir goles, asistencias, ocasiones creadas, participación ofensiva, minutos jugados y rendimiento en partidos decisivos. También permite contextualizar esas cifras mediante estadísticas como los goles y las asistencias esperadas. Sin embargo, el Balón de Oro tiene la particularidad de que no gana necesariamente el futbolista con mejores estadísticas, sino el que obtiene más respaldo de los votantes conforme a los criterios del premio.

Es por ello que entran en juego otras variables como la importancia que cada periodista concede al Mundial, el peso de los títulos de clubes, la influencia de las actuaciones de determinados jugadores en partidos decisivos, la percepción de quién ha sido el mejor jugador del mundo y la distribución de los votos entre los propios periodistas votantes.

Teniendo en cuenta todas esas variables, Harry Kane presenta una candidatura individual muy consistente y parte como favorito en los pronósticos consultados. El español, en cambio, tiene a su favor el Mundial conquistado por España y una temporada sobresaliente con el Barcelona. Mbappé necesitaría que los votantes priorizasen sus cifras goleadoras por encima de los títulos colectivos, mientras que Messi tendría que protagonizar una sorpresa importante.

El 'superordenador' predice los próximos ganadores

El modelo de Canadian Sports Betting va más allá de la edición de 2026 y se atreve a anticipar quiénes levantarán el trofeo durante la próxima década. Su proyección sitúa a Yamal como el gran dominador del fútbol mundial en los próximos años. Esta es la lista de ganadores que pronostica: Harry Kane (2026), Lamine Yamal (2027), Jude Bellingham (2028), Michael Olise (2029), Erling Haaland (2030), Lamine Yamal (2031), Endrick (2032), Pau Cubarsí (2033), Arda Güler (2034), Lamine Yamal (2035) y Estêvão (2036).

La predicción reserva tres premios para Yamal y anticipa la irrupción de jóvenes talentos como Endrick, Pau Cubarsí, Arda Güler y Estêvão. También llama la atención que Mbappé y Vinicius Junior no aparezcan como ganadores en ninguna de las ediciones proyectadas hasta 2036.

El resto de ganadores, según la Inteligencia Artificial

En el apartado femenino, el FC Barcelona tendría un peso importante en la gala después de una campaña repleta de éxitos, aunque el máximo reconocimiento individual recaería en una exjugadora azulgrana.

Alexia Putellas sería la elegida para recuperar el Balón de Oro y conquistarlo por tercera vez, después de sus triunfos en 2021 y 2022. Claudia Pina y Patri Guijarro la acompañarían en el podio, según las previsiones de la Inteligencia Artificial.

Las predicciones también reservan varios reconocimientos para el fútbol femenino azulgrana. Pau Cubarsí y Vicky López se llevarían los Trofeos Kopa, que distinguen a los mejores jóvenes, mientras que Cata Coll sería premiada como mejor portera, Ewa Pajor como máxima goleadora y Pere Romeu como mejor entrenador femenino. El Barcelona, además, recibiría el galardón al mejor club femenino.

En categoría masculina, Unai Simón sería distinguido como mejor guardameta y Luis de la Fuente sería elegido mejor entrenador. El PSG completaría la lista de pronósticos al imponerse, siempre de acuerdo con la IA, en la categoría de mejor equipo masculino.