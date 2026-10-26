El vestuario del Barcelona se pronuncia tras el Clásico: "Queda mucho y todo vuelve"

El vestuario del Barcelona alza la voz tras la derrota en el Clásico y el tropiezo ante el PSG. Fermín, Cubarsí, Koundé, Pedri y De Jong lanzan un mensaje de confianza y unidad para pasar página y pelear por todos los títulos

La derrota en un Clásico siempre deja heridas, pero perder ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou ha sido un golpe especialmente doloroso para el Barcelona. El equipo de Hansi Flick no logró imponerse a su eterno rival y encadenó otro resultado negativo después de caer frente al PSG en la Champions League. Dos tropiezos de peso en una semana que ha generado frustración en el vestuario azulgrana, aunque también ha servido para que varios futbolistas salgan al paso y transmitan un mensaje claro: la temporada está lejos de terminar.

Lejos de esconderse, los jugadores culés han utilizado sus redes sociales y los medios de comunicación para dirigirse a una afición que necesita motivos para seguir creyendo. El mensaje compartido por los protagonistas apunta en una misma dirección: toca asumir los errores, recuperar sensaciones y volver a competir por todos los objetivos que siguen en juego.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Fermín López, que quiso apelar directamente al sentimiento azulgrana. "Hoy, más que nunca, ¡Visca el Barça! Confiad en este equipo, culers. Queda mucho y todo vuelve", escribió el centrocampista. Sus palabras reflejan la intención de pasar página cuanto antes y evitar que una derrota, por dolorosa que sea, termine condicionando el resto de la campaña. También se sumó Eric García, que no pudo participar en el encuentro ante el conjunto blanco por lesión. "¡Seguimos, culers! ¡Força Barça!", trasladó el defensor, que mantiene la confianza en la capacidad de sus compañeros para reaccionar en las próximas semanas.

Cubarsí y Koundé piden unidad a la afición

Otro de los mensajes destacados llegó de Pau Cubarsí. El joven central reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, pero insistió en que la respuesta debe llegar sobre el terreno de juego y con el apoyo de la grada. "Una semana dura, pero no podemos bajar la cabeza. Ahora es el momento de volver aún más fuertes", señaló.

El defensa también quiso recordar que todavía queda mucho camino por recorrer y que el equipo necesita a sus seguidores para afrontar lo que viene: "Todavía queda mucho camino por recorrer en la temporada y te necesitamos, culers". En una línea similar se expresó Jules Koundé. El internacional francés apeló a la unión entre el equipo y la afición para superar el bache de resultados. "Una semana difícil. Momento para mantenernos unidos, culers, más que nunca. No hay duda de que saldremos reforzados", aseguró. Gavi tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su compromiso con el grupo. El centrocampista lanzó un mensaje breve, pero directo, en el que volvió a dejar clara su implicación con el Barcelona: "¡Esto es largo! ¡A muerte con los míos, siempre!".

Pedri y De Jong llaman a corregir errores y mirar hacia delante

Las reflexiones de Pedri y Frenkie de Jong fueron más allá del mensaje de ánimo. Ambos centrocampistas reconocieron la necesidad de analizar lo sucedido para evitar que los últimos resultados tengan continuidad."No es el resultado esperado. Tenemos que levantarnos después de esta semana complicada. Tenemos equipo para lograrlo, no hay que perder la confianza", manifestó De Jong, convencido de que la plantilla dispone de recursos suficientes para recuperar su mejor versión.Pedri, por su parte, puso el foco en la importancia de aprender de los errores y centrarse en el siguiente compromiso. "Hay que reponerse. Tenemos días para pensar qué hemos hecho mal. Hay que pensar en el siguiente, esto es muy largo", explicó el canario.

Sus palabras resumen el sentir de un vestuario que no oculta la decepción, pero que tampoco quiere quedarse atrapado en ella. El Barcelona deberá encontrar soluciones futbolísticas y recuperar la solidez que le permita volver a competir al máximo nivel.